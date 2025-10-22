The Strat Dashboard
- Indicatori
- LEE SAMSON
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
The Strat Dashboard - Scanner Multi-Simbolo per la Strategia “The Strat” di Rob Smith
Trasforma il tuo trading con l’analisi multi-simbolo in tempo reale 🚀
The Strat Dashboard è un indicatore professionale e potente, progettato specificamente per i trader che utilizzano la famosa metodologia “The Strat” di Rob Smith.
Monitora simboli illimitati su più timeframe, individua configurazioni ad alta probabilità all’istante e non perdere mai un pattern operativo importante.
🎯 Cos’è “The Strat”?
“The Strat” è una strategia di trading sull’azione del prezzo, sviluppata da Rob Smith, che si concentra sull’identificazione di particolari pattern di candele e sulla loro relazione attraverso diversi timeframe.
Ogni candela viene classificata numericamente in base all’interazione con la precedente, creando un linguaggio universale per leggere l’azione del prezzo in qualsiasi mercato e timeframe.
Sistema di Classificazione delle Candele “The Strat”:
-
1 Bar (Inside Bar): il massimo è inferiore al massimo precedente e il minimo è superiore al minimo precedente → consolidamento
-
2 Bar (Directional Bar): movimento direzionale senza rompere entrambi i livelli precedenti
-
2U (Up): massimo e minimo più alti
-
2D (Down): massimo e minimo più bassi
-
-
3 Bar (Outside Bar): massimo più alto e minimo più basso → espansione o potenziale inversione
🚀 Funzionalità Principali e Vantaggi
✅ Dashboard Multi-Simbolo
Smetti di cambiare grafico!
Monitora 10, 20 o persino 30+ strumenti contemporaneamente in un’unica dashboard organizzata.
Visualizza in tempo reale quali simboli stanno formando un setup.
-
Integrazione Market Watch: scansione automatica dei simboli presenti
-
Liste Personalizzate: inserisci simboli specifici
-
Evidenziazione simbolo attuale
✅ Analisi Multi-Timeframe
Vedi la struttura completa del mercato su 4 timeframe contemporaneamente.
Scopri quando il tuo timeframe operativo è allineato con i timeframe superiori per opportunità ad alta probabilità.
-
Timeframe configurabili (M1-MN1)
-
Visualizzazione combinazioni 2-Bar
-
Colori codificati per tipo di candela
-
Configurazione predefinita: M5, M15, M30, H1 (modificabile)
✅ Rilevamento e Filtro Intelligente dei Pattern
Filtra solo ciò che conta:
-
3-1 (Outside-Inside): possibile breakout
-
2-1: possibile continuazione o inversione
-
2U-2U / 2D-2D: continuazione rialzista/ribassista
-
2U-2D / 2D-2U: potenziale inversione
Attiva/disattiva i pattern con un semplice click!
✅ Rilevamento FTFC (Full Time Frame Continuity)
Scopri quando tutti i timeframe sono allineati nella stessa direzione.
-
Conferma visiva immediata
-
Filtro “solo FTFC”
-
Colore candela corrente (Bull/Bear/Doji)
✅ Livelli Chiave
Osserva la posizione del prezzo rispetto a:
-
Massimi/Minimi di Ieri, della Settimana e del Mese
-
AbvH: sopra il massimo → rialzista
-
BlwL: sotto il minimo → ribassista
-
Rng: all’interno del range → neutrale
✅ Sistema di Avvisi in Tempo Reale
Non perdere mai un setup!
-
Avvisi pop-up
-
Log nel diario
-
Un solo avviso per candela
-
Solo sui pattern filtrati
✅ Etichette delle Candele sul Grafico
Impara mentre operi:
-
Numerazione Strat sulle ultime candele
-
Colori coordinati alla dashboard
-
Periodo di visualizzazione configurabile
✅ Dashboard Interattiva
-
Clic su un simbolo per aprire il grafico
-
Clic su un timeframe per cambiare simbolo e timeframe
-
Filtri persistenti e impostazioni salvate
✅ Design Professionale e Personalizzabile
-
Posizione e colori regolabili
-
Dimensioni testo e righe personalizzabili
-
Evidenziazione simbolo corrente
📊 Come Usare The Strat Dashboard
1️⃣ Configura lo Scanner: seleziona simboli, timeframe e FTFC
2️⃣ Applica i Filtri: scegli pattern (3-1, 2U-2D, ecc.)
3️⃣ Scansiona Opportunità: osserva indicatori attivi e FTFC
4️⃣ Esegui l’Operazione: conferma setup, definisci SL e TP
💡 Consigli Pro
-
Inizia con pochi pattern
-
Adatta i timeframe al tuo stile
-
Usa il filtro FTFC per operazioni più affidabili
-
Combina con i livelli chiave
-
Crea diversi layout (reversal / continuation / breakout)
-
Studia le combinazioni 2-2-2, 2-1-2, 3-1-2
-
Attiva solo avvisi di alta qualità
-
Controlla la dashboard ogni 15-30 minuti
🎓 Cosa Rende Questa Dashboard Unica
-
Costruita per trader “The Strat”
-
Analisi su 7 timeframe per simbolo
-
Riconoscimento di pattern Strat completi
-
Sistema di avvisi integrato
-
Design professionale e persistente
✅ Perfetta per:
-
Trader della metodologia Strat
-
Trader multi-mercato (Forex, Indici, Commodities, Crypto)
-
Trader part-time
-
Trader sistematici
-
Studenti della Strat
-
Trader professionisti