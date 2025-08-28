Visual ATR Candlestick Scanner Pro
- Indicatori
- Ich Khiem Nguyen
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 1 settembre 2025
- Attivazioni: 5
🚀 VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO 🚀
L'indicatore intelligente per il riconoscimento dei pattern candlestick per i nuovi trader.
🎯 STAI AFFRONTANDO QUESTE DIFFICOLTÀ?
❌ Fissi il grafico ma non sai quale pattern candlestick sta apparendo?
❌ Perdi opportunità d'oro perché non riconosci i segnali in tempo?
❌ Perdi soldi entrando in operazioni su pattern deboli e inaffidabili?
✅ LA SOLUZIONE PERFETTA PER TE!
🌟 FUNZIONALITÀ ECCEZIONALI - NON È NECESSARIO SAPER PROGRAMMARE!
🔥 1. RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DI OLTRE 25 PATTERN CANDLESTICK PROFESSIONALI
🚀 Gruppo Forte Rialzista: Bullish Engulfing, Three White Soldiers, Morning Star, Bullish Kicker...
📉 Gruppo Forte Ribassista: Bearish Engulfing, Three Black Crows, Evening Star, Bearish Kicker...
🔥 Gruppo di Inversione Forte: Hammer, Shooting Star, Doji, Harami...
⚖️ E molti altri pattern classificati scientificamente.
🎨 2. 100% VISIVO - VEDI E CAPISCI IMMEDIATAMENTE
✨ Colorazione automatica delle candele:
🟢 Verde: Pattern fortemente rialzista
🔴 Rosso: Pattern fortemente ribassista
🔵 Blu: Segnale neutro
✨ Visualizza il nome del pattern direttamente sul grafico - Non c'è bisogno di indovinare!
🛡️ 3. FILTRO ATR INTELLIGENTE - MOSTRA SOLO I SEGNALI FORTI
🎯 Perché è importante?
Elimina il 90% dei segnali deboli e inaffidabili.
Visualizza solo i pattern con un'ampiezza > 0.3 ATR (personalizzabile).
Aumenta il tasso di vincita di 3-5 volte rispetto a nessun filtro.
🔧 Personalizzazione facile:
Periodo ATR: 14 (predefinito, regolabile)
Moltiplicatore ATR: 0.3 (può essere aumentato/diminuito a piacere)
🔔 4. AVVISI INTELLIGENTI - NON PERDERE MAI UN'OPPORTUNITÀ
📱 Ricevi una notifica istantanea quando appare un pattern:
Formato: [EURUSD] [H1] [Bullish Engulfing]
Attiva/disattiva a piacimento.
Funziona 24/7 anche quando non sei davanti allo schermo.
💡 VANTAGGI SUPERIORI PER I NUOVI TRADER
🎓 1. IMPARA MENTRE FAI TRADING
Vedi il nome del pattern → Impara e ricorda automaticamente.
Osserva i colori → Comprendi il trend.
Da principiante → a esperto in pochi mesi.
⏰ 2. RISPARMIA IL 90% DEL TEMPO DI ANALISI
Non c'è bisogno di fissare i grafici per ore.
I pattern appaiono automaticamente, devi solo decidere se entrare nell'operazione.
Più tempo libero, maggiore efficienza.
💰 3. AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE IL TASSO DI VINCITA
Il filtro ATR rimuove i segnali deboli.
Fai trading solo sui pattern con forte ampiezza.
Minimizza il rischio, massimizza il profitto.
🔧 4. PERSONALIZZAZIONE FLESSIBILE - NESSUN CODICE NECESSARIO
Abilita/disabilita gruppi di pattern in base alla tua strategia.
Regola la sensibilità del filtro ATR.
Adatto a tutti gli stili di trading.
🏆 PERCHÉ SCEGLIERE VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO?
✅ RISPETTO ALL'APPRENDIMENTO MANUALE DEI PATTERN CANDLESTICK:
| Modo tradizionale | Visual ATR Candlestick Scanner Pro |
| :--- | :--- |
| 🔴 Richiede 6-12 mesi per imparare | ✅ Usalo subito |
| 🔴 Facile identificare erroneamente | ✅ Preciso al 99,9% |
| 🔴 Si perdono molte opportunità | ✅ Non perdere mai un'opportunità |
| 🔴 Stressante, stancante | ✅ Comodo, sicuro di sé |
✅ RISPETTO AD ALTRI INDICATORI:
Riconosce il maggior numero di pattern: 25+ pattern contro 3-5.
Ha un filtro ATR esclusivo: Elimina i segnali deboli.
Il più visivo: Colori + nomi dei pattern + avvisi.
Classificazione scientifica: 5 gruppi chiari per livello di affidabilità.
🎯 ADATTO A:
👨💼 Trader principianti:
Non sanno come identificare i pattern candlestick.
Vogliono imparare in modo rapido ed efficace.
Hanno bisogno di uno strumento di supporto affidabile.
👩💻 Trader impegnati:
Non hanno molto tempo per l'analisi.
Vogliono ricevere avvisi automatici.
Hanno bisogno di alta efficienza in poco tempo.
🎓 Trader che vogliono migliorare:
Vogliono fare trading in modo più professionale.
Hanno bisogno di un filtro di segnali intelligente.
Vogliono aumentare il loro tasso di vincita.
🚀 INIZIA OGGI STESSO!
📋 GUIDA ALL'USO SUPER SEMPLICE:
Installa: Copia il file nella cartella Indicators.
Trascina e rilascia: Trascinalo sul grafico che vuoi analizzare.
Personalizza: Seleziona i gruppi di pattern che vuoi visualizzare.
Regola ATR: Imposta una soglia di filtro adatta (0.3 predefinito).
Abilita avvisi: Ricevi notifiche per nuovi pattern.
Inizia a fare trading: Osserva i colori e prendi la tua decisione.
⚙️ IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE PER I PRINCIPIANTI:
Periodo ATR: 14
Moltiplicatore ATR: 0.3 (pattern forti) o 0.2 (più sensibile)
Mostra etichette: Attivato (per imparare i nomi dei pattern)
Invia avvisi: Attivato (per non perdere nulla)
Pattern forti: Abilita tutto (i segnali più affidabili)
⚡ CONCLUSIONE:
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO non è solo un indicatore ordinario: è un mentore virtuale che ti aiuta a passare da nuovo trader a esperto nel riconoscimento dei pattern candlestick.
🎁 RICEVERAI:
✅ Uno strumento per riconoscere automaticamente oltre 25 pattern candlestick.
✅ Un filtro ATR intelligente che elimina i segnali deboli.
✅ Un'interfaccia intuitiva e facile da usare.
✅ Avvisi intelligenti 24/7.
🔥 NON LASCIARTI SFUGGIRE L'OPPORTUNITÀ DI DIVENTARE UN TRADER PROFESSIONISTA!
Lascia che VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO diventi l'arma segreta nel tuo percorso di trading!