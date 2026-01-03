ChartStyler MT5
- ユーティリティ
- Ich Khiem Nguyen
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
ChartStyler は MetaTrader 5 のチャートにカラーースキームを適用します。プリセットテーマから選択するか、独自のカスタムカラーパレットを作成できます。
=== 特徴 ===
プリセットテーマ:
-
Dark: 暗い背景に緑/赤のローソク足を表示するモダンなダークテーマ
-
Dark Muted: パターン検出インジケーターとの互換性を高めるために抑えられたローソク足の色
-
Light: ローソク足がはっきりと見えるクリーンな白背景
カスタムテーマモード:
-
背景色
-
前景色（テキスト、ラベル）
-
グリッド線の色
-
強気ローソク足の実体の色
-
弱気ローソク足の実体の色
-
ローソク足の芯（ヒゲ）の色
-
Bid価格線の色
-
Ask価格線の色
表示オプション:
-
グリッド線の表示/非表示
-
Bid/Ask価格線の表示/非表示
=== 使用方法 ===
-
任意のチャートに ChartStyler をアタッチします
-
ドロップダウンメニューからテーマ（Dark, Dark Muted, Light, Custom）を選択します
-
Custom を選択した場合は、Custom Theme Colors セクションで個別の色を調整します
-
必要に応じてグリッドや Bid/Ask 線の表示を切り替えます
=== 互換性 ===
-
すべての通貨ペアと時間足に対応
-
他のインジケーターと併用可能
-
パターン検出インジケーター用に設計された Dark Muted テーマ
-
最小限のリソース消費
=== 入力パラメータ ===
-
Theme: プリセットまたはカスタムモードの選択
-
Background: チャートの背景色（カスタムモード）
-
Foreground: テキストとラベルの色（カスタムモード）
-
Grid: グリッド線の色（カスタムモード）
-
Bull Candle: 強気ローソク足の実体の色（カスタムモード）
-
Bear Candle: 弱気ローソク足の実体の色（カスタムモード）
-
Wick: ローソク足の芯/影の色（カスタムモード）
-
Bid Line: Bid価格線の色（カスタムモード）
-
Ask Line: Ask価格線の色（カスタムモード）
-
Show Grid: グリッド線の有効/無効
-
Show Bid/Ask: 価格線の有効/無効
=== 注意事項 ===
-
テーマはインジケーターをアタッチした直後に適用されます
-
入力パラメータを変更した後に変更が反映されます
-
インジケーターはメモリ使用量を最小限にするため、バッファを一切使用しません