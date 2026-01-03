ChartStyler MT5

ChartStyler aplica esquemas de color a sus gráficos de MetaTrader 5. Elija entre temas preestablecidos o cree su propia paleta de colores personalizada.

=== CARACTERÍSTICAS ===

Temas Preestablecidos:

  • Dark: Tema oscuro moderno con velas verdes/rojas sobre fondo oscuro

  • Dark Muted: Colores de velas atenuados para compatibilidad con indicadores de patrones

  • Light: Fondo blanco limpio con visibilidad clara de las velas

Modo de Tema Personalizado:

  • Color de fondo

  • Color de primer plano (texto, etiquetas)

  • Color de la línea de cuadrícula

  • Color del cuerpo de la vela alcista (Bull)

  • Color del cuerpo de la vela bajista (Bear)

  • Color de la mecha de la vela

  • Color de la línea de precio Bid

  • Color de la línea de precio Ask

Opciones de Visualización:

  • Mostrar u ocultar líneas de cuadrícula

  • Mostrar u ocultar líneas de precio Bid/Ask

=== CÓMO USAR ===

  1. Adjunte ChartStyler a cualquier gráfico

  2. Seleccione el tema en el menú desplegable (Dark, Dark Muted, Light, Custom)

  3. Si selecciona Custom, ajuste los colores individuales en la sección Custom Theme Colors

  4. Cambie la cuadrícula y las líneas Bid/Ask según sea necesario

=== COMPATIBILIDAD ===

  • Funciona con todos los símbolos y marcos de tiempo

  • Compatible con otros indicadores

  • Tema Dark Muted diseñado para su uso con indicadores de detección de patrones

  • Uso mínimo de recursos

=== PARÁMETROS DE ENTRADA ===

  • Theme: Seleccionar modo preestablecido o personalizado

  • Background: Color de fondo del gráfico (modo Custom)

  • Foreground: Color de texto y etiquetas (modo Custom)

  • Grid: Color de la línea de cuadrícula (modo Custom)

  • Bull Candle: Color del cuerpo de la vela alcista (modo Custom)

  • Bear Candle: Color del cuerpo de la vela bajista (modo Custom)

  • Wick: Color de la mecha/sombra de la vela (modo Custom)

  • Bid Line: Color de la línea de precio Bid (modo Custom)

  • Ask Line: Color de la línea de precio Ask (modo Custom)

  • Show Grid: Activar o desactivar líneas de cuadrícula

  • Show Bid/Ask: Activar o desactivar líneas de precio

=== NOTAS ===

  • El tema se aplica inmediatamente al adjuntar el indicador

  • Los cambios surten efecto después de modificar los parámetros de entrada

  • El indicador utiliza cero buffers para un uso mínimo de memoria


Otros productos de este autor
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Visual ATR Candlestick Scanner Pro
Ich Khiem Nguyen
Indicadores
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO - Reconocimiento de Patrones Mejorado El Visual ATR Candlestick Scanner Pro es un indicador diseñado para identificar y filtrar automáticamente patrones de velas comunes, proporcionando una visión más clara de posibles reversiones o continuaciones del mercado. I. Características Clave y Funcionalidad 1. Reconocimiento Automatizado de Patrones de Velas El indicador reconoce automáticamente más de 25 patrones de velas profesionales, clasificados en grupos claros
Price Volume Distribution MT5
Ich Khiem Nguyen
Indicadores
Price Volume Distribution - Análisis Profesional de Distribución de Volumen Herramienta de análisis Volume Profile de alto rendimiento para MetaTrader 5 con visualización intuitiva y soporte para integración con EA. Introducción Price Volume Distribution es un indicador que analiza la distribución del volumen de operaciones por nivel de precio, ayudando a identificar zonas de alta liquidez, el punto POC (Point of Control) y el Área de Valor (Value Area). El indicador utiliza datos de M1 para cál
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario