SuperTrend Multicurrency Scanner MT4
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 11.0
- Aggiornato: 9 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento potente progettato per monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando l’indicatore Supertrend. Organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando lo stato della tendenza di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per allinearli alle loro strategie.
La versione per MT5 è disponibile qui: SuperTrend Multicurrency Scanner MT5
Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione
Caratteristiche principali:
- Integrazione di Supertrend: Supporta parametri Supertrend completamente personalizzabili, inclusi Periodo e Moltiplicatore, evidenziando visivamente le tendenze rialziste in verde lime e le tendenze ribassiste in rosso, con larghezza della linea regolabile per maggiore chiarezza.
- Avvisi di confluenza: Evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione di tendenza, offrendo opportunità di trading ad alta fiducia.
- Avvisi personalizzati: Fornisce notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader rimangano aggiornati sui movimenti critici del mercato.
- Design reattivo: Si adatta dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando i segnali chiaramente e indicando quante candele fa è avvenuto ogni cambiamento di tendenza.
- Personalizzazione utente: Offre opzioni flessibili per configurare la dimensione del pannello, i colori delle tendenze e i filtri dei timeframe, consentendo ai trader di adattare lo strumento alle loro esigenze specifiche.
- Supporto multi-simbolo: Scansiona un’ampia gamma di coppie di valute, incluse maggiori, minori ed esotiche, garantendo una copertura completa del mercato.
Nota: Il Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento indispensabile per i trader che utilizzano strategie basate sulle tendenze, offrendo informazioni utilizzabili e un’esperienza utente fluida. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l’utente.
Great Scanner and Indicator. I love it and is recommended.