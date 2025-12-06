Liquidity Zones Gold - Cacciatore di Liquidità per XAUUSD

Molti indicatori danno segnali che cambiano, confondono con troppi colori, o non gestiscono il rischio. Questo indicatore nasce da una necessità semplice: vedere zone chiare di entrata/uscita su XAUUSD che non cambino e che includano già la gestione del rischio.

Perché funziona (punti chiave)

Nessun ripensamento - La cosa più frustrante è vedere un segnale che sparisce. Qui i segnali si bloccano sulle barre chiuse. Quando vedi una zona blu/rossa, è definitiva. Operi su dati sicuri.

Risk/reward integrato nel visuale - Non devi calcolare nulla. La zona rossa è dove metti lo stop loss, la zona blu è dove il take profit dà 3 volte quello che rischi. Il rapporto 1:3 è già disegnato sul grafico.

Visuale immediata - Solo due colori. Blu = zona dove entrare e fare profitto. Rosso = zona di stop loss. Niente altre linee, niente frecce che confondono. Vedi subito se sei in un'area di acquisto o vendita.

Cattura movimenti reali - Non cerca pattern complicati. Cerca i "liquidity grab", quei momenti in cui il mercato rompe un livello per prendere gli stop dei trader prima di invertire. Sono mosse tipiche dell'oro dove i grandi player operano.

Fatto per l'oro - I parametri (soglie percentuali, ampiezze) sono tarati sulla volatilità di XAUUSD. Funziona meglio sull'oro che su altre coppie perché sfrutta i movimenti tipici del metallo.

Cosa vedi sul grafico

Zone rettangolari orizzontali che durano 8 barre:

Se BUY : Zona rossa sotto (stop loss), zona blu sopra (entrata e take profit)

Se SELL: Zona rossa sopra (stop loss), zona blu sotto (entrata e take profit)

Massimo 8 zone attive così il grafico resta pulito. Le zone vecchie spariscono automaticamente.

Per chi è fatto

Se operi su oro (XAUUSD) e:

Vuoi segnali che non cambino mentre guardi il grafico

Cerchi trade con risk/reward 1:3 già definito

Preferisci una visuale semplice e pulita (pochi colori, niente confusione)

Operi su timeframe da M5 in su, Consigliato (M15)

Ti piace l'idea di operare dove il mercato prende liquidità (rotture false)

Entri dove gli altri escono (liquidity grab)

Cosa non è

Non è un indicatore magico. Non fa 100% di trade vincenti. È uno strumento visivo che ti mostra zone di alta probabilità basate su rotture di liquidità, con la gestione del rischio già disegnata sul grafico.

In pratica: Ti aiuta a vedere dove potrebbero esserci buone opportunità di inversione, sapendo già dove mettere lo stop e quanto puntare per un rapporto 1:3. Tutto in due colori, senza sorprese