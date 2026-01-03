ChartStyler MT5
- Утилиты
- Ich Khiem Nguyen
- Версия: 1.0
- Активации: 5
ChartStyler применяет цветовые схемы к вашим графикам MetaTrader 5. Выбирайте из предустановленных тем или создайте свою собственную цветовую палитру.
=== ОСОБЕННОСТИ ===
Предустановленные темы:
-
Dark: Современная темная тема с зелеными/красными свечами на темном фоне
-
Dark Muted: Приглушенные цвета свечей для совместимости с индикаторами паттернов
-
Light: Чистый белый фон с четкой видимостью свечей
Режим пользовательской темы:
-
Цвет фона
-
Цвет переднего плана (текст, метки)
-
Цвет линий сетки
-
Цвет тела бычьей свечи
-
Цвет тела медвежьей свечи
-
Цвет фитиля свечи
-
Цвет линии цены Bid
-
Цвет линии цены Ask
Параметры отображения:
-
Показать или скрыть линии сетки
-
Показать или скрыть линии цен Bid/Ask
=== КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ===
-
Прикрепите ChartStyler к любому графику
-
Выберите тему из выпадающего меню (Dark, Dark Muted, Light, Custom)
-
Если выбрано Custom, настройте отдельные цвета в разделе Custom Theme Colors
-
Переключите сетку и линии Bid/Ask по мере необходимости
=== СОВМЕСТИМОСТЬ ===
-
Работает со всеми символами и таймфреймами
-
Совместим с другими индикаторами
-
Тема Dark Muted разработана для использования с индикаторами обнаружения паттернов
-
Минимальное потребление ресурсов
=== ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ===
-
Theme: Выбор предустановленного или пользовательского режима
-
Background: Цвет фона графика (режим Custom)
-
Foreground: Цвет текста и меток (режим Custom)
-
Grid: Цвет линий сетки (режим Custom)
-
Bull Candle: Цвет тела бычьей свечи (режим Custom)
-
Bear Candle: Цвет тела медвежьей свечи (режим Custom)
-
Wick: Цвет фитиля/тени свечи (режим Custom)
-
Bid Line: Цвет линии цены Bid (режим Custom)
-
Ask Line: Цвет линии цены Ask (режим Custom)
-
Show Grid: Включить или отключить линии сетки
-
Show Bid/Ask: Включить или отключить ценовые линии
=== ПРИМЕЧАНИЯ ===
-
Тема применяется сразу после прикрепления индикатора
-
Изменения вступают в силу после изменения входных параметров
-
Индикатор использует нулевые буферы для минимального использования памяти