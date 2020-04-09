Visual Order

⚡ Visual Order Pro: Visuelles Risikomanagement Hören Sie auf, Losgrößen manuell zu berechnen, und beginnen Sie mit professioneller Präzision zu handeln.

Visual Order Pro ist ein fortschrittlicher Ausführungsassistent für MT5, der Rechenfehler eliminiert und Ihr Risikomanagement direkt im Chart automatisiert.

🛠️ Hauptmerkmale:

  • Draft-Modus: Planen Sie Ihre Einstiegs-, SL- und TP-Levels visuell, bevor Sie den Trade eröffnen.

  • Automatische Losgrößenberechnung: Das System berechnet die exakte Positionsgröße basierend auf Ihrem gewünschten Risiko-Prozentsatz.

  • Smart Spread Guard: Automatische Order-Sperre, wenn der Stop-Loss gefährlich nah am Preis oder Spread liegt.

  • Intelligente Ausführung: Der EA entscheidet automatisch, ob die Order ein Limit oder ein Stop sein soll.

  • JBTrade-Interface: Minimalistisches und ultrakompaktes Design, das Ihre Chartanalyse nicht behindert.

📖 Verwendung in 3 Schritten:

  1. Klicken Sie auf DRAFT BUY/SELL.

  2. Ziehen Sie die Linien auf das gewünschte Preisniveau.

  3. Klicken Sie auf PLACE ORDER.


Empfohlene Produkte
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Zeigt farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) an, die potenzielle Trendrichtungen anzeigen. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT5 an Telegram und werden Sie zum Signalanbieter! Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerhandbuch + Demo  | MT4-Version  | Discord-Version Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch. Der MT5-zu-Telegram-Sender funktioniert NICH
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
Indikatoren
Heikin Ashi Candlesticks sind ein leistungsstarkes Instrument für Händler, das eine klare und reibungslose Visualisierung von Markttrends bietet. Anders als herkömmliche Candlesticks filtern sie das Marktrauschen heraus und bieten eine klarere Sicht auf die Richtung und Stärke des Marktes, was Händlern hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Der Hull Heikin Ashi Smoothed-Indikator von Minions Labs geht noch einen Schritt weiter und integriert den Hull Moving Average für eine verbesserte Gl
Trendline EA MT5
Carlos Oliveira
5 (14)
Utilitys
Der FXTT Trendline EA für MT5 ist ein Roboter, der Ihnen hilft, mit den Trendlinien zu handeln, die auf Ihrem Chart eingezeichnet sind. Er ermöglicht es Ihnen im Grunde, schwebende Aufträge unter Verwendung von Trendlinien zu setzen . Etwas, das Ihnen Metatrader standardmäßig nicht erlaubt. Einfach einzurichten Wählen Sie Standard-Lotgröße , Stop Loss und Take Profit Ermöglicht Aktionen bei Berührung, Pullback, Ausbruch oder falschem Ausbruch der Trendlinie Die Verwendung und Konfiguration des E
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitys
BTC Handelsassistent EA Manuelles Handelswerkzeug mit automatisiertem Risikomanagement Dieser Expert Advisor unterstützt manuelle Kryptowährungshändler durch automatisiertes Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung und Gewinnabsicherung und bietet gleichzeitig visuelles Handelsmanagement über eine intuitive Schnittstelle. Kurze Beschreibung BTC Trading Assistant EA ist ein Dienstprogramm, das für manuelle Kryptowährungshändler entwickelt wurde. Der EA berechnet die Positionsgrößen auf der Gru
Trading Assistent
Denis Khokhlov
Utilitys
Trading Assistent ist ein multifunktionales Handels-Panel, das alle notwendigen Werkzeuge für den professionellen Handel vereint. Das Panel bietet eine vollständige Kontrolle über die Positionen, eine eingehende Risikoanalyse und eine schnelle Orderausführung. WICHTIGSTE FUNKTIONEN Positionsmanagement: - Echtzeitanzeige aller offenen Positionen - Sortierung nach Symbol, Gewinn, Volumen und Typ - Visuelle Anzeige von gewinnbringenden und verlustbringenden Positionen - Massenschließungen - Bre
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Meistern Sie Prop-Firm-Herausforderungen, bevor Sie echtes Geld riskieren!   Unser fortschrittlicher Simulator recreates authentische Prop-Firm-Handelsumgebungen und hilft Ihnen, mit Zuversicht zu üben, Strategien zu entwickeln und Herausforderungen zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Prop-Firm-Herausforderung mit Demo- oder Live-Konten simulieren, unterstützt sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierten Handel über EAs, erstellen Sie personalisierte Herausforderunge
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitys
