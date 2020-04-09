⚡ Visual Order Pro : Gestion Visuelle des Risques Arrêtez de calculer la taille des lots à la main et commencez à trader avec une précision professionnelle.

Visual Order Pro est un assistant d'exécution avancé pour MT5 qui élimine les erreurs de calcul et automatise votre gestion des risques directement sur le graphique.

🛠️ Caractéristiques principales :

Mode Draft : Projetez vos niveaux d'entrée, SL et TP visuellement avant d'ouvrir l'ordre.

Calcul automatique du lot : Le système calcule la taille exacte de la position en fonction de votre % de risque souhaité.

Smart Spread Guard : Blocage automatique des ordres si le Stop Loss est dangereusement proche du prix ou du spread.

Exécution intelligente : L'EA décide automatiquement si l'ordre doit être un Limit ou un Stop.

Interface JBTrade : Design minimaliste et ultra-compact qui n'obstrue pas votre analyse.

📖 Utilisation en 3 étapes :