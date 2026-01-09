⚡ Visual Order Pro: Gestão de Risco Visual Pare de calcular lotes manualmente e comece a operar com precisão profissional.

O Visual Order Pro é um assistente de execução avançada para MT5 que elimina erros de cálculo e automatiza sua gestão de risco diretamente no gráfico.

🛠️ Principais Funcionalidades:

Draft Mode (Modo Rascunho): Projete seus níveis de Entrada, SL e TP visualmente antes de abrir a ordem.

Cálculo de Lote Automático: O sistema calcula o tamanho de posição exato com base na sua porcentagem de risco desejada.

Smart Spread Guard: Bloqueio automático de ordens caso o Stop Loss esteja perigosamente próximo do preço ou do spread.

Execução Inteligente: O EA decide automaticamente se a ordem deve ser um Limit ou um Stop.

Interface JBTrade: Design minimalista e ultra-compacto que não obstrui sua análise de Price Action.

📖 Como usar em 3 passos:

Clique em DRAFT BUY/SELL. Arraste as linhas para os níveis de preço desejados. Clique em PLACE ORDER.

Copyright 2024, JBTrade Support: jbtradetools@gmail.com