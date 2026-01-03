ChartStyler MT5
- Utilità
- Ich Khiem Nguyen
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
ChartStyler applica schemi di colori ai tuoi grafici MetaTrader 5. Scegli tra temi predefiniti o crea la tua tavolozza di colori personalizzata.
=== CARATTERISTICHE ===
Temi Predefiniti:
-
Dark: Tema scuro moderno con candele verdi/rosse su sfondo scuro
-
Dark Muted: Colori delle candele attenuati per la compatibilità con gli indicatori di pattern
-
Light: Sfondo bianco pulito con chiara visibilità delle candele
Modalità Tema Personalizzato:
-
Colore dello sfondo
-
Colore del primo piano (testo, etichette)
-
Colore della griglia
-
Colore del corpo della candela rialzista (Bull)
-
Colore del corpo della candela ribassista (Bear)
-
Colore dell'ombra (wick) della candela
-
Colore della linea del prezzo Bid
-
Colore della linea del prezzo Ask
Opzioni di Visualizzazione:
-
Mostra o nascondi la griglia
-
Mostra o nascondi le linee del prezzo Bid/Ask
=== COME USARE ===
-
Collega ChartStyler a qualsiasi grafico
-
Seleziona il Tema dal menu a discesa (Dark, Dark Muted, Light, Custom)
-
Se viene selezionato Custom, regola i singoli colori nella sezione Custom Theme Colors
-
Attiva/disattiva la griglia e le linee Bid/Ask secondo necessità
=== COMPATIBILITÀ ===
-
Funziona con tutti i simboli e timeframe
-
Compatibile con altri indicatori
-
Tema Dark Muted progettato per l'uso con indicatori di rilevamento pattern
-
Utilizzo minimo delle risorse
=== PARAMETRI DI INPUT ===
-
Theme: Seleziona la modalità predefinita o personalizzata
-
Background: Colore dello sfondo del grafico (modalità Custom)
-
Foreground: Colore del testo e delle etichette (modalità Custom)
-
Grid: Colore della linea della griglia (modalità Custom)
-
Bull Candle: Colore del corpo della candela rialzista (modalità Custom)
-
Bear Candle: Colore del corpo della candela ribassista (modalità Custom)
-
Wick: Colore dell'ombra/mèche della candela (modalità Custom)
-
Bid Line: Colore della linea del prezzo Bid (modalità Custom)
-
Ask Line: Colore della linea del prezzo Ask (modalità Custom)
-
Show Grid: Abilita o disabilita la griglia
-
Show Bid/Ask: Abilita o disabilita le linee del prezzo
=== NOTE ===
-
Il tema viene applicato immediatamente quando l'indicatore viene collegato
-
Le modifiche diventano effettive dopo aver modificato i parametri di input
-
L'indicatore utilizza zero buffer per un utilizzo minimo della memoria