Multi Timeframe ATR ADR
- Indicatori
- LEE SAMSON
- Versione: 1.0
L’indicatore Multi-Timeframe ATR è una versione avanzata dell’indicatore ATR standard per MetaTrader 4 che consente ai trader di visualizzare la volatilità di qualsiasi timeframe scelto direttamente sul grafico corrente. A differenza dell’ATR standard, che mostra dati solo del timeframe attivo, questa versione permette di selezionare un altro timeframe, ad esempio mostrare l’ATR giornaliero mentre si lavora su un grafico M15 o H1.
Come funziona:
L’indicatore ottiene i valori ATR dal timeframe scelto (es. H1, H4 o D1) e li traccia in una finestra separata, come la linea ATR standard. Sincronizza automaticamente lo spostamento delle barre (bar-shift) del timeframe superiore con le barre del grafico attuale, così che possiate visualizzare la volatilità del timeframe maggiore analizzando un timeframe inferiore. Inoltre, sul grafico viene mostrata un’etichetta con il valore corrente dell’ATR in pips, convertito automaticamente in base alla precisione del broker (2-6 decimali) e arrotondato correttamente.
Utilizzi pratici per i trader:
-
Contesto di volatilità tra timeframe — Monitorate l’ATR di un timeframe superiore (ad esempio giornaliero o settimanale) mentre operate su timeframe inferiori, per capire quando il mercato si sta espandendo o contraendo.
-
Dimensionamento della posizione — Utilizzate il valore visualizzato dell’ATR in pips per impostare lo stop loss o calcolare la dimensione della posizione in proporzione alla volatilità del mercato.
-
Tempistica dell’operazione — Un ATR in aumento può confermare una rottura o una fase di trend; un ATR in diminuzione può segnalare una fase di consolidamento.
-
Filtri di strategia — Combinate con strategie di breakout o momentum, entrando solo quando l’ATR del timeframe superiore supera una soglia prestabilita.
Caratteristiche chiave:
-
Selezione del timeframe per il calcolo dell’ATR (da M1 fino a MN1)
-
Periodo ATR regolabile
-
Visualizzazione in tempo reale del valore dell’ATR in pips, normalizzata automaticamente in base alla precisione del broker
-
Etichetta opzionale sul grafico che mostra il valore corrente dell’ATR
-
Codice pulito, leggero e ottimizzato per velocità e precisione