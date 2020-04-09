Visual Order
- Утилиты
- Jhon Henry Barragan Franco
- Версия: 1.0
- Активации: 5
⚡ Visual Order Pro: Визуальное управление рисками Перестаньте рассчитывать лоты вручную и начните торговать с профессиональной точностью.
Visual Order Pro — это продвинутый помощник для исполнения сделок в MT5, который исключает ошибки в расчетах и автоматизирует управление рисками прямо на графике.
🛠️ Ключевые особенности:
-
Draft Mode: Визуальное проектирование уровней входа, SL и TP перед открытием сделки.
-
Автоматический расчет лота: Система рассчитывает точный размер позиции на основе желаемого % риска.
-
Smart Spread Guard: Автоматическая блокировка сделки, если Stop Loss находится слишком близко к цене или спреду.
-
Интеллектуальное исполнение: Советник автоматически определяет тип ордера (Limit или Stop).
-
Интерфейс JBTrade: Минималистичный и компактный дизайн, не мешающий анализу графиков.
📖 Как использовать в 3 шага:
-
Нажмите DRAFT BUY/SELL.
-
Перетащите линии на нужные уровни цен.
-
Нажмите PLACE ORDER.