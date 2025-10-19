Multi Timeframe ATR ADR

Il toolkit di azione sui prezzi EA è progettato principalmente per scalper, ma può essere utilizzato in tutti i periodi di tempo per entrare rapidamente nel mercato con il dimensionamento del lotto calcolato correttamente in base al livello di stop. ordini) e quindi regola gli stop e i take profit man mano che il mercato si muove. Per un elenco completo di tutte le funzionalità, le impostazioni e la strategia di best practice da utilizzare, fare clic qui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/748