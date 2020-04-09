Visual Order
- ユーティリティ
- Jhon Henry Barragan Franco
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
⚡ Visual Order Pro: 視覚的リスク管理 手動でのロット計算をやめて、プロの精度でトレードを始めましょう。
Visual Order Proは、計算ミスを排除し、チャート上で直接リスク管理を自動化するMT5用の高度な執行アシスタントです。
🛠️ 主な特徴:
ドラフトモード (Draft Mode): 注文を出す前に、エントリー、SL、TPのレベルを視覚的に計画。
自動ロット計算: 希望のリスク％に基づいて、正確なポジションサイズを自動算出。
スマート・スプレッド・ガード: ストップロスが価格やスプレッドに近すぎる場合、自動的に注文をブロック。
インテリジェント執行: エントリーラインの位置に応じて、リミット注文かストップ注文かを自動判定。
JBTradeインターフェース: プライスアクション分析を妨げない、ミニマルで超コンパクトなデザイン。
📖 3ステップの使い方:
DRAFT BUY/SELLをクリック。
ラインを希望の価格レベルにドラッグ。
PLACE ORDERをクリック。