Auto SLTP Maker MT5 ist ein Assistent für alle, die vergessen haben, StopLoss und/oder TakeProfit in den Handelsparametern zu setzen, oder die auf einem sehr schnellen Markt handeln und es nicht schaffen, sie rechtzeitig zu platzieren. Dieses Tool verfolgt automatisch Trades ohne StopLoss und/oder TakeProfit und prüft, welches Level gemäß den Einstellungen gesetzt werden sollte. Das Tool arbeitet sowohl mit Markt- als auch mit Pending-Orders. Die Art der Aufträge, mit denen gearbeitet werden sol
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Utilitys
EA automatischer Take-Profit, automatischer Kauf/Verkauf, Volumenmanager, Seitwärtshandel, Trailing-Open-Punkt 1 – Automatisch öffnender Kauf/Verkauf EA öffnet automatisch Kauf oder Verkauf gemäß den Einstellungen: Gewinn, Stop-Loss, Volumen. Volumenmanagement: Gesamtzahl der Aufträge und feste Größe 2 – Automatisch öffnender Gewinn: Gewinn mit Mindestgewinn gemäß den Einstellungen nehmen, Take-Profit-Button gemäß Mindest- und Höchstgewinn 3 – Auftragsabwicklung: Es gibt 3 Stop-Loss-Ebenen der
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Willkommen beim ultimativen Indikator zur Erkennung harmonischer Muster, der auf die Erkennung fortgeschrittener Muster ausgerichtet ist. Das Gartley-Muster, das Fledermaus-Muster und das Cypher-Muster sind beliebte technische Analysewerkzeuge, die von Händlern verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt zu identifizieren. Unser Ultimate Harmonic Patterns Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das fortschrittliche Algorithmen verwendet, um die Märkte zu scannen und diese Muste
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Smooth Patterns
Roman Vashchilin
Indikatoren
Der Handel mit Mustern auf dem Forex gilt als die höchste Stufe des Handels, da er in der Regel die jahrelange Beherrschung verschiedener Muster (Formen und Kerzenkombinationen) und deren Auswirkungen auf den Preis erfordert. Muster sind verschiedene Kombinationen von japanischen Kerzen auf einem Diagramm, Formen der klassischen technischen Analyse sowie alle Regelmäßigkeiten des Marktverhaltens, die sich viele Male unter den gleichen Bedingungen wiederholen. Nachdem die Muster auf einem Diagram
Trendline Trade Panel MT5
Sugianto
Experten
Das Trendline-Trade-Panel wurde entwickelt, um das Trainieren von Forex-Handelsfähigkeiten im Backtester zu erleichtern und gleichzeitig den Live-Handel mit Trendlinien auf Knopfdruck zu ermöglichen. Dieses ea ist perfekt für Anfänger, die den manuellen Handel erlernen wollen, da alle seine Funktionen mit grundlegenden Werkzeugen für den Forex-Handel ausgestattet sind. Andere Verwendungsmöglichkeiten für Trendline Trade Panel: + Kann verwendet werden, um Verlustpositionen wiederherzustellen, di
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Surfer – Präzise Trend-Erfassung für MT5 Reiten Sie die Markt­wellen mit dem Moving Average Surfer — entwickelt für Trader, die Präzision, Effizienz und automatisiertes Risikomanagement verlangen. Hauptfunktionen: Analyse zweier gleitender Durchschnitte Integrierter RSI-Filter Dynamische Risikosteuerung Flexible Handelsrichtungen ATR-basierte Stops und Ziele Unterstützung aller Zeitrahmen Eindeutige Magic Number Warum Trader diesen EA wählen: Eine vollautomatische Lösung, die Tren
ShikaaTraders Gold Grid Pro
Thiagarajan A L Segaran
Utilitys
Überschrift ShikaaTraders Gold Grid Pro ist ein leistungsstarkes Handelsverwaltungsprogramm, das speziell für XAUUSD (Gold) und Paare mit hoher Volatilität entwickelt wurde. Es ermöglicht Händlern, komplexe Grid-Layering-Strategien mit einem einzigen Klick auszuführen und stellt sicher, dass Sie bei schnellen Marktbewegungen nie einen Einstieg verpassen. Warum Gold Grid Pro wählen? Der manuelle Handel mit Gold erfordert Schnelligkeit. Das manuelle Berechnen von Abständen und Eröffnen mehrerer Po
Magic Channel Scalper MT5
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Magic Channel Scalper ist ein Kanalindikator für das MetaTrader 5 Terminal. Dieser Indikator ermöglicht es, die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte zu finden. Im Gegensatz zu den meisten Channel-Indikatoren wird der Magic Channel Scalper nicht neu gezeichnet. Das Alarmsystem (Alerts, E-Mail und Push-Benachrichtigungen) hilft Ihnen, mehrere Handelsinstrumente gleichzeitig zu überwachen. Hängen Sie den Indikator an ein Diagramm, und der Alarm wird ausgelöst, sobald ein Signal auftaucht. Mit unser
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indikatoren
Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
Close All Position In exact at half of second
Anik Chandra Dey Sagor
Utilitys
