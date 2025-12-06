Liquidity Grab

Liquidity Zones Gold - Cacciatore di Liquidità per XAUUSD

Molti indicatori danno segnali che cambiano, confondono con troppi colori, o non gestiscono il rischio. Questo indicatore nasce da una necessità semplice: vedere zone chiare di entrata/uscita su XAUUSD che non cambino e che includano già la gestione del rischio.

Perché funziona (punti chiave)

Nessun ripensamento - La cosa più frustrante è vedere un segnale che sparisce. Qui i segnali si bloccano sulle barre chiuse. Quando vedi una zona blu/rossa, è definitiva. Operi su dati sicuri.

Risk/reward integrato nel visuale - Non devi calcolare nulla. La zona rossa è dove metti lo stop loss, la zona blu è dove il take profit dà 3 volte quello che rischi. Il rapporto 1:3 è già disegnato sul grafico.

Visuale immediata - Solo due colori. Blu = zona dove entrare e fare profitto. Rosso = zona di stop loss. Niente altre linee, niente frecce che confondono. Vedi subito se sei in un'area di acquisto o vendita.

Cattura movimenti reali - Non cerca pattern complicati. Cerca i "liquidity grab", quei momenti in cui il mercato rompe un livello per prendere gli stop dei trader prima di invertire. Sono mosse tipiche dell'oro dove i grandi player operano.

Fatto per l'oro - I parametri (soglie percentuali, ampiezze) sono tarati sulla volatilità di XAUUSD. Funziona meglio sull'oro che su altre coppie perché sfrutta i movimenti tipici del metallo.

Cosa vedi sul grafico

Zone rettangolari orizzontali che durano 8 barre:

  • Se BUY: Zona rossa sotto (stop loss), zona blu sopra (entrata e take profit)

  • Se SELL: Zona rossa sopra (stop loss), zona blu sotto (entrata e take profit)

Massimo 8 zone attive così il grafico resta pulito. Le zone vecchie spariscono automaticamente.

Per chi è fatto

Se operi su oro (XAUUSD) e:

  • Vuoi segnali che non cambino mentre guardi il grafico

  • Cerchi trade con risk/reward 1:3 già definito

  • Preferisci una visuale semplice e pulita (pochi colori, niente confusione)

  • Operi su timeframe da M5 in su, Consigliato (M15)

  • Ti piace l'idea di operare dove il mercato prende liquidità (rotture false)

  • Entri dove gli altri escono (liquidity grab)

Cosa non è

Non è un indicatore magico. Non fa 100% di trade vincenti. È uno strumento visivo che ti mostra zone di alta probabilità basate su rotture di liquidità, con la gestione del rischio già disegnata sul grafico.

In pratica: Ti aiuta a vedere dove potrebbero esserci buone opportunità di inversione, sapendo già dove mettere lo stop e quanto puntare per un rapporto 1:3. Tutto in due colori, senza sorprese








Altri dall’autore
Gold Trader Pro Indicator
Massimiliano Tuzzolino
5 (1)
Indicatori
Gold Trader Pro Indicator is an advanced multi-timeframe indicator specifically designed for XAUUSD and compatible with all major forex pairs: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, and USDCAD. This tool provides reliable trading signals by combining multiple technical indicators, including EMA, RSI, ADX, MACD, Bollinger Bands, and Volume SMA. It is ideal for traders looking to analyze multiple timeframes (M5, M15, M30, H1, H4, and D1) and confirm signals using various conditions. Key
FREE
Modern Support Resistence
Massimiliano Tuzzolino
Indicatori
Dynamic S/R indicator that creates zones from fast/slow fractals, merges them if they overlap, classifies them (Possible, Untested, Verified, Turncoat, Weak), highlights the one closest to current price, and sends alerts when price enters the area. It supports testing mode, visual themes, zone extension/merge, global variables for EA integration, optional display of broken zones, and an adaptive ATR-based fuzz filter (with automatic fallback). My indicators for free. I only ask that leave your
FREE
Bitcoin Trader Pro Indicator
Massimiliano Tuzzolino
Indicatori
Bitcoin Trader Pro Indicator is an advanced tool specifically designed for analyzing the cryptocurrency market, with a focus on BTCUSD. This indicator combines multiple technical analysis methods to generate precise and reliable trading signals. Perfect for both beginner and experienced traders, the Bitcoin Trader Pro Indicator provides everything you need to make informed trading decisions. My indicators for free. I only ask that leave your feedback to help me improve them or as a thank you. H
FREE
Candle Timer Indicator
Massimiliano Tuzzolino
Indicatori
Candle   Timer   Indicator   is   a   custom   tool   designed   for   the   MetaTrader   4   (MQL4)   trading   platform.   Its   primary   purpose   is   to   display   a   moving   timer   on   the   chart,   indicating   the   remaining   time   before   the   current   candle   closes.   This   feature   is   particularly   useful   for   traders   who   need   precise   tracking   of   candle   closing   times   for   their   technical   analysis   strategies. My indicators for free. I onl
FREE
Buy Sell Magic AI
Massimiliano Tuzzolino
Indicatori
Buy Sell Magic AI – Dynamic Trend Line & Bollinger Bands for MT4 Buy Sell Magic AI is a professional indicator for MetaTrader 4 that combines the power of Bollinger Bands with a dynamic central midline that acts as a real-time trend line . It delivers clear entry signals, visual trend confirmation, and automatic Stop Loss placement—plus a built-in candle timer for precise trade timing. My indicators for free. I only ask that leave your feedback to help me improve them or as a thank you. Have
FREE
Forex Trader Bot
Massimiliano Tuzzolino
Experts
Forex Trader Bot  is a powerful Advanced Expert Advisor for Breakout and Trend Strategies is an intelligent Expert Advisor developed to capitalize on breakout and trend-following opportunities in today’s volatile forex markets. Built with a robust algorithmic structure and smart risk management protocols, this EA is tailored for traders who demand both precision and reliability in automated trading. Unlike conventional EA's, Forex Trader Bot does not rely on outdated tactics such as grid system
Currency Switcher
Massimiliano Tuzzolino
Indicatori
Currency Switcher Indicator L'indicatore "Currency Switcher" è progettato per MetaTrader 4 e permette agli utenti di cambiare rapidamente tra diverse coppie di valute e altri strumenti di trading direttamente dalla finestra del grafico. Questo indicatore crea una serie di pulsanti sul grafico, ciascuno associato a un simbolo di trading specifico. Gli utenti possono cliccare su questi pulsanti per cambiare il simbolo del grafico corrente. Caratteristiche principali - **Categorie di Simboli**:
FREE
Gold Trader Pro EA
Massimiliano Tuzzolino
Experts
Gold Trader Pro is an advanced Expert Advisor designed for automated trading in the  XAUUSD  but works on all Major Pairs EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD . This EA for Meta Trader 4 (MT4) uses a combination of strategies based on the RSI (Relative Strength Index) indicator and the Martingale technique to maximize profits. It is ideal for traders looking for a fully automated and robust trading system. BUY NOW AND UPDATE LIFETIME! 1. RSI Strategy:    - RSI indicator to i
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione