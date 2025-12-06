Liquidity Grab
- Indicatori
- Massimiliano Tuzzolino
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Molti indicatori danno segnali che cambiano, confondono con troppi colori, o non gestiscono il rischio. Questo indicatore nasce da una necessità semplice: vedere zone chiare di entrata/uscita su XAUUSD che non cambino e che includano già la gestione del rischio.
Perché funziona (punti chiave)
Nessun ripensamento - La cosa più frustrante è vedere un segnale che sparisce. Qui i segnali si bloccano sulle barre chiuse. Quando vedi una zona blu/rossa, è definitiva. Operi su dati sicuri.
Risk/reward integrato nel visuale - Non devi calcolare nulla. La zona rossa è dove metti lo stop loss, la zona blu è dove il take profit dà 3 volte quello che rischi. Il rapporto 1:3 è già disegnato sul grafico.
Visuale immediata - Solo due colori. Blu = zona dove entrare e fare profitto. Rosso = zona di stop loss. Niente altre linee, niente frecce che confondono. Vedi subito se sei in un'area di acquisto o vendita.
Cattura movimenti reali - Non cerca pattern complicati. Cerca i "liquidity grab", quei momenti in cui il mercato rompe un livello per prendere gli stop dei trader prima di invertire. Sono mosse tipiche dell'oro dove i grandi player operano.
Fatto per l'oro - I parametri (soglie percentuali, ampiezze) sono tarati sulla volatilità di XAUUSD. Funziona meglio sull'oro che su altre coppie perché sfrutta i movimenti tipici del metallo.
Cosa vedi sul grafico
Zone rettangolari orizzontali che durano 8 barre:
-
Se BUY: Zona rossa sotto (stop loss), zona blu sopra (entrata e take profit)
-
Se SELL: Zona rossa sopra (stop loss), zona blu sotto (entrata e take profit)
Massimo 8 zone attive così il grafico resta pulito. Le zone vecchie spariscono automaticamente.
Per chi è fatto
Se operi su oro (XAUUSD) e:
-
Vuoi segnali che non cambino mentre guardi il grafico
-
Cerchi trade con risk/reward 1:3 già definito
-
Preferisci una visuale semplice e pulita (pochi colori, niente confusione)
-
Operi su timeframe da M5 in su, Consigliato (M15)
-
Ti piace l'idea di operare dove il mercato prende liquidità (rotture false)
-
Entri dove gli altri escono (liquidity grab)
Cosa non è
Non è un indicatore magico. Non fa 100% di trade vincenti. È uno strumento visivo che ti mostra zone di alta probabilità basate su rotture di liquidità, con la gestione del rischio già disegnata sul grafico.
In pratica: Ti aiuta a vedere dove potrebbero esserci buone opportunità di inversione, sapendo già dove mettere lo stop e quanto puntare per un rapporto 1:3. Tutto in due colori, senza sorprese