Es wird Ihre alle Handel in der Hälfte der zweiten egal Sie öffnen 100 plus Handel offen wird es alle Handel Hälfte der Sekunde zu schließen. es gute Arbeit für 1 -5 min Scalping diese Ea haben viele Funktion siehe das Bild, das ich dort hochgeladen. ea, die Funktion schließen alle Handel haben, schließen Sie alle lossing Handel, schließen Sie alle Gewinn Handel. haben auch viel System, wo Sie Ihre erwartete Menge und kaufen verkaufen Taste setzen können und es kann 100 Handel in 1 Sekunde schli
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Astrology Indicator MT5
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein technisches Hilfsmittel, das auf harmonischen Annäherungen der Sonnen- und Mondzyklen beruht . Er verwendet keine exakten astronomischen Positionen. Dieser Indikator verwendet mathematische Wellen, um die täglichen Sonnen- und monatlichen Mondzyklen für Handelszwecke zu approximieren . Er erfasst allgemeine Marktrhythmen, die von Tag/Nacht- und Mondphasen beeinflusst werden, aber er verfolgt keine exakten astronomischen Positionen . Führen Sie vor dem Kauf eine Analyse
Trends Analyzer
Damian Pacanowski
Utilitys
Der " Trends Analyzer " ist ein fortschrittliches MQL5-Skript, das sowohl für manuelle als auch für automatisierte Handelsstrategien geeignet ist. Es bietet umfassende Markttrendanalysen, Echtzeiteinblicke und die Möglichkeit, algorithmische Trades auf der Grundlage vordefinierter Regeln auszuführen. Es wurde für Händler und Analysten entwickelt und dient als vielseitiges Werkzeug zur Überwachung, Protokollierung und Reaktion auf Markttrends. Hauptmerkmale: Datenprotokollierung: Sammelt und pr
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilitys
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Der ultimative Risiko & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ein präzises Risikomanagement und eine automatisierte Positionsgrößenbestimmung im MetaTrader 5 benötigen. Hören Sie auf, Ihre Lotgröße zu erraten und überlassen Sie dem Algorithmus die Berechnungen. Dieser EA ermöglicht es Ihnen, mit Zuversicht zu handeln, indem er Ihr Risiko bei jedem einzelnen Handel garantiert und gleichzeitig absol
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilitys
Capital Management EA - Intelligentes Risikomanagement & Gewinnoptimierung für MT5 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Handelskapital mit intelligenten, automatisierten Strategien - vollständig optimiert für MetaTrader 5 (MT5). Möchten Sie Ihr Kapital schützen und Ihre Gewinne durch automatisierte Money-Management-Strategien maximieren ? Capital Management EA ist der All-in-One Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5) , der Ihnen hilft, intelligenter zu handeln, nicht härter. Kernfunkti
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Kumulativer Delta-Indikator Wie die meisten Händler glauben, bewegt sich der Kurs unter dem Druck von Marktkäufen oder -verkäufen. Wenn jemand ein in der Tasse stehendes Angebot einlöst, handelt es sich um einen "Kauf". Wenn jemand in das in der Tasse stehende Angebot einsteigt, geht das Geschäft in Richtung "Verkauf". Das Delta ist die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen. Ein kumulatives Delta - die Differenz zwischen der kumulativen Summe der Käufe und Verkäufe für einen bestimmten Zeitrau
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken wie offene Positionen, gleitende P/L und Drawdown in Echtzeit. Unterstütz
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitys
Strategy Builder bietet eine unglaubliche Menge an Funktionalität. Er kombiniert ein Handels-Panel mit konfigurierbarer Automatisierung (Indikatoren in einen EA umwandeln), Echtzeit-Statistiken (Gewinn & Draw Down) plus automatische Optimierung von SL, TP/Exit, Handelszeiten, Indikator-Eingaben. Mehrere Indikatoren können in einem einzigen Alarm/Handelssignal kombiniert werden und können benutzerdefinierte Indikatoren enthalten, auch wenn sie nur eine ex4-Datei haben oder vom Markt gekauft wurd
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitys
Cerberus the Equity Watcher ist ein Risikomanagement-Tool, das Ihren Kontowert ständig überwacht und größere Drawdowns verhindert, unabhängig davon, ob sie durch fehlerhafte EAs oder Emotionen verursacht werden, wenn Sie ein diskretionärer Trader sind. Es ist äußerst nützlich für systematische Händler, die sich auf EAs verlassen, die Fehler enthalten oder unter unerwarteten Marktbedingungen möglicherweise nicht gut abschneiden. Cerberus ermöglicht es Ihnen, einen Mindestwert Ihres Kontos und (
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
