Ottimizza il processo di chiusura delle tue operazioni con il Close Manager MT4, un potente Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le uscite delle operazioni aperte manualmente o da altri EA su MetaTrader 4, offrendo ai trader un controllo preciso sulle strategie di uscita. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per i suoi criteri di chiusura versatili e personalizzabili, questo EA è un favorito tra scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex, indici e criptovalute. Gli utenti riportano una riduzione del 30-50% del tempo dedicato alla gestione manuale delle operazioni e un miglioramento nel controllo dei rischi, con molti che evidenziano un aumento della redditività grazie al rispetto di regole di uscita disciplinate. Il Close Manager MT4 è ideale per i trader che cercano di ottimizzare la gestione del rischio e l’efficienza di uscita senza un monitoraggio costante, supportando sia i trader principianti che quelli esperti in diverse strategie di trading.

Il Close Manager MT4 offre un robusto insieme di parametri personalizzabili per automatizzare la chiusura delle operazioni in base a importi di profitto/perdita (PROFIT_AMOUNT: 0, LOSS_AMOUNT: 10), percentuali (PROFIT_PERCENT: 0, LOSS_PERCENT: 0), conteggio delle candele (CLOSE_AFTER_N_CANDLE: 0), limiti di drawdown (MAX_DRAWDOWN_PERCENT: 30%, MAX_DRAWDOWN_AMOUNT: 10) e limiti di operazioni giornaliere (MAX_TRADES_PER_DAY: 5). Supporta livelli di stop/obiettivo giornalieri, settimanali e mensili (DAILY_STOP, DAILY_TARGET, WEEKLY_STOP, WEEKLY_TARGET, MONTHLY_STOP, MONTHLY_TARGET: tutti 0 di default) per un trading disciplinato. Le funzionalità includono il filtraggio per numero magico (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER: true) per la gestione di operazioni manuali/EA, l’eliminazione degli ordini pendenti dopo un tempo (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER: 200 secondi) o candele (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER_BARS: 5) e un cruscotto personalizzabile (PANEL_WIDTH_PCT: 30, PANEL_HIGHT_PCT: 50, TEXT_SIZE_PCT: 1.3) per il monitoraggio in tempo reale. Il suo codice MQL4 leggero garantisce prestazioni fluide, con registrazione dei log (SHOW_LOGS: false) per il debug e senza ridisegno per un backtesting affidabile.

Disponibile anche per MT5: Close Manager MT5

Caratteristiche principali

Chiusura automatica delle operazioni: Chiude operazioni manuali o di EA in base a vari criteri come importi di profitto/perdita, percentuali, conteggio delle candele, drawdown o frequenza delle operazioni, garantendo uscite disciplinate.

Gestione dei profitti e delle perdite: Imposta soglie fisse (PROFIT_AMOUNT: 0, LOSS_AMOUNT: 10) o basate su percentuali (PROFIT_PERCENT: 0, LOSS_PERCENT: 0) per la presa automatica di profitti o la limitazione delle perdite.

Chiusura basata sulle candele: Chiude automaticamente le operazioni dopo un numero specifico di candele (CLOSE_AFTER_N_CANDLE: 0) per strategie di uscita basate sul tempo.

Controllo del drawdown: Applica limiti massimi di drawdown (MAX_DRAWDOWN_PERCENT: 30%, MAX_DRAWDOWN_AMOUNT: 10) per proteggere il capitale e interrompere il trading al raggiungimento delle soglie.

Limitazione della frequenza delle operazioni: Limita le operazioni giornaliere (MAX_TRADES_PER_DAY: 5) per gestire l’esposizione e mantenere la disciplina di trading.

Obiettivi/stop periodici: Definisce livelli di stop/obiettivo giornalieri, settimanali e mensili (DAILY_STOP, DAILY_TARGET, WEEKLY_STOP, WEEKLY_TARGET, MONTHLY_STOP, MONTHLY_TARGET: tutti 0) per una gestione strutturata dei rischi.

Supporto per numero magico: Filtra le operazioni per numero magico (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER: true) per la compatibilità con sistemi di trading manuali o automatizzati.

Gestione degli ordini pendenti: Elimina gli ordini pendenti dopo un tempo definito (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER: 200 secondi) o candele (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER_BARS: 5) per evitare ordini obsoleti.

Cruscotto personalizzabile: Visualizza le metriche delle operazioni con dimensioni del pannello regolabili (PANEL_WIDTH_PCT: 30, PANEL_HIGHT_PCT: 50) e colori (TITLE_COLOR: clrYellow, LABEL_COLOR: clrSkyBlue, VALUE_COLOR: clrWhite) per un monitoraggio intuitivo.

Design efficiente: Codice MQL4 leggero garantisce prestazioni fluide su MT4, con registrazione dei log (SHOW_LOGS: false) per il debug e senza ridisegno per un backtesting affidabile.

Il Close Manager MT4 è uno strumento essenziale per i trader che cercano una chiusura automatica e precisa delle operazioni, migliorando la gestione del rischio e l’efficienza di uscita nei mercati dinamici. Testalo accuratamente su un conto demo prima dell’uso live per assicurarti che sia allineato con la tua strategia di trading.

