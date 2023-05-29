SuperTrend Multicurrency Scanner MT4

5

Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento potente progettato per monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando l’indicatore Supertrend. Organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando lo stato della tendenza di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per allinearli alle loro strategie.

La versione per MT5 è disponibile qui: SuperTrend Multicurrency Scanner MT5

Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione

Caratteristiche principali:

  • Integrazione di Supertrend: Supporta parametri Supertrend completamente personalizzabili, inclusi Periodo e Moltiplicatore, evidenziando visivamente le tendenze rialziste in verde lime e le tendenze ribassiste in rosso, con larghezza della linea regolabile per maggiore chiarezza.
  • Avvisi di confluenza: Evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione di tendenza, offrendo opportunità di trading ad alta fiducia.
  • Avvisi personalizzati: Fornisce notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader rimangano aggiornati sui movimenti critici del mercato.
  • Design reattivo: Si adatta dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando i segnali chiaramente e indicando quante candele fa è avvenuto ogni cambiamento di tendenza.
  • Personalizzazione utente: Offre opzioni flessibili per configurare la dimensione del pannello, i colori delle tendenze e i filtri dei timeframe, consentendo ai trader di adattare lo strumento alle loro esigenze specifiche.
  • Supporto multi-simbolo: Scansiona un’ampia gamma di coppie di valute, incluse maggiori, minori ed esotiche, garantendo una copertura completa del mercato.

Nota: Il Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento indispensabile per i trader che utilizzano strategie basate sulle tendenze, offrendo informazioni utilizzabili e un’esperienza utente fluida. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l’utente.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


Recensioni 1
Mansoor Ahmed Khan Mohammad Mokhtar Khan
203
Mansoor Ahmed Khan Mohammad Mokhtar Khan 2023.07.11 08:46 
 

Great Scanner and Indicator. I love it and is recommended.

