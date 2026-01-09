Visual Order

Taslak Modu (Draft Mode): İşlemi açmadan önce Giriş, SL ve TP seviyelerinizi görsel olarak planlayın.

Akıllı Spread Koruması (Smart Spread Guard): Stop Loss fiyata veya spread'e tehlikeli derecede yakınsa işlemi otomatik olarak engeller.

Akıllı İnfaz: EA, giriş hattının konumuna göre emrin Limit mi yoksa Stop mu olması gerektiğine otomatik olarak karar verir.