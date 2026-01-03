ChartStyler MT5

Price Volume Distribution - Analyse Professionnelle de la Distribution du Volume Outil d'analyse Volume Profile haute performance pour MetaTrader 5 avec affichage visuel et support d'intégration EA. Introduction Price Volume Distribution est un indicateur qui analyse la distribution du volume de trading par niveau de prix, aidant à identifier les zones de haute liquidité, le POC (Point of Control) et la Value Area. L'indicateur utilise les données M1 pour des calculs précis, affichant un histogr