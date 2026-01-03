ChartStyler MT5

ChartStyler, MetaTrader 5 grafiklerinize renk şemaları uygular. Önceden ayarlanmış temalar arasından seçim yapın veya kendi özel renk paletinizi oluşturun.

=== ÖZELLİKLER ===

Önceden Ayarlanmış Temalar:

  • Dark: Karanlık arka plan üzerinde yeşil/kırmızı mumlarla modern karanlık tema

  • Dark Muted: Formasyon (pattern) gösterge uyumluluğu için yumuşatılmış mum renkleri

  • Light: Net mum görünürlüğü sağlayan temiz beyaz arka plan

Özel Tema Modu:

  • Arka plan rengi

  • Ön plan rengi (metin, etiketler)

  • Izgara (grid) çizgisi rengi

  • Boğa mum gövdesi rengi

  • Ayı mum gövdesi rengi

  • Mum fitili rengi

  • Bid (Alış) fiyat çizgisi rengi

  • Ask (Satış) fiyat çizgisi rengi

Görüntüleme Seçenekleri:

  • Izgara çizgilerini göster veya gizle

  • Bid/Ask fiyat çizgilerini göster veya gizle

=== NASIL KULLANILIR ===

  1. ChartStyler'ı herhangi bir grafiğe ekleyin

  2. Açılır menüden Temayı seçin (Dark, Dark Muted, Light, Custom)

  3. Custom seçilirse, Custom Theme Colors bölümünden renkleri tek tek ayarlayın

  4. Gerektiğinde ızgarayı ve Bid/Ask çizgilerini açıp kapatın

=== UYUMLULUK ===

  • Tüm semboller ve zaman dilimleriyle çalışır

  • Diğer göstergelerle uyumludur

  • Dark Muted teması, formasyon algılama göstergeleriyle kullanım için tasarlanmıştır

  • Minimum kaynak kullanımı

=== GİRİŞ PARAMETRELERİ ===

  • Theme: Ön ayarlı veya özel modu seçin

  • Background: Grafik arka plan rengi (Custom modu)

  • Foreground: Metin ve etiket rengi (Custom modu)

  • Grid: Izgara çizgisi rengi (Custom modu)

  • Bull Candle: Boğa mum gövdesi rengi (Custom modu)

  • Bear Candle: Ayı mum gövdesi rengi (Custom modu)

  • Wick: Mum fitili/gölgesi rengi (Custom modu)

  • Bid Line: Bid fiyat çizgisi rengi (Custom modu)

  • Ask Line: Ask fiyat çizgisi rengi (Custom modu)

  • Show Grid: Izgara çizgilerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın

  • Show Bid/Ask: Fiyat çizgilerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın

=== NOTLAR ===

  • Gösterge eklendiğinde tema anında uygulanır

  • Değişiklikler, giriş parametreleri değiştirildikten sonra yürürlüğe girer

  • Gösterge, minimum bellek kullanımı için sıfır tampon (buffer) kullanır


