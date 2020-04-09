ChartStyler MT5

ChartStyler는 MetaTrader 5 차트에 색상 테마를 적용합니다. 사전 설정된 테마 중에서 선택하거나 자신만의 맞춤형 색상 팔레트를 만드세요.

=== 주요 기능 ===

사전 설정 테마:

  • Dark: 어두운 배경에 녹색/빨간색 캔들이 있는 현대적인 다크 테마

  • Dark Muted: 패턴 인식 지표와의 호환성을 위해 차분한 캔들 색상 적용

  • Light: 캔들 가시성이 뛰어난 깨끗한 화이트 배경

사용자 정의 테마 모드:

  • 배경 색상

  • 전경 색상 (텍스트, 라벨)

  • 그리드 라인 색상

  • 상승(Bull) 캔들 몸통 색상

  • 하락(Bear) 캔들 몸통 색상

  • 캔들 심지 색상

  • 매수(Bid) 가격선 색상

  • 매도(Ask) 가격선 색상

표시 옵션:

  • 그리드 라인 표시 또는 숨기기

  • 매수/매도(Bid/Ask) 가격선 표시 또는 숨기기

=== 사용 방법 ===

  1. ChartStyler를 임의의 차트에 적용합니다.

  2. 드롭다운 메뉴에서 테마를 선택합니다 (Dark, Dark Muted, Light, Custom).

  3. Custom을 선택한 경우, Custom Theme Colors 섹션에서 개별 색상을 조정합니다.

  4. 필요에 따라 그리드 및 Bid/Ask 라인을 설정합니다.

=== 호환성 ===

  • 모든 심볼 및 시간대에서 작동

  • 다른 지표와 호환 가능

  • 패턴 감지 지표와 함께 사용하도록 설계된 Dark Muted 테마

  • 최소한의 리소스 사용

=== 입력 매개변수 ===

  • Theme: 사전 설정 또는 사용자 정의 모드 선택

  • Background: 차트 배경 색상 (Custom 모드)

  • Foreground: 텍스트 및 라벨 색상 (Custom 모드)

  • Grid: 그리드 라인 색상 (Custom 모드)

  • Bull Candle: 상승 캔들 몸통 색상 (Custom 모드)

  • Bear Candle: 하락 캔들 몸통 색상 (Custom 모드)

  • Wick: 캔들 심지/그림자 색상 (Custom 모드)

  • Bid Line: 매수 가격선 색상 (Custom 모드)

  • Ask Line: 매도 가격선 색상 (Custom 모드)

  • Show Grid: 그리드 라인 활성화 또는 비활성화

  • Show Bid/Ask: 가격선 활성화 또는 비활성화

=== 참고 사항 ===

  • 지표가 적용되는 즉시 테마가 반영됩니다.

  • 입력 매개변수를 수정한 후 변경 사항이 적용됩니다.

  • 지표는 최소 메모리 사용을 위해 제로 버퍼를 사용합니다.


