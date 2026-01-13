Three Pushes Pro MT5

Three Pushes PRO: Strategia Price Action di Precisione

Il trading non consiste nel trovare il "sacro Graal", ma nell'identificare la psicologia di mercato ripetitiva. Three Pushes PRO è uno strumento di analisi tecnica professionale progettato per identificare il classico pattern di esaurimento "Three Pushes" con un filtro di livello istituzionale.

A differenza degli indicatori di base che analizzano solo il prezzo, questo strumento integra filtri di Volume, Momentum e Trend per garantirti di visualizzare solo i setup in cui il mercato è realmente in fase di esaurimento (overextended).

Come funziona la strategia

Il "Three Pushes" è un pattern di inversione e di esaurimento. Identifica tre tentativi consecutivi del mercato di spingere in una direzione, segnalando spesso che il movimento attuale sta perdendo forza. Questo indicatore automatizza la complessa geometria necessaria per individuare questi pattern, calcolando i rapporti di Fibonacci, la simmetria delle onde e la durata temporale tra i picchi.

Caratteristiche Chiave per i Trader Professionisti:

Nessun Repainting: La precisione è la nostra priorità. Una volta chiusa la candela e generato il segnale, questo è definitivo e permanente. Le frecce non si sposteranno né scompariranno mai a posteriori.

Motore di Confluenza Completo: Puoi filtrare i segnali utilizzando una Media Mobile integrata per la direzione del trend, RSI/MACD per la divergenza di momentum, e Tick/Real Volume per confermare l'esaurimento.

Dashboard Statistica Interattiva: Monitora le tue performance direttamente sul grafico. La dashboard calcola il Win Rate, i punti netti e il Profit/Loss sulla base dei dati storici, permettendoti di ottimizzare le impostazioni per il tuo strumento specifico.

Simulazione di Trading Integrata: Per aiutarti a comprendere il potenziale di un setup, l'indicatore traccia livelli di Take Profit e Stop Loss basati sull'ATR, incluse simulazioni per il Breakeven e il Trailing Stop.

Avvisi Avanzati: Allontanati dallo schermo senza perdere un movimento. Include avvisi sonori, finestre pop-up e notifiche push sul tuo dispositivo mobile.

Perché così tante impostazioni?

Nel trading professionale, il concetto di "taglia unica" è un mito. L'oro si comporta diversamente dall'EURUSD; i grafici M5 richiedono una logica diversa rispetto all'H4. Ti forniamo opzioni di configurazione approfondite — dalla forza dello swing alle tolleranze di Fibonacci — in modo da poter adattare lo strumento al "DNA" unico del mercato su cui stai operando.

Trading Onesto

Sebbene Three Pushes PRO sia un potente strumento per l'analisi tecnica, nessun indicatore può garantire profitti. Consigliamo di utilizzarlo come parte integrante di un piano di trading più ampio. Se hai domande, non esitare a contattarci.