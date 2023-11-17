Close Manager MT4

4.5

Ottimizza il processo di chiusura delle tue operazioni con il Close Manager MT4, un potente Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le uscite delle operazioni aperte manualmente o da altri EA su MetaTrader 4, offrendo ai trader un controllo preciso sulle strategie di uscita. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per i suoi criteri di chiusura versatili e personalizzabili, questo EA è un favorito tra scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex, indici e criptovalute. Gli utenti riportano una riduzione del 30-50% del tempo dedicato alla gestione manuale delle operazioni e un miglioramento nel controllo dei rischi, con molti che evidenziano un aumento della redditività grazie al rispetto di regole di uscita disciplinate. Il Close Manager MT4 è ideale per i trader che cercano di ottimizzare la gestione del rischio e l’efficienza di uscita senza un monitoraggio costante, supportando sia i trader principianti che quelli esperti in diverse strategie di trading.

Il Close Manager MT4 offre un robusto insieme di parametri personalizzabili per automatizzare la chiusura delle operazioni in base a importi di profitto/perdita (PROFIT_AMOUNT: 0, LOSS_AMOUNT: 10), percentuali (PROFIT_PERCENT: 0, LOSS_PERCENT: 0), conteggio delle candele (CLOSE_AFTER_N_CANDLE: 0), limiti di drawdown (MAX_DRAWDOWN_PERCENT: 30%, MAX_DRAWDOWN_AMOUNT: 10) e limiti di operazioni giornaliere (MAX_TRADES_PER_DAY: 5). Supporta livelli di stop/obiettivo giornalieri, settimanali e mensili (DAILY_STOP, DAILY_TARGET, WEEKLY_STOP, WEEKLY_TARGET, MONTHLY_STOP, MONTHLY_TARGET: tutti 0 di default) per un trading disciplinato. Le funzionalità includono il filtraggio per numero magico (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER: true) per la gestione di operazioni manuali/EA, l’eliminazione degli ordini pendenti dopo un tempo (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER: 200 secondi) o candele (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER_BARS: 5) e un cruscotto personalizzabile (PANEL_WIDTH_PCT: 30, PANEL_HIGHT_PCT: 50, TEXT_SIZE_PCT: 1.3) per il monitoraggio in tempo reale. Il suo codice MQL4 leggero garantisce prestazioni fluide, con registrazione dei log (SHOW_LOGS: false) per il debug e senza ridisegno per un backtesting affidabile.

Disponibile anche per MT5: Close Manager MT5
Prodotti correlati: Drawdown Manager MT4 | Drawdown Manager MT5
Guida all’installazione dei prodotti MQL | Aggiornamento dei prodotti MQL acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche principali

  • Chiusura automatica delle operazioni: Chiude operazioni manuali o di EA in base a vari criteri come importi di profitto/perdita, percentuali, conteggio delle candele, drawdown o frequenza delle operazioni, garantendo uscite disciplinate.

  • Gestione dei profitti e delle perdite: Imposta soglie fisse (PROFIT_AMOUNT: 0, LOSS_AMOUNT: 10) o basate su percentuali (PROFIT_PERCENT: 0, LOSS_PERCENT: 0) per la presa automatica di profitti o la limitazione delle perdite.

  • Chiusura basata sulle candele: Chiude automaticamente le operazioni dopo un numero specifico di candele (CLOSE_AFTER_N_CANDLE: 0) per strategie di uscita basate sul tempo.

  • Controllo del drawdown: Applica limiti massimi di drawdown (MAX_DRAWDOWN_PERCENT: 30%, MAX_DRAWDOWN_AMOUNT: 10) per proteggere il capitale e interrompere il trading al raggiungimento delle soglie.

  • Limitazione della frequenza delle operazioni: Limita le operazioni giornaliere (MAX_TRADES_PER_DAY: 5) per gestire l’esposizione e mantenere la disciplina di trading.

  • Obiettivi/stop periodici: Definisce livelli di stop/obiettivo giornalieri, settimanali e mensili (DAILY_STOP, DAILY_TARGET, WEEKLY_STOP, WEEKLY_TARGET, MONTHLY_STOP, MONTHLY_TARGET: tutti 0) per una gestione strutturata dei rischi.

  • Supporto per numero magico: Filtra le operazioni per numero magico (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER: true) per la compatibilità con sistemi di trading manuali o automatizzati.

