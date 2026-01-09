Visual Order
- Utilidades
- Jhon Henry Barragan Franco
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
⚡ Visual Order Pro: Gestión de Riesgo Visual
Deje de calcular lotajes a mano y empiece a operar con precisión profesional.
Visual Order Pro es un asistente de ejecución avanzada para MT5 que elimina los errores de cálculo y automatiza su gestión de riesgo directamente sobre el gráfico.
🛠️ Características Principales:
-
Draft Mode: Proyecte sus niveles de Entrada, SL y TP visualmente antes de abrir la orden.
-
Cálculo de Lote Automático: El sistema calcula el tamaño de posición exacto según su % de riesgo deseado.
-
Smart Spread Guard: Bloqueo automático de órdenes si el Stop Loss está peligrosamente cerca del precio o del spread.
-
Ejecución Inteligente: El EA decide por usted si la orden debe ser Limit o Stop.
-
Interfaz JBTrade: Diseño minimalista y ultra-compacto que no obstruye su análisis.
📖 Cómo usar en 3 pasos:
-
Pulse DRAFT BUY/SELL.
-
Arrastre las líneas al nivel de precio deseado.
-
Pulse PLACE ORDER.
JBTrade Tools Precisión matemática para el trader moderno. 📧 Soporte: jbtradetools@gmail.com