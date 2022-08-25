Order and Risk Management MT4
- Utilità
- Volodymyr Hrybachov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Utility per la gestione automatica degli ordini e dei rischi. Ti permette di trarre il massimo dai profitti e limitare le tue perdite. Creato da un trader praticante per i trader. L'utilità è facile da usare, funziona con qualsiasi ordine di mercato aperto manualmente da un trader o con l'aiuto di consulenti. Può filtrare gli scambi per numero magico. L'utilità può funzionare con qualsiasi numero di ordini contemporaneamente.
Ha le seguenti funzioni:
1. Impostazione dei livelli di stop loss e take profit;
2. Chiusura delle negoziazioni tramite livelli di trailing stop;
3. Impostazione dei livelli di pareggio.
L'utilità può:
1. Lavora con ciascun ordine separatamente (i livelli sono impostati separatamente per ogni ordine)
2. Lavora con un paniere di ordini unidirezionali (i livelli sono impostati in comune per tutti gli ordini, ACQUISTA e VENDI separatamente)
3. Lavora con un paniere di ordini multidirezionali (i livelli sono impostati comuni per tutti gli ordini, ACQUISTA e VENDI insieme)
Opzioni:
STOPLOSS - stop loss in pip, se =-1 non viene utilizzato;
TAKEPROFIT - prendere profitto in pip, non utilizzato con -1;
TRAILING_STOP - il numero di pip per il movimento del prezzo, se =-1 non viene utilizzato;
TRAILING_STEP - il numero di pip di cui il profitto aumenterà ad ogni passaggio;
BREAKEVEN_STOP - il numero di pip per trasferire l'ordine in pareggio, se =-1 non viene utilizzato;
BREAKEVEN_STEP - numero di pip di profitto alla chiusura di un ordine;
CARRELLO - un paniere di ordini o ogni ordine separatamente;
MULTIDIREZIONALE - ordini multidirezionali o unidirezionali;
MAGIC_NUMBER - numero magico di ordini, se = -1, allora funziona con tutti gli ordini;
ORDERS_COMMENT - commento sugli scambi;