  • Gestione degli ordini pendenti: Elimina gli ordini pendenti dopo un tempo definito (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER: 200 secondi) o candele (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER_BARS: 5) per evitare ordini obsoleti.

  • Cruscotto personalizzabile: Visualizza le metriche delle operazioni con dimensioni del pannello regolabili (PANEL_WIDTH_PCT: 30, PANEL_HIGHT_PCT: 50) e colori (TITLE_COLOR: clrYellow, LABEL_COLOR: clrSkyBlue, VALUE_COLOR: clrWhite) per un monitoraggio intuitivo.

  • Design efficiente: Codice MQL4 leggero garantisce prestazioni fluide su MT4, con registrazione dei log (SHOW_LOGS: false) per il debug e senza ridisegno per un backtesting affidabile.

Il Close Manager MT4 è uno strumento essenziale per i trader che cercano una chiusura automatica e precisa delle operazioni, migliorando la gestione del rischio e l’efficienza di uscita nei mercati dinamici. Testalo accuratamente su un conto demo prima dell’uso live per assicurarti che sia allineato con la tua strategia di trading.

Sarei molto grato per una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Contattami per trovare una soluzione se non sei soddisfatto.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags close manager mt4 ea chiusura operazioni gestione del rischio forex indici criptovalute controllo drawdown uscite automatiche scalping day trading swing trading


Recensioni 2
Keokone
489
Keokone 2024.12.01 22:27 
 

Thanks for sharing this app, it is very useful for risk management. Also in MT5

Youngon
152
Youngon 2025.09.18 09:52 
 

Good EA with powerful features for risk management. Continue to improve the functionality of the EA.

