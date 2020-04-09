Visual Order

⚡ Visual Order Pro: 視覚的リスク管理 手動でのロット計算をやめて、プロの精度でトレードを始めましょう。

Visual Order Proは、計算ミスを排除し、チャート上で直接リスク管理を自動化するMT5用の高度な執行アシスタントです。

🛠️ 主な特徴:

  • ドラフトモード (Draft Mode): 注文を出す前に、エントリー、SL、TPのレベルを視覚的に計画。

  • 自動ロット計算: 希望のリスク％に基づいて、正確なポジションサイズを自動算出。

  • スマート・スプレッド・ガード: ストップロスが価格やスプレッドに近すぎる場合、自動的に注文をブロック。

  • インテリジェント執行: エントリーラインの位置に応じて、リミット注文かストップ注文かを自動判定。

  • JBTradeインターフェース: プライスアクション分析を妨げない、ミニマルで超コンパクトなデザイン。

📖 3ステップの使い方:

  1. DRAFT BUY/SELLをクリック。

  2. ラインを希望の価格レベルにドラッグ。

  3. PLACE ORDERをクリック。


