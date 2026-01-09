Visual Order
- Utilitários
- Jhon Henry Barragan Franco
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
⚡ Visual Order Pro: Gestão de Risco Visual Pare de calcular lotes manualmente e comece a operar com precisão profissional.
O Visual Order Pro é um assistente de execução avançada para MT5 que elimina erros de cálculo e automatiza sua gestão de risco diretamente no gráfico.
🛠️ Principais Funcionalidades:
-
Draft Mode (Modo Rascunho): Projete seus níveis de Entrada, SL e TP visualmente antes de abrir a ordem.
-
Cálculo de Lote Automático: O sistema calcula o tamanho de posição exato com base na sua porcentagem de risco desejada.
-
Smart Spread Guard: Bloqueio automático de ordens caso o Stop Loss esteja perigosamente próximo do preço ou do spread.
-
Execução Inteligente: O EA decide automaticamente se a ordem deve ser um Limit ou um Stop.
-
Interface JBTrade: Design minimalista e ultra-compacto que não obstrui sua análise de Price Action.
📖 Como usar em 3 passos:
-
Clique em DRAFT BUY/SELL.
-
Arraste as linhas para os níveis de preço desejados.
-
Clique em PLACE ORDER.