Prodotti consigliati
Porsaj News and Economic Calendar
Jan Bungeroth
Utilità
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! An economic calendar in the context of forex refers to a tool or resource that provides information about upcoming economic events, indicators, and data releases that can potentially impact the financial markets, particularly the foreign exchange market. It helps traders stay informed about key economic announce
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (34)
Utilità
Fully functional manual trade panel with risk/reward, auto SL, lot size calculation, one-click trading, hidden (virtual) stop loss/take profit and pending orders, scale in and out of trades (partial close), news events and more. Works with all symbols not just currency pairs. Brings an incredible amount of functionality to MetaTrader for free and for both demo and live accounts. Features Lot size calculation - based on % of account to risk, fixed amount or dynamic lots Automatic take profit base
FREE
UR Control Panel
Krzysztof Jan Debski
5 (2)
Utilità
Pannello di controllo dell'UR   UR Control Panel è uno strumento che voglio condividere con te GRATUITAMENTE. È un pannello interattivo che mi ha aiutato nel mio trading e ha potenziato la mia scansione del mercato ogni giorno. Spero che soddisfi anche le tue esigenze! Come utilizzare il Pannello di controllo UR? È un doppio pannello mobile e ridimensionabile di cui: - Uno di questi mostra la forza della valuta nel periodo di tempo specificato - L'altro consente alle opzioni di spostarsi tra
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Utilità
Il pannello di trading Lot by Risk è progettato per il trading manuale. È un mezzo alternativo per inviare ordini. La prima caratteristica del pannello è la comoda emissione di ordini utilizzando linee di controllo. La seconda caratteristica è il calcolo del volume della transazione per un determinato rischio in presenza di una linea stop loss. Le linee di controllo sono impostate utilizzando i tasti di scelta rapida: take profit-tasto T predefinito; price-tasto P predefinito; stop loss-tasto
FREE
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilità
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Prop Trade Assistant
Michal Hrubes
Utilità
Prop Trade Assistant – Pannello di Trading per MT4 Prop Trade Assistant è un pannello di trading per la piattaforma MetaTrader 4, progettato per aiutare i trader a gestire in modo efficiente le loro operazioni manuali. Questo strumento calcola automaticamente i profitti e le perdite potenziali, consente di impostare limiti massimi di profitto e perdita giornalieri e chiude automaticamente tutte le operazioni quando questi limiti vengono raggiunti. Caratteristiche principali: Calcolo dei profitti
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Utilità
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
Looser61
Suharmoko
Experts
This EA just for fun, EA high risk, full margin. Just use this for fun not for getting money. Don't injecting just lets your money gone, enjoy wait the best moment to trade in your main account. This EA bot using CCI, RSI, MACD Just use default parameter, optimizing your RSI for another pair, please use ECN, because this EA using M1 time frame. This EA does not have live signal, just BT and have fun. Don't get so serious, just see the grid on your screen.
FREE
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilità
EasyTradePad – Pannello di trading per MetaTrader 4 EasyTradePad   è uno strumento per il trading manuale e semi-automatico. Il pannello consente una rapida gestione di ordini e posizioni, nonché calcoli di gestione del rischio con un solo clic. Caratteristiche del pannello: Apri e chiudi le negoziazioni con rischio predefinito (% o valuta di deposito) Imposta SL e TP in punti, percentuali o valori monetari Calcola automaticamente il rapporto rischio/rendimento Sposta lo stop loss al pareggio C
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilità
Vi presentiamo NAS100 Auto SL e TP Maker per MT4: Non perdete mai più l'impostazione di StopLoss e TakeProfit con il nostro NAS100 Auto SL e TP Maker, un assistente indispensabile per i trader che navigano sul mercato del Nasdaq 100 su MetaTrader 4. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare la gestione dei livelli di StopLoss e TakeProfit. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare
FREE
TropangFX Auto TP and SL MT4
Jordanilo Sarili
Utilità
FREE UNTIL FEBRUARY 14, 2023 SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. This version is only auto set of Takeprofit and StopLoss Main Version  of  TropangFX:   MT4 Version  |  MT5 Version Recommended timeframe:   H1 Supported currency pairs:  GBPUSD, EURUSD, EURCHF ,   USDCAD, USDCHF ,  AUDCAD, EURCAD, EURAUD and many more... Requirements The EA requires good brokerage conditions:   low spread   and   slippage   during the rollover time. I advise using a really   good ECN brok
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilità
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
Pip and Margin Value
SHANE O MAR EDWARDS
Utilità
This is a basic tool that displays the Pip Value and Margin  required for each symbol. It displays the same information for both a standard lot and the amount based on lot amount entered in the input section. It allows you to use different colors for each line Font Size FontType (Based on what fonts are installed in the system folder on the pc. Set to Ariel by default if the font entered is not available.) Allows X &Y coordinates so you can decide where on the chart the info is displayed.
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilità
VR Color Levels è uno strumento utile per coloro che applicano l'analisi tecnica utilizzando elementi come linea di tendenza, rettangolo e testo. È possibile aggiungere testo direttamente al grafico e acquisire screenshot. È possibile ottenere impostazioni, file di set, versioni demo, istruzioni e risoluzione dei problemi da [blog] Puoi leggere o scrivere recensioni su [collegamento] Versione per [MetaTrader 5] Il lavoro con l'indicatore viene eseguito in un clic . Per fare ciò, fare clic sul
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilità
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
PZ Easy Trading EA MT4
PZ TRADING SLU
4 (1)
Utilità
