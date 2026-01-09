Visual Order
⚡ Visual Order Pro: Görsel Risk Yönetimi Lot büyüklüklerini manuel olarak hesaplamayı bırakın ve profesyonel bir hassasiyetle işlem yapmaya başlayın.
Visual Order Pro, hesaplama hatalarını ortadan kaldıran ve risk yönetiminizi doğrudan grafik üzerinde otomatikleştiren gelişmiş bir MT5 işlem asistanıdır.
🛠️ Temel Özellikler:
Taslak Modu (Draft Mode): İşlemi açmadan önce Giriş, SL ve TP seviyelerinizi görsel olarak planlayın.
Otomatik Lot Hesaplama: Sistem, istediğiniz % risk oranına göre tam pozisyon büyüklüğünü hesaplar.
Akıllı Spread Koruması (Smart Spread Guard): Stop Loss fiyata veya spread'e tehlikeli derecede yakınsa işlemi otomatik olarak engeller.
Akıllı İnfaz: EA, giriş hattının konumuna göre emrin Limit mi yoksa Stop mu olması gerektiğine otomatik olarak karar verir.
JBTrade Arayüzü: Fiyat hareket analizini engellemeyen minimal ve ultra kompakt tasarım.
📖 3 Adımda Kullanım:
DRAFT BUY/SELL düğmesine tıklayın.
Çizgileri istediğiniz fiyat seviyelerine sürükleyin.
PLACE ORDER düğmesine tıklayın.
