ChartStyler MT5
- 유틸리티
- Ich Khiem Nguyen
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
ChartStyler는 MetaTrader 5 차트에 색상 테마를 적용합니다. 사전 설정된 테마 중에서 선택하거나 자신만의 맞춤형 색상 팔레트를 만드세요.
=== 주요 기능 ===
사전 설정 테마:
-
Dark: 어두운 배경에 녹색/빨간색 캔들이 있는 현대적인 다크 테마
-
Dark Muted: 패턴 인식 지표와의 호환성을 위해 차분한 캔들 색상 적용
-
Light: 캔들 가시성이 뛰어난 깨끗한 화이트 배경
사용자 정의 테마 모드:
-
배경 색상
-
전경 색상 (텍스트, 라벨)
-
그리드 라인 색상
-
상승(Bull) 캔들 몸통 색상
-
하락(Bear) 캔들 몸통 색상
-
캔들 심지 색상
-
매수(Bid) 가격선 색상
-
매도(Ask) 가격선 색상
표시 옵션:
-
그리드 라인 표시 또는 숨기기
-
매수/매도(Bid/Ask) 가격선 표시 또는 숨기기
=== 사용 방법 ===
-
ChartStyler를 임의의 차트에 적용합니다.
-
드롭다운 메뉴에서 테마를 선택합니다 (Dark, Dark Muted, Light, Custom).
-
Custom을 선택한 경우, Custom Theme Colors 섹션에서 개별 색상을 조정합니다.
-
필요에 따라 그리드 및 Bid/Ask 라인을 설정합니다.
=== 호환성 ===
-
모든 심볼 및 시간대에서 작동
-
다른 지표와 호환 가능
-
패턴 감지 지표와 함께 사용하도록 설계된 Dark Muted 테마
-
최소한의 리소스 사용
=== 입력 매개변수 ===
-
Theme: 사전 설정 또는 사용자 정의 모드 선택
-
Background: 차트 배경 색상 (Custom 모드)
-
Foreground: 텍스트 및 라벨 색상 (Custom 모드)
-
Grid: 그리드 라인 색상 (Custom 모드)
-
Bull Candle: 상승 캔들 몸통 색상 (Custom 모드)
-
Bear Candle: 하락 캔들 몸통 색상 (Custom 모드)
-
Wick: 캔들 심지/그림자 색상 (Custom 모드)
-
Bid Line: 매수 가격선 색상 (Custom 모드)
-
Ask Line: 매도 가격선 색상 (Custom 모드)
-
Show Grid: 그리드 라인 활성화 또는 비활성화
-
Show Bid/Ask: 가격선 활성화 또는 비활성화
=== 참고 사항 ===
-
지표가 적용되는 즉시 테마가 반영됩니다.
-
입력 매개변수를 수정한 후 변경 사항이 적용됩니다.
-
지표는 최소 메모리 사용을 위해 제로 버퍼를 사용합니다.