Un semplice assistente commerciale che permette di acquistare e vendere facilmente con la leva desiderata. È stato creato per l'eventuale trader o principiante e ispirato a piattaforme di trading popolari basate sul Web come eToro o Binary.com. È dotato di una serie di pulsanti di trading che implementano diverse opzioni di leva e un pulsante aggiuntivo per chiudere tutte le operazioni. Tutte le operazioni sono piazzate con uno stop loss in base alla leva utilizzata. Sarà particolarmente utile
FREE
Three 3TP Easy Trade Pad MT4
Eda Kaya
5 (1)
Utilità
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 Download  The 3TP Easy Trade Pad Expert is a specialized tool developed for capital management , risk management, and trading on the MetaTrader 4 (MT4) platform. This advanced tool, with its functional and specialized panel, allows traders to easily manage their stop loss (SL) and take profit (TP) levels. This expert includes features for setting acceptable loss and expected profit (R/R) and managing trades with advanced options, providing traders with a p
FREE
Free Self Binary Tester
Aleksander Antonov
5 (1)
Utilità
Tester for binary options, strategies and indicators. It allows you to test yourself, test strategies and indicators on binary options. The EA does not perform any real deals! It is for testing purposes only. It can be run both on a live chart, and in the MetaTrader 4 Strategy Tester. MetaTrader 4 provides numerous indicators, you can attach them to the chart and test indefinitely. There are two buttons on the chart, Call and Put, as well as a field for specifying the lot. During testing, it dis
FREE
DG Equity Monitor
David Mugo Gathaga
Utilità
DG Equity Monitor is a useful tool that keeps track of the daily transactions made on the account. The EA automatically and instantly closes all the trades running based on two conditions: 1. If the daily profit target is hit. 2. If the maximum drawdown is reached. An alert is sent immediately one of the above conditions are met. Parameters: Show Account Info -Choose whether or not to display the Account Info on the chart. Show Pop Up Alert -Show alert on chart when either condition 1 or 2 are
FREE
ZeeAm Auto Close
Muhammad Muzamal Ahmad
Utilità
Here are the key features: 1. **Customizable Dashboard**:    - Users can adjust the background color, font color, and position (X and Y coordinates) of the dashboard. 2. **Target Profit Management**:    - The EA allows users to set a target profit for automatic closure of all open orders.    - Users can update the target profit directly through an editable input field on the dashboard. 3. **Total Profit Calculation**:    - The EA calculates and displays the total profit from all open orders,
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilità
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilità
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Utilità
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Trade Auto Close
Makarii Gubaydullin
Utilità
Chiusura automatica trade: a tempo, o trigger di Profitto / Perdita Con questa utility, puoi automatizzare la chiusura dei trade in base a una determinata condizione. Utility multifunzione : 66+ funzioni, inclusa questo strumento  |   Contattami  se hai domande  |   Versione MT5 Per attivare la Chiusura Automatica, è necessario impostare i seguenti parametri (nel pannello): 1. Simbolo   a cui verrà applicata la funzione: per un   [Symbol]   specifico / o per   [ALL]   tutti i simboli. 2.   Cond
SL InfoPanel
Sergei Lopukhov
Utilità
SL InfoPanel is an information panel that displays operational trading information on the current instrument. The panel contains the following information: The first column: The fixed profit for the specified period of time and the percentage of this profit to the current deposit (the time period is configured in the "Account History"). The value is colored blue if there is a profit and red if there is a loss. Open Long orders (number of lots/number of orders). Open Short orders (number of l
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.45 (53)
Experts
Utilizza il modello di una famosa strategia chiamata Swinger (Pendulum, Cheburashka) - posizionamento alternativo di ordini pendenti con aumento del lotto. La strategia consiste nel piazzare due ordini pendenti opposti. Quando il prezzo si muove in una determinata direzione, viene attivato un ordine pendente, mentre la dimensione del lotto dell'altro ordine viene aumentata. L'EA prevede tre tipologie di apertura degli ordini pendenti (TypeofTrade) Apertura automatica dopo il posizionamento (Ape
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.76 (41)
Utilità
IceFX’s TradeInfo is an utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information (with integrated IceFX ProfitInfo indicator). Risk-based LOT
FREE
Basket Recovery System
Samuel Akinbowale
Utilità
Basket Recovery System : is useful for trading multiple pair on a single account, single chart. Functions Of this Ea with a simple click on a button in any Symbol row, this Utilities will, Open new Order, Set Lot, Close Order, Reverse Order, Add new Symbol, Delete Symbol, with a simple click on a Navigation Button, this Utilities will, Select all Symbol Available on Broker, ReSet Symbol Lots, Close all Order, Set Low Risk for all Symbol, Remove all Pair with spread above 2two.
FREE
All M1 currency pairs
Damir Duseev
Utilità
This script is designed to automatically open charts for all available forex pairs on the MetaTrader 4 platform, as well as the gold (XAUUSD) chart. The script iterates through all symbols available on the platform, determines which of them are forex pairs, and opens their charts on the M1 (one minute) timeframe. Key Features: Gold Chart Opening: The script automatically opens the XAUUSD (gold/dollar) chart if this symbol is available from your broker. If the gold symbol is not found, an error m
CAP Trade Pad EA
MEETALGO LLC
4.8 (15)
Utilità
Trade easily from the chart with   CAP Trade Pad EA . It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades. Trade easily from the chart Trade with precise risk management hassle free Set your desired stop loss and take profit levels Close all existing trades with a single click Delete all pending orders with a single click Reap partial profits with a single click It has no input parameters How to Use Please Read this blog -   Details Information in o
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (6)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilità
