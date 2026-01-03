ChartStyler MT5
- Yardımcı programlar
- Ich Khiem Nguyen
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
ChartStyler, MetaTrader 5 grafiklerinize renk şemaları uygular. Önceden ayarlanmış temalar arasından seçim yapın veya kendi özel renk paletinizi oluşturun.
=== ÖZELLİKLER ===
Önceden Ayarlanmış Temalar:
-
Dark: Karanlık arka plan üzerinde yeşil/kırmızı mumlarla modern karanlık tema
-
Dark Muted: Formasyon (pattern) gösterge uyumluluğu için yumuşatılmış mum renkleri
-
Light: Net mum görünürlüğü sağlayan temiz beyaz arka plan
Özel Tema Modu:
-
Arka plan rengi
-
Ön plan rengi (metin, etiketler)
-
Izgara (grid) çizgisi rengi
-
Boğa mum gövdesi rengi
-
Ayı mum gövdesi rengi
-
Mum fitili rengi
-
Bid (Alış) fiyat çizgisi rengi
-
Ask (Satış) fiyat çizgisi rengi
Görüntüleme Seçenekleri:
-
Izgara çizgilerini göster veya gizle
-
Bid/Ask fiyat çizgilerini göster veya gizle
=== NASIL KULLANILIR ===
-
ChartStyler'ı herhangi bir grafiğe ekleyin
-
Açılır menüden Temayı seçin (Dark, Dark Muted, Light, Custom)
-
Custom seçilirse, Custom Theme Colors bölümünden renkleri tek tek ayarlayın
-
Gerektiğinde ızgarayı ve Bid/Ask çizgilerini açıp kapatın
=== UYUMLULUK ===
-
Tüm semboller ve zaman dilimleriyle çalışır
-
Diğer göstergelerle uyumludur
-
Dark Muted teması, formasyon algılama göstergeleriyle kullanım için tasarlanmıştır
-
Minimum kaynak kullanımı
=== GİRİŞ PARAMETRELERİ ===
-
Theme: Ön ayarlı veya özel modu seçin
-
Background: Grafik arka plan rengi (Custom modu)
-
Foreground: Metin ve etiket rengi (Custom modu)
-
Grid: Izgara çizgisi rengi (Custom modu)
-
Bull Candle: Boğa mum gövdesi rengi (Custom modu)
-
Bear Candle: Ayı mum gövdesi rengi (Custom modu)
-
Wick: Mum fitili/gölgesi rengi (Custom modu)
-
Bid Line: Bid fiyat çizgisi rengi (Custom modu)
-
Ask Line: Ask fiyat çizgisi rengi (Custom modu)
-
Show Grid: Izgara çizgilerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın
-
Show Bid/Ask: Fiyat çizgilerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın
=== NOTLAR ===
-
Gösterge eklendiğinde tema anında uygulanır
-
Değişiklikler, giriş parametreleri değiştirildikten sonra yürürlüğe girer
-
Gösterge, minimum bellek kullanımı için sıfır tampon (buffer) kullanır