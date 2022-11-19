MT4 Local Trade Copier Pro는 MetaTrader 4용 전문가 어드바이저로, 소스 MT4 또는 MT5 계좌에서 동일한 PC의 여러 MT4 또는 MT5 계좌로 거래를 복사하도록 설계되었습니다. 이 유틸리티는 고객 계좌 또는 포트폴리오에 거래를 복제하는 데 이상적이며, 로트 크기, 손절매/이익실현, 역방향 복사 옵션 등 맞춤형 파라미터를 지원합니다. 시장 로직에 기반한 거래 실행 없이 거래 관리를 간소화하며, 다양한 트레이딩 요구에 맞는 유연한 동기화를 제공합니다.

참고: MT4 Local Trade Copier Pro 데모 버전을 데모 계좌에서 다운로드하여 테스트하세요 여기.

MT5 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: MT4 Local Trade Copier Pro MT5

자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 완전한 사용자 가이드 및 입력 설정

기능:

대상 계좌에서 로트 크기를 사용자 정의할 수 있으며, 비례 복사 지원(예: 분수 배수: 소스 로트 0.2, 배수 0.5, 대상 로트 0.1).

대상 계좌에서 손절매 및 이익실현 조정 또는 소스 계좌에서 복사.

소스 계좌에서 대상 계좌로 거래 종료 복사.

손실 거래 시 대상 계좌에서 마틴게일 복사(예: 소스 로트 0.03, 대상 로트 0.03, 손실 시 다음 로트 0.06; 또는 대상 로트 0.02, 손실 시 다음 로트 0.04).

손절매와 이익실현을 반대로 한 역방향 거래 복사.

접미사가 붙은 심볼 복사 지원.

거래 코멘트 활성화/비활성화.

보류 주문 복사, 수정 또는 삭제.

대상 계좌의 오픈 거래 수 또는 일일 마감 거래 수 제한.

MT4 계좌에서 MT5 계좌로 거래 복사, 또는 그 반대.

향상된 제어를 위한 추가 리스크 관리 기능.

참고: 최적의 성능을 위해 각 새 세션에 고유한 매직 넘버를 지정하여 마틴게일 로직이 올바르게 작동하도록 하세요. 소스 및 대상 계좌는 동일한 구성을 가져야 하며, 혼란을 피하기 위해 설정을 세트 파일로 저장하는 것이 좋습니다. 기본적으로 대상 로트 크기를 0으로 설정하여 소스 로트 크기를 복사합니다. 그렇지 않으면 대상 계좌에 사용자 정의 로트 크기를 지정하세요.

중요한 조언:

이것은 전문 거래 복사 도구이며 수익 창출 시스템이 아닙니다. 트레이딩 요구에 맞게 올바르게 구성하십시오:

실제 계좌 사용 전에 데모 계좌에서 철저히 테스트하십시오.

정기적인 업데이트와 최적화된 구성이 주기적으로 릴리스됩니다. 최신 권장 사항은 위 문서 섹션의 MQL5 블로그를 확인하세요.

내 모든 제품을 확인하세요: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

지원 문의는 여기로 연락하세요: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7일 무료 체험에 관심이 있으신가요? 내 프로필 섹션을 통해 연락 주세요.



