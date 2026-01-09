Visual Order

⚡ Visual Order Pro: Gestione Visiva del Rischio Smetti di calcolare le dimensioni dei lotti a mano e inizia a fare trading con precisione professionale.

Visual Order Pro è un assistente di esecuzione avanzato per MT5 che elimina gli errori di calcolo e automatizza la gestione del rischio direttamente sul grafico.

🛠️ Caratteristiche principali:

  • Modalità Draft: Progetta visivamente i tuoi livelli di entrata, SL e TP prima di aprire l'ordine.

  • Calcolo automatico del lotto: Il sistema calcola la dimensione esatta della posizione in base alla tua % di rischio desiderata.

  • Smart Spread Guard: Blocco automatico degli ordini se lo Stop Loss è pericolosamente vicino al prezzo o allo spread.

  • Esecuzione intelligente: L'EA decide automaticamente se l'ordine deve essere un Limit o uno Stop.

  • Interfaccia JBTrade: Design minimalista e ultra-compatto che non ostruisce la tua analisi.

📖 Come usare in 3 passaggi:

  1. Clicca su DRAFT BUY/SELL.

  2. Trascina le linee ai livelli di prezzo desiderati.

  3. Clicca su PLACE ORDER.


