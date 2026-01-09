Visual Order
⚡ Visual Order Pro: 视觉风险管理 告别手动计算手数，开启专业精准交易。
Visual Order Pro 是 MetaTrader 5 的高级交易执行助手，旨在消除计算错误并直接在图表上自动执行风险管理。
🛠️ 核心功能:
草图模式 (Draft Mode): 在下单前，直观地在图表上规划入场位、止损位 (SL) 和止盈位 (TP)。
自动计算手数: 系统根据您设定的风险百分比 (%) 自动计算精确的仓位大小。
智能点差保护 (Smart Spread Guard): 如果止损位离价格或点差太近，系统将自动拦截交易。
智能执行: EA 自动识别并执行限价单 (Limit) 或突破单 (Stop)。
JBTrade 界面: 极简且紧凑的设计，完全不影响价格行为 (Price Action) 分析。
📖 仅需 3 步即可使用:
点击 DRAFT BUY/SELL。
将线条拖动到预期的价格水平。
点击 PLACE ORDER。