The Strat Dashboard - Scanner Multi-Simbolo per la Strategia “The Strat” di Rob Smith

Trasforma il tuo trading con l’analisi multi-simbolo in tempo reale 🚀

The Strat Dashboard è un indicatore professionale e potente, progettato specificamente per i trader che utilizzano la famosa metodologia “The Strat” di Rob Smith.

Monitora simboli illimitati su più timeframe, individua configurazioni ad alta probabilità all’istante e non perdere mai un pattern operativo importante.

MT5 Version :- https://www.mql5.com/en/market/product/153384/



🎯 Cos’è “The Strat”?

“The Strat” è una strategia di trading sull’azione del prezzo, sviluppata da Rob Smith, che si concentra sull’identificazione di particolari pattern di candele e sulla loro relazione attraverso diversi timeframe.

Ogni candela viene classificata numericamente in base all’interazione con la precedente, creando un linguaggio universale per leggere l’azione del prezzo in qualsiasi mercato e timeframe.

Sistema di Classificazione delle Candele “The Strat”:

1 Bar (Inside Bar): il massimo è inferiore al massimo precedente e il minimo è superiore al minimo precedente → consolidamento

2 Bar (Directional Bar): movimento direzionale senza rompere entrambi i livelli precedenti 2U (Up): massimo e minimo più alti 2D (Down): massimo e minimo più bassi

3 Bar (Outside Bar): massimo più alto e minimo più basso → espansione o potenziale inversione

🚀 Funzionalità Principali e Vantaggi

✅ Dashboard Multi-Simbolo

Smetti di cambiare grafico!

Monitora 10, 20 o persino 30+ strumenti contemporaneamente in un’unica dashboard organizzata.

Visualizza in tempo reale quali simboli stanno formando un setup.

Integrazione Market Watch: scansione automatica dei simboli presenti

Liste Personalizzate: inserisci simboli specifici

Evidenziazione simbolo attuale

✅ Analisi Multi-Timeframe

Vedi la struttura completa del mercato su 4 timeframe contemporaneamente.

Scopri quando il tuo timeframe operativo è allineato con i timeframe superiori per opportunità ad alta probabilità.

Timeframe configurabili (M1-MN1)

Visualizzazione combinazioni 2-Bar

Colori codificati per tipo di candela

Configurazione predefinita: M5, M15, M30, H1 (modificabile)

✅ Rilevamento e Filtro Intelligente dei Pattern

Filtra solo ciò che conta:

3-1 (Outside-Inside): possibile breakout

2-1: possibile continuazione o inversione

2U-2U / 2D-2D: continuazione rialzista/ribassista

2U-2D / 2D-2U: potenziale inversione

Attiva/disattiva i pattern con un semplice click!

✅ Rilevamento FTFC (Full Time Frame Continuity)

Scopri quando tutti i timeframe sono allineati nella stessa direzione.

Conferma visiva immediata

Filtro “solo FTFC”

Colore candela corrente (Bull/Bear/Doji)

✅ Livelli Chiave

Osserva la posizione del prezzo rispetto a:

Massimi/Minimi di Ieri, della Settimana e del Mese

AbvH: sopra il massimo → rialzista

BlwL: sotto il minimo → ribassista

Rng: all’interno del range → neutrale

✅ Sistema di Avvisi in Tempo Reale

Non perdere mai un setup!

Avvisi pop-up

Log nel diario

Un solo avviso per candela

Solo sui pattern filtrati

✅ Etichette delle Candele sul Grafico

Impara mentre operi:

Numerazione Strat sulle ultime candele

Colori coordinati alla dashboard

Periodo di visualizzazione configurabile

✅ Dashboard Interattiva

Clic su un simbolo per aprire il grafico

Clic su un timeframe per cambiare simbolo e timeframe

Filtri persistenti e impostazioni salvate

✅ Design Professionale e Personalizzabile

Posizione e colori regolabili

Dimensioni testo e righe personalizzabili

Evidenziazione simbolo corrente

📊 Come Usare The Strat Dashboard

1️⃣ Configura lo Scanner: seleziona simboli, timeframe e FTFC

2️⃣ Applica i Filtri: scegli pattern (3-1, 2U-2D, ecc.)

3️⃣ Scansiona Opportunità: osserva indicatori attivi e FTFC

4️⃣ Esegui l’Operazione: conferma setup, definisci SL e TP

💡 Consigli Pro

Inizia con pochi pattern Adatta i timeframe al tuo stile Usa il filtro FTFC per operazioni più affidabili Combina con i livelli chiave Crea diversi layout (reversal / continuation / breakout) Studia le combinazioni 2-2-2, 2-1-2, 3-1-2 Attiva solo avvisi di alta qualità Controlla la dashboard ogni 15-30 minuti

🎓 Cosa Rende Questa Dashboard Unica

Costruita per trader “The Strat”

Analisi su 7 timeframe per simbolo

Riconoscimento di pattern Strat completi

Sistema di avvisi integrato

Design professionale e persistente

✅ Perfetta per: