⚡ Visual Order Pro: Gestión de Riesgo Visual

Deje de calcular lotajes a mano y empiece a operar con precisión profesional.

Visual Order Pro es un asistente de ejecución avanzada para MT5 que elimina los errores de cálculo y automatiza su gestión de riesgo directamente sobre el gráfico.

🛠️ Características Principales:

Draft Mode: Proyecte sus niveles de Entrada, SL y TP visualmente antes de abrir la orden.

Cálculo de Lote Automático: El sistema calcula el tamaño de posición exacto según su % de riesgo deseado.

Smart Spread Guard: Bloqueo automático de órdenes si el Stop Loss está peligrosamente cerca del precio o del spread.

Ejecución Inteligente: El EA decide por usted si la orden debe ser Limit o Stop .

Interfaz JBTrade: Diseño minimalista y ultra-compacto que no obstruye su análisis.

📖 Cómo usar en 3 pasos:

Pulse DRAFT BUY/SELL. Arrastre las líneas al nivel de precio deseado. Pulse PLACE ORDER.

JBTrade Tools Precisión matemática para el trader moderno. 📧 Soporte: jbtradetools@gmail.com