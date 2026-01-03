ChartStyler MT5

ChartStyler は MetaTrader 5 のチャートにカラーースキームを適用します。プリセットテーマから選択するか、独自のカスタムカラーパレットを作成できます。

=== 特徴 ===

プリセットテーマ:

  • Dark: 暗い背景に緑/赤のローソク足を表示するモダンなダークテーマ

  • Dark Muted: パターン検出インジケーターとの互換性を高めるために抑えられたローソク足の色

  • Light: ローソク足がはっきりと見えるクリーンな白背景

カスタムテーマモード:

  • 背景色

  • 前景色（テキスト、ラベル）

  • グリッド線の色

  • 強気ローソク足の実体の色

  • 弱気ローソク足の実体の色

  • ローソク足の芯（ヒゲ）の色

  • Bid価格線の色

  • Ask価格線の色

表示オプション:

  • グリッド線の表示/非表示

  • Bid/Ask価格線の表示/非表示

=== 使用方法 ===

  1. 任意のチャートに ChartStyler をアタッチします

  2. ドロップダウンメニューからテーマ（Dark, Dark Muted, Light, Custom）を選択します

  3. Custom を選択した場合は、Custom Theme Colors セクションで個別の色を調整します

  4. 必要に応じてグリッドや Bid/Ask 線の表示を切り替えます

=== 互換性 ===

  • すべての通貨ペアと時間足に対応

  • 他のインジケーターと併用可能

  • パターン検出インジケーター用に設計された Dark Muted テーマ

  • 最小限のリソース消費

=== 入力パラメータ ===

  • Theme: プリセットまたはカスタムモードの選択

  • Background: チャートの背景色（カスタムモード）

  • Foreground: テキストとラベルの色（カスタムモード）

  • Grid: グリッド線の色（カスタムモード）

  • Bull Candle: 強気ローソク足の実体の色（カスタムモード）

  • Bear Candle: 弱気ローソク足の実体の色（カスタムモード）

  • Wick: ローソク足の芯/影の色（カスタムモード）

  • Bid Line: Bid価格線の色（カスタムモード）

  • Ask Line: Ask価格線の色（カスタムモード）

  • Show Grid: グリッド線の有効/無効

  • Show Bid/Ask: 価格線の有効/無効

=== 注意事項 ===

  • テーマはインジケーターをアタッチした直後に適用されます

  • 入力パラメータを変更した後に変更が反映されます

  • インジケーターはメモリ使用量を最小限にするため、バッファを一切使用しません


