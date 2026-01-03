ChartStyler MT5
- Utilitaires
- Ich Khiem Nguyen
- Version: 1.0
- Activations: 5
ChartStyler applique des schémas de couleurs à vos graphiques MetaTrader 5. Choisissez parmi des thèmes prédéfinis ou créez votre propre palette de couleurs personnalisée.
=== CARACTÉRISTIQUES ===
Thèmes Prédéfinis :
-
Dark : Thème sombre moderne avec des bougies vertes/rouges sur fond sombre
-
Dark Muted : Couleurs de bougies atténuées pour la compatibilité avec les indicateurs de figures (patterns)
-
Light : Fond blanc propre avec une visibilité claire des bougies
Mode Thème Personnalisé :
-
Couleur d'arrière-plan
-
Couleur d'avant-plan (texte, étiquettes)
-
Couleur de la grille
-
Couleur du corps de la bougie haussière (Bull)
-
Couleur du corps de la bougie baissière (Bear)
-
Couleur de la mèche de la bougie
-
Couleur de la ligne de prix Bid
-
Couleur de la ligne de prix Ask
Options d'Affichage :
-
Afficher ou masquer la grille
-
Afficher ou masquer les lignes de prix Bid/Ask
=== MODE D'EMPLOI ===
-
Attachez ChartStyler à n'importe quel graphique
-
Sélectionnez le thème dans le menu déroulant (Dark, Dark Muted, Light, Custom)
-
Si Custom est sélectionné, ajustez les couleurs individuelles dans la section Custom Theme Colors
-
Basculez la grille et les lignes Bid/Ask selon vos besoins
=== COMPATIBILITÉ ===
-
Fonctionne avec tous les symboles et toutes les unités de temps
-
Compatible avec d'autres indicateurs
-
Thème Dark Muted conçu pour être utilisé avec des indicateurs de détection de figures
-
Utilisation minimale des ressources
=== PARAMÈTRES D'ENTRÉE ===
-
Theme : Sélectionner le mode prédéfini ou personnalisé
-
Background : Couleur d'arrière-plan du graphique (mode Custom)
-
Foreground : Couleur du texte et des étiquettes (mode Custom)
-
Grid : Couleur de la grille (mode Custom)
-
Bull Candle : Couleur du corps de la bougie haussière (mode Custom)
-
Bear Candle : Couleur du corps de la bougie baissière (mode Custom)
-
Wick : Couleur de la mèche/ombre de la bougie (mode Custom)
-
Bid Line : Couleur de la ligne de prix Bid (mode Custom)
-
Ask Line : Couleur de la ligne de prix Ask (mode Custom)
-
Show Grid : Activer ou désactiver la grille
-
Show Bid/Ask : Activer ou désactiver les lignes de prix
=== NOTES ===
-
Le thème s'applique immédiatement dès que l'indicateur est attaché
-
Les modifications prennent effet après avoir modifié les paramètres d'entrée
-
L'indicateur utilise zéro buffer pour une utilisation minimale de la mémoire