EasyTrade MT4
- Utilità
- Alain Verleyen
- Versione: 1.28
- Aggiornato: 26 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente
Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida.
Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro.
Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di strategie, Easy Trade mantiene il tuo focus dove serve: su decisioni intelligenti e risultati solidi.
⸻
Perché usare Easy Trade?
- Gestione del Rischio Precisa: opera con volume fisso o definisci il rischio per operazione in percentuale. Informazioni su rischio e profitto in tempo reale.
- Trailing Basato su Cestini: monitora il profitto su più operazioni. Blocca i guadagni parziali quando vengono raggiunti obiettivi predefiniti – perfetto per posizioni multiple.
- Registrazione delle Operazioni: ogni operazione può essere salvata come screenshot – ideale per il diario di trading, l’analisi e la revisione delle performance.
- Chiusura Temporizzata: imposta data e ora specifiche per la chiusura automatica delle posizioni aperte. Perfetto per fine giornata o chiusura pre-weekend.
- Interfaccia Personalizzabile: ordina e ridimensiona i pulsanti, modifica gli stili delle linee e adatta il pannello alle tue preferenze.
⸻
Funzionalità Principali (Versione 1.0)
- Numero Magico e Tag Strategia: separa facilmente le operazioni per strategia usando commenti personalizzati per l’analisi.
- Opzioni Volume: usa volume fisso o calcolo basato sul rischio in percentuale e SL.
- Trailing Stop su Cestino: blocca i profitti al raggiungimento di una soglia (es.: blocca $5 quando il profitto raggiunge $10).
- Obiettivo di Profitto su Cestino: chiude tutte le operazioni al raggiungimento di un profitto predefinito (es.: chiusura automatica a $20).
- Chiusura Automatica Temporizzata: chiude tutte le operazioni alla data e ora impostate – utile prima del weekend o eventi importanti.
- Conferma del Pannello: evita chiusure accidentali con conferme obbligatorie per ogni azione di chiusura.
- Tasto Screenshot Integrato: cattura e salva il grafico istantaneamente – ideale per il diario di trading.
- Anteprima Interattiva del Rischio: mostra distanza SL, valore pip e esposizione prima di entrare nel trade.
- Pannello di Stato Chiaro: monitora rischio totale, P/L in tempo reale, trigger trailing e obiettivo di profitto.
⸻
Aggiornamenti Futuri (In Arrivo)
- Supporto per Ordini Pendenti
- Trailing Stop per Operazione
- Integrazione Calendario Notizie Automatico
- Avvisi Personalizzabili
Stiamo sviluppando Easy Trade attivamente in base ai bisogni reali dei trader. Hai un’idea o una funzione da suggerire? Scrivici – ti ascoltiamo.
⸻
Progettato per i Trader che…
- Desiderano un flusso operativo veloce e pulito
- Preferiscono gestire le operazioni manualmente con strumenti intelligenti
- Valorizzano l’apprendimento attraverso il diario con screenshot automatici
- Necessitano monitoraggio live del rischio su più simboli
- Operano setup a breve termine e hanno bisogno di esecuzione rapida + monitoraggio
⸻
Inizia a Fare Trading in Modo più Intelligente Oggi
Easy Trade semplifica le tue decisioni, controlla il rischio e migliora la tua fiducia nel trading.
Ora disponibile per MT4 e MT5 sul Mercato MQL5.
Creato da Stein Investments – Strumenti di Qualità per Trader Seri.
I rented this tool and it is recommended to all traders, especially with the new features to come. I am a prop trader as others on the group and would like to see the following features added in future: 1. daily and maximum draw-down limits, if reached all trades to be closed. @ Stein: Thank you for your excellent products as well as your sustained involvement, greetings, Paul