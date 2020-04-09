⚡ Visual Order Pro: Visuelles Risikomanagement Hören Sie auf, Losgrößen manuell zu berechnen, und beginnen Sie mit professioneller Präzision zu handeln.

Visual Order Pro ist ein fortschrittlicher Ausführungsassistent für MT5, der Rechenfehler eliminiert und Ihr Risikomanagement direkt im Chart automatisiert.

🛠️ Hauptmerkmale:

Draft-Modus: Planen Sie Ihre Einstiegs-, SL- und TP-Levels visuell, bevor Sie den Trade eröffnen.

Automatische Losgrößenberechnung: Das System berechnet die exakte Positionsgröße basierend auf Ihrem gewünschten Risiko-Prozentsatz.

Smart Spread Guard: Automatische Order-Sperre, wenn der Stop-Loss gefährlich nah am Preis oder Spread liegt.

Intelligente Ausführung: Der EA entscheidet automatisch, ob die Order ein Limit oder ein Stop sein soll.

JBTrade-Interface: Minimalistisches und ultrakompaktes Design, das Ihre Chartanalyse nicht behindert.

📖 Verwendung in 3 Schritten: