ChartStyler MT5

ChartStyler applique des schémas de couleurs à vos graphiques MetaTrader 5. Choisissez parmi des thèmes prédéfinis ou créez votre propre palette de couleurs personnalisée.

=== CARACTÉRISTIQUES ===

Thèmes Prédéfinis :

  • Dark : Thème sombre moderne avec des bougies vertes/rouges sur fond sombre

  • Dark Muted : Couleurs de bougies atténuées pour la compatibilité avec les indicateurs de figures (patterns)

  • Light : Fond blanc propre avec une visibilité claire des bougies

Mode Thème Personnalisé :

  • Couleur d'arrière-plan

  • Couleur d'avant-plan (texte, étiquettes)

  • Couleur de la grille

  • Couleur du corps de la bougie haussière (Bull)

  • Couleur du corps de la bougie baissière (Bear)

  • Couleur de la mèche de la bougie

  • Couleur de la ligne de prix Bid

  • Couleur de la ligne de prix Ask

Options d'Affichage :

  • Afficher ou masquer la grille

  • Afficher ou masquer les lignes de prix Bid/Ask

=== MODE D'EMPLOI ===

  1. Attachez ChartStyler à n'importe quel graphique

  2. Sélectionnez le thème dans le menu déroulant (Dark, Dark Muted, Light, Custom)

  3. Si Custom est sélectionné, ajustez les couleurs individuelles dans la section Custom Theme Colors

  4. Basculez la grille et les lignes Bid/Ask selon vos besoins

=== COMPATIBILITÉ ===

  • Fonctionne avec tous les symboles et toutes les unités de temps

  • Compatible avec d'autres indicateurs

  • Thème Dark Muted conçu pour être utilisé avec des indicateurs de détection de figures

  • Utilisation minimale des ressources

=== PARAMÈTRES D'ENTRÉE ===

  • Theme : Sélectionner le mode prédéfini ou personnalisé

  • Background : Couleur d'arrière-plan du graphique (mode Custom)

  • Foreground : Couleur du texte et des étiquettes (mode Custom)

  • Grid : Couleur de la grille (mode Custom)

  • Bull Candle : Couleur du corps de la bougie haussière (mode Custom)

  • Bear Candle : Couleur du corps de la bougie baissière (mode Custom)

  • Wick : Couleur de la mèche/ombre de la bougie (mode Custom)

  • Bid Line : Couleur de la ligne de prix Bid (mode Custom)

  • Ask Line : Couleur de la ligne de prix Ask (mode Custom)

  • Show Grid : Activer ou désactiver la grille

  • Show Bid/Ask : Activer ou désactiver les lignes de prix

=== NOTES ===

  • Le thème s'applique immédiatement dès que l'indicateur est attaché

  • Les modifications prennent effet après avoir modifié les paramètres d'entrée

  • L'indicateur utilise zéro buffer pour une utilisation minimale de la mémoire


