Visual Order

⚡ Visual Order Pro: 시각적 리스크 관리 수동으로 랏 크기를 계산하는 것을 멈추고 전문가의 정밀함으로 트레이딩을 시작하세요.

Visual Order Pro는 계산 오류를 제거하고 차트에서 직접 리스크 관리를 자동화하는 MT5용 고급 실행 어시스턴트입니다.

🛠️ 주요 기능:

  • 드래프트 모드 (Draft Mode): 주문을 실행하기 전에 진입, 손절(SL), 익절(TP) 레벨을 시각적으로 계획하세요.

  • 자동 랏 계산: 설정한 리스크 백분율(%)에 따라 정확한 포지션 크기를 자동으로 계산합니다.

  • 스마트 스프레드 가드: 손절가가 가격이나 스프레드에 너무 가까우면 자동으로 주문을 차단합니다.

  • 지능형 실행: 진입선 위치에 따라 리미트(Limit) 또는 스탑(Stop) 주문 여부를 자동으로 결정합니다.

  • JBTrade 인터페이스: 차트 분석을 방해하지 않는 미니멀하고 초소형 디자인.

📖 3단계 사용법:

  1. DRAFT BUY/SELL을 클릭합니다.

  2. 선을 원하는 가격 수준으로 드래그합니다.

  3. PLACE ORDER를 클릭합니다.


