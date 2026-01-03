ChartStyler MT5
- Utilidades
- Ich Khiem Nguyen
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
ChartStyler aplica esquemas de color a sus gráficos de MetaTrader 5. Elija entre temas preestablecidos o cree su propia paleta de colores personalizada.
=== CARACTERÍSTICAS ===
Temas Preestablecidos:
-
Dark: Tema oscuro moderno con velas verdes/rojas sobre fondo oscuro
-
Dark Muted: Colores de velas atenuados para compatibilidad con indicadores de patrones
-
Light: Fondo blanco limpio con visibilidad clara de las velas
Modo de Tema Personalizado:
-
Color de fondo
-
Color de primer plano (texto, etiquetas)
-
Color de la línea de cuadrícula
-
Color del cuerpo de la vela alcista (Bull)
-
Color del cuerpo de la vela bajista (Bear)
-
Color de la mecha de la vela
-
Color de la línea de precio Bid
-
Color de la línea de precio Ask
Opciones de Visualización:
-
Mostrar u ocultar líneas de cuadrícula
-
Mostrar u ocultar líneas de precio Bid/Ask
=== CÓMO USAR ===
-
Adjunte ChartStyler a cualquier gráfico
-
Seleccione el tema en el menú desplegable (Dark, Dark Muted, Light, Custom)
-
Si selecciona Custom, ajuste los colores individuales en la sección Custom Theme Colors
-
Cambie la cuadrícula y las líneas Bid/Ask según sea necesario
=== COMPATIBILIDAD ===
-
Funciona con todos los símbolos y marcos de tiempo
-
Compatible con otros indicadores
-
Tema Dark Muted diseñado para su uso con indicadores de detección de patrones
-
Uso mínimo de recursos
=== PARÁMETROS DE ENTRADA ===
-
Theme: Seleccionar modo preestablecido o personalizado
-
Background: Color de fondo del gráfico (modo Custom)
-
Foreground: Color de texto y etiquetas (modo Custom)
-
Grid: Color de la línea de cuadrícula (modo Custom)
-
Bull Candle: Color del cuerpo de la vela alcista (modo Custom)
-
Bear Candle: Color del cuerpo de la vela bajista (modo Custom)
-
Wick: Color de la mecha/sombra de la vela (modo Custom)
-
Bid Line: Color de la línea de precio Bid (modo Custom)
-
Ask Line: Color de la línea de precio Ask (modo Custom)
-
Show Grid: Activar o desactivar líneas de cuadrícula
-
Show Bid/Ask: Activar o desactivar líneas de precio
=== NOTAS ===
-
El tema se aplica inmediatamente al adjuntar el indicador
-
Los cambios surten efecto después de modificar los parámetros de entrada
-
El indicador utiliza cero buffers para un uso mínimo de memoria