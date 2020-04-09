Visual Order

⚡ Visual Order Pro: Визуальное управление рисками Перестаньте рассчитывать лоты вручную и начните торговать с профессиональной точностью.

Visual Order Pro — это продвинутый помощник для исполнения сделок в MT5, который исключает ошибки в расчетах и автоматизирует управление рисками прямо на графике.

🛠️ Ключевые особенности:

  • Draft Mode: Визуальное проектирование уровней входа, SL и TP перед открытием сделки.

  • Автоматический расчет лота: Система рассчитывает точный размер позиции на основе желаемого % риска.

  • Smart Spread Guard: Автоматическая блокировка сделки, если Stop Loss находится слишком близко к цене или спреду.

  • Интеллектуальное исполнение: Советник автоматически определяет тип ордера (Limit или Stop).

  • Интерфейс JBTrade: Минималистичный и компактный дизайн, не мешающий анализу графиков.

📖 Как использовать в 3 шага:

  1. Нажмите DRAFT BUY/SELL.

  2. Перетащите линии на нужные уровни цен.

  3. Нажмите PLACE ORDER.