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.53 (30)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilità
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.33 (6)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [Istruzioni  
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilità
SAFETYLOCK è lo strumento ideale per i trader che desiderano proteggere le proprie operazioni da improvvise inversioni di mercato, impostando automaticamente un ordine opposto per ogni posizione aperta. Quando un trader o un EA apre una nuova posizione, SAFETYLOCK crea immediatamente un ordine in sospeso opposto. N el caso in cui la posizione inizi a generare perdite, l'ordine pendente viene attivato, bloccando la posizione e limitando così le perdite potenziali. Questo EA offre una gamma compl
RS Trade Copier
Boris Sedov
Utilità
Soluzione professionale per la copia delle operazioni tra terminali. RS Trade Copier è un sistema affidabile e versatile per copiare operazioni di trading tra terminali MetaTrader 4. Il programma è adatto sia ai trader esperti e ai servizi di segnali, sia agli investitori privati. Permette di trasferire segnali da uno o più fornitori a uno o più clienti con alta precisione e ritardi minimi. Supporta sia una configurazione automatica semplice che una configurazione manuale avanzata. Non interferi
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Utilità
Presentazione del OrderManager : un rivoluzionario strumento per MT4 Gestisci le tue operazioni come un professionista con il nuovissimo utility Order Manager per MetaTrader 4. Progettato pensando alla semplicità e alla facilità d'uso, Order Manager ti permette di definire e visualizzare senza sforzo il rischio associato a ogni operazione, consentendoti di prendere decisioni informate e ottimizzare la tua strategia di trading. Per ulteriori informazioni sull'OrderManager, si prega di consultare
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Altri dall’autore
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme come
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading sofisticato per MetaTrader 4 progettato per automatizzare le entrate e le uscite dalle operazioni utilizzando nove indicatori tecnici: ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI. Offrendo ampie opzioni di personalizzazione, incluse molteplici strategie di entrata/uscita e modalità di combinazione AND/OR/NA, questo EA offre ai trader una flessibilità senza pari. Ampiamente testato, garantis
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilità
MT5 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 5 progettato per copiare operazioni da un conto MT5 di origine a più conti MT5 o MT4 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per diverse
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato sofisticato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta gli incroci delle medie mobili per catturare le inversioni di tendenza e i potenziali punti di ingresso. Questo consulente esperto offre ai trader una soluzione versatile con impostazioni personalizzabili, garantendo un’esecuzione precisa delle operazioni e una gestione robusta del rischio. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso efficienti, regole di uscita flessi
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ottimizza la tua strategia di grid trading con il Grid Trade Manager MT5, un EA utilitario gratuito versatile progettato per automatizzare il placement e la gestione di ordini grid, ispirato all'approccio grid trading testato dal tempo popularizzato negli 2000 dalle comunità forex per la sua capacità di profiter dalle oscillazioni di mercato in condizioni ranging. Adottato da migliaia di trader su piattaforme come MQL5 e Forex Factory per i suoi robusti controlli di rischio e customizzazione, qu
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT5, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, permettendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT5, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ultimate Trade Panel MT5 è un potente Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per ottimizzare le attività di trading e aumentare l’efficienza dei trader sulla piattaforma MQL5. Questo strumento semplifica le attività di trading quotidiane con funzionalità user-friendly, fungendo da compagno affidabile per la gestione delle operazioni senza dipendere da una logica di trading specifica. Sviluppato per i trader che cercano un vantaggio competitivo, offre strumenti di automazione e gestione del
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la precisione del tuo trading con l' Indicatore GG TrendBar MT5 , uno strumento potente multi-timeframe che sfrutta ADX e Parabolic SAR per fornire segnali di tendenza consolidati su fino a 9 timeframe. Nato da concetti avanzati di analisi delle tendenze popolari negli anni 2010 su piattaforme come Forex Factory e MQL5, questo indicatore ha guadagnato favore per la sua capacità di filtrare il rumore richiedendo l'allineamento tra i timeframe selezionati, superando spesso gli indicatori a s
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilità
MT4 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per copiare operazioni da un conto MT4 o MT5 di origine a più conti MT4 o MT5 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per d
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Potenzia la tua strategia di hedging con il Hedge Trade Manager MT5, un sofisticato Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le operazioni di hedging per contrastare movimenti di prezzo avversi, basato su tecniche di hedging rese popolari negli anni 2010 dai broker forex che consentivano posizioni opposte per bloccare profitti o limitare perdite durante trend incerti. Molto apprezzato su MQL5 e forum di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per le sue configurazioni flessibili e
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Potenzia le tue capacità di individuazione delle tendenze con il Consecutive Candle Indicator MT5, uno strumento dinamico progettato per identificare sequenze di candele rialziste o ribassiste, offrendo avvisi tempestivi per conferme di tendenza e possibili inversioni nei mercati forex, azionari, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, oltre che elogiato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di semplif
