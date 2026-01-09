⚡ Visual Order Pro: 视觉风险管理 告别手动计算手数，开启专业精准交易。

Visual Order Pro 是 MetaTrader 5 的高级交易执行助手，旨在消除计算错误并直接在图表上自动执行风险管理。

🛠️ 核心功能:

草图模式 (Draft Mode): 在下单前，直观地在图表上规划入场位、止损位 (SL) 和止盈位 (TP)。

自动计算手数: 系统根据您设定的风险百分比 (%) 自动计算精确的仓位大小。

智能点差保护 (Smart Spread Guard): 如果止损位离价格或点差太近，系统将自动拦截交易。

智能执行: EA 自动识别并执行限价单 (Limit) 或突破单 (Stop)。