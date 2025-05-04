EasyTrade MT4

5

Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente

Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida.

Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro.
Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di strategie, Easy Trade mantiene il tuo focus dove serve: su decisioni intelligenti e risultati solidi.


Perché usare Easy Trade?
  • Gestione del Rischio Precisa: opera con volume fisso o definisci il rischio per operazione in percentuale. Informazioni su rischio e profitto in tempo reale.
  • Trailing Basato su Cestini: monitora il profitto su più operazioni. Blocca i guadagni parziali quando vengono raggiunti obiettivi predefiniti – perfetto per posizioni multiple.
  • Registrazione delle Operazioni: ogni operazione può essere salvata come screenshot – ideale per il diario di trading, l’analisi e la revisione delle performance.
  • Chiusura Temporizzata: imposta data e ora specifiche per la chiusura automatica delle posizioni aperte. Perfetto per fine giornata o chiusura pre-weekend.
  • Interfaccia Personalizzabile: ordina e ridimensiona i pulsanti, modifica gli stili delle linee e adatta il pannello alle tue preferenze.


Funzionalità Principali (Versione 1.0)
  • Numero Magico e Tag Strategia: separa facilmente le operazioni per strategia usando commenti personalizzati per l’analisi.
  • Opzioni Volume: usa volume fisso o calcolo basato sul rischio in percentuale e SL.
  • Trailing Stop su Cestino: blocca i profitti al raggiungimento di una soglia (es.: blocca $5 quando il profitto raggiunge $10).
  • Obiettivo di Profitto su Cestino: chiude tutte le operazioni al raggiungimento di un profitto predefinito (es.: chiusura automatica a $20).
  • Chiusura Automatica Temporizzata: chiude tutte le operazioni alla data e ora impostate – utile prima del weekend o eventi importanti.
  • Conferma del Pannello: evita chiusure accidentali con conferme obbligatorie per ogni azione di chiusura.
  • Tasto Screenshot Integrato: cattura e salva il grafico istantaneamente – ideale per il diario di trading.
  • Anteprima Interattiva del Rischio: mostra distanza SL, valore pip e esposizione prima di entrare nel trade.
  • Pannello di Stato Chiaro: monitora rischio totale, P/L in tempo reale, trigger trailing e obiettivo di profitto.


Aggiornamenti Futuri (In Arrivo)
  • Supporto per Ordini Pendenti
  • Trailing Stop per Operazione
  • Integrazione Calendario Notizie Automatico
  • Avvisi Personalizzabili

Stiamo sviluppando Easy Trade attivamente in base ai bisogni reali dei trader. Hai un’idea o una funzione da suggerire? Scrivici – ti ascoltiamo.


Progettato per i Trader che…
  • Desiderano un flusso operativo veloce e pulito
  • Preferiscono gestire le operazioni manualmente con strumenti intelligenti
  • Valorizzano l’apprendimento attraverso il diario con screenshot automatici
  • Necessitano monitoraggio live del rischio su più simboli
  • Operano setup a breve termine e hanno bisogno di esecuzione rapida + monitoraggio


Inizia a Fare Trading in Modo più Intelligente Oggi
Easy Trade semplifica le tue decisioni, controlla il rischio e migliora la tua fiducia nel trading.

Ora disponibile per MT4 e MT5 sul Mercato MQL5.

Creato da Stein Investments – Strumenti di Qualità per Trader Seri.
Recensioni 1
lampaal
239
lampaal 2025.05.13 18:15 
 

I rented this tool and it is recommended to all traders, especially with the new features to come. I am a prop trader as others on the group and would like to see the following features added in future: 1. daily and maximum draw-down limits, if reached all trades to be closed. @ Stein: Thank you for your excellent products as well as your sustained involvement, greetings, Paul

Alain Verleyen
51317
Risposta dello sviluppatore Alain Verleyen 2025.05.13 20:19
Thanks for your feedback Paul, it's highly appreciated. We will consider your suggestion of course.
Rispondi alla recensione