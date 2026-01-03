ChartStyler MT5

ChartStyler применяет цветовые схемы к вашим графикам MetaTrader 5. Выбирайте из предустановленных тем или создайте свою собственную цветовую палитру.

=== ОСОБЕННОСТИ ===

Предустановленные темы:

  • Dark: Современная темная тема с зелеными/красными свечами на темном фоне

  • Dark Muted: Приглушенные цвета свечей для совместимости с индикаторами паттернов

  • Light: Чистый белый фон с четкой видимостью свечей

Режим пользовательской темы:

  • Цвет фона

  • Цвет переднего плана (текст, метки)

  • Цвет линий сетки

  • Цвет тела бычьей свечи

  • Цвет тела медвежьей свечи

  • Цвет фитиля свечи

  • Цвет линии цены Bid

  • Цвет линии цены Ask

Параметры отображения:

  • Показать или скрыть линии сетки

  • Показать или скрыть линии цен Bid/Ask

=== КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ===

  1. Прикрепите ChartStyler к любому графику

  2. Выберите тему из выпадающего меню (Dark, Dark Muted, Light, Custom)

  3. Если выбрано Custom, настройте отдельные цвета в разделе Custom Theme Colors

  4. Переключите сетку и линии Bid/Ask по мере необходимости

=== СОВМЕСТИМОСТЬ ===

  • Работает со всеми символами и таймфреймами

  • Совместим с другими индикаторами

  • Тема Dark Muted разработана для использования с индикаторами обнаружения паттернов

  • Минимальное потребление ресурсов

=== ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ===

  • Theme: Выбор предустановленного или пользовательского режима

  • Background: Цвет фона графика (режим Custom)

  • Foreground: Цвет текста и меток (режим Custom)

  • Grid: Цвет линий сетки (режим Custom)

  • Bull Candle: Цвет тела бычьей свечи (режим Custom)

  • Bear Candle: Цвет тела медвежьей свечи (режим Custom)

  • Wick: Цвет фитиля/тени свечи (режим Custom)

  • Bid Line: Цвет линии цены Bid (режим Custom)

  • Ask Line: Цвет линии цены Ask (режим Custom)

  • Show Grid: Включить или отключить линии сетки

  • Show Bid/Ask: Включить или отключить ценовые линии

=== ПРИМЕЧАНИЯ ===

  • Тема применяется сразу после прикрепления индикатора

  • Изменения вступают в силу после изменения входных параметров

  • Индикатор использует нулевые буферы для минимального использования памяти


