ChartStyler MT5

ChartStyler applica schemi di colori ai tuoi grafici MetaTrader 5. Scegli tra temi predefiniti o crea la tua tavolozza di colori personalizzata.

=== CARATTERISTICHE ===

Temi Predefiniti:

  • Dark: Tema scuro moderno con candele verdi/rosse su sfondo scuro

  • Dark Muted: Colori delle candele attenuati per la compatibilità con gli indicatori di pattern

  • Light: Sfondo bianco pulito con chiara visibilità delle candele

Modalità Tema Personalizzato:

  • Colore dello sfondo

  • Colore del primo piano (testo, etichette)

  • Colore della griglia

  • Colore del corpo della candela rialzista (Bull)

  • Colore del corpo della candela ribassista (Bear)

  • Colore dell'ombra (wick) della candela

  • Colore della linea del prezzo Bid

  • Colore della linea del prezzo Ask

Opzioni di Visualizzazione:

  • Mostra o nascondi la griglia

  • Mostra o nascondi le linee del prezzo Bid/Ask

=== COME USARE ===

  1. Collega ChartStyler a qualsiasi grafico

  2. Seleziona il Tema dal menu a discesa (Dark, Dark Muted, Light, Custom)

  3. Se viene selezionato Custom, regola i singoli colori nella sezione Custom Theme Colors

  4. Attiva/disattiva la griglia e le linee Bid/Ask secondo necessità

=== COMPATIBILITÀ ===

  • Funziona con tutti i simboli e timeframe

  • Compatibile con altri indicatori

  • Tema Dark Muted progettato per l'uso con indicatori di rilevamento pattern

  • Utilizzo minimo delle risorse

=== PARAMETRI DI INPUT ===

  • Theme: Seleziona la modalità predefinita o personalizzata

  • Background: Colore dello sfondo del grafico (modalità Custom)

  • Foreground: Colore del testo e delle etichette (modalità Custom)

  • Grid: Colore della linea della griglia (modalità Custom)

  • Bull Candle: Colore del corpo della candela rialzista (modalità Custom)

  • Bear Candle: Colore del corpo della candela ribassista (modalità Custom)

  • Wick: Colore dell'ombra/mèche della candela (modalità Custom)

  • Bid Line: Colore della linea del prezzo Bid (modalità Custom)

  • Ask Line: Colore della linea del prezzo Ask (modalità Custom)

  • Show Grid: Abilita o disabilita la griglia

  • Show Bid/Ask: Abilita o disabilita le linee del prezzo

=== NOTE ===

  • Il tema viene applicato immediatamente quando l'indicatore viene collegato

  • Le modifiche diventano effettive dopo aver modificato i parametri di input

  • L'indicatore utilizza zero buffer per un utilizzo minimo della memoria