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora il tuo trading di price action con l'indicatore Higher Highs and Lows MT4, uno strumento robusto che sfrutta l'analisi frattale per individuare punti di swing chiave e identificare pattern che definiscono il trend come Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) per insight chiari sulla direzione del mercato. Tratto dai principi fondamentali di price action radicati nella Teoria di Dow dei primi del 1900 e popolari nel trading moderno da esperti come Al Brook
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilità
Ottimizza la gestione delle tue operazioni con il Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un robusto Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare gli aggiustamenti dei livelli di stop-loss per operazioni aperte manualmente o da altri EA, garantendo la protezione dei profitti e la gestione del rischio. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e messo in evidenza nelle discussioni su Investopedia e nei forum MQL5 per la sua precisione nella gestione dei traili
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme com
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT4, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, consentendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT4, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Ottimizza la tua analisi di trading con il Day and Week Separator MT4, uno strumento intuitivo progettato per tracciare linee di separazione giornaliere e settimanali personalizzabili, perfetto per i trader che devono gestire differenze di fuso orario con i loro broker. Molto apprezzato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua semplicità ed efficacia, questo indicatore affronta la sfida comune di allineare i timeframe dei grafici con gli orari locali o specifici
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experts
RSI Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato avanzato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta l’indicatore dell’Indice di Forza Relativa (RSI) per automatizzare le entrate e le uscite delle operazioni basate su condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L’EA supporta configurazioni di trading inverso all’interno di queste zone, offrendo un approccio versatile alla gestione delle operazioni. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e un
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Commodity Channel Index (CCI) Strategy EA MT5 implementa una solida strategia di trading basata sull’Indice del Canale delle Materie Prime (CCI), testata ampiamente per decisioni di ingresso e uscita precise in diverse condizioni di mercato. L’EA offre capacità di trading complete, incluse strategie opzionali di recupero della griglia, copertura e martingala (configurabili, disattivate per impostazione predefinita). Presenta molteplici metodi di ingresso (breakout, inversioni, inseguimento di te
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilità
Potenzia la gestione del rischio del tuo portafoglio con l’Account Trailing Stop Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per tracciare e gestire automaticamente il profitto totale del tuo conto o delle operazioni con un numero magico specifico su MetaTrader 5, chiudendo tutte le operazioni quando il profitto attuale scende sotto l’ultimo picco di profitto. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per il suo meccanismo dinamico di blocco dei profitti, questo EA è
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Utilità
Ottimizza il processo di chiusura delle tue operazioni con il Close Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le uscite delle operazioni aperte manualmente o da altri EA su MetaTrader 5, offrendo ai trader un controllo preciso sulle strategie di uscita. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per i suoi criteri di chiusura versatili e personalizzabili, questo EA è un favorito tra scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex,
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Indicatore del Canale Keltner MT5 , uno strumento classico di volatilità ispirato all'innovazione di Chester Keltner degli anni '60, che combina medie mobili esponenziali con la gamma vera media (ATR) per creare bande di prezzo dinamiche. Celebrato nei circoli di trading sin dalla sua rinascita nell'era digitale, questo indicatore ha guadagnato popolarità su piattaforme come TradingView e MQL5 per la sua affidabilità nel rilevare breakout e inversioni di
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato progettato per cogliere opportunità basate sulle condizioni di inversione delle Bande di Bollinger. Esegue operazioni di acquisto quando viene rilevata un’inversione rialzista vicino alla banda inferiore (quando la candela precedente chiude sotto la banda inferiore e la candela attuale chiude sopra, passando da una candela rossa a una verde) e operazioni di vendita per un’inversione ribassista vicino alla banda superiore (sc
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Rimani al passo con il momentum del mercato con il Pip Movement Alert MT4, un indicatore versatile a più valute progettato per tracciare e avvisare i trader sui movimenti precisi in pip su più simboli, ideale per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e evidenziato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di rilevare cambiamenti improvvisi del mercato, questo indicatore è indi
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilità
Semplifica il tuo trading con l’STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) user-friendly progettato per ottimizzare l’esecuzione e la gestione delle operazioni su MetaTrader 4, offrendo il posizionamento degli ordini con un solo clic e la chiusura automatica delle operazioni basata su soglie di profitto e perdita personalizzabili. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua interfaccia intuitiva e il controllo efficiente delle operazioni, questo EA è uno strumento indi
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicatori
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Filtro:
Youngon
152
Youngon 2025.09.18 09:52 
 

Good EA with powerful features for risk management. Continue to improve the functionality of the EA.

Keokone
489
Keokone 2024.12.01 22:27 
 

Thanks for sharing this app, it is very useful for risk management. Also in MT5

Rispondi alla recensione