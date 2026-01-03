ChartStyler MT5
- 实用工具
- Ich Khiem Nguyen
- 版本: 1.0
- 激活: 5
ChartStyler 为您的 MetaTrader 5 图表应用配色方案。您可以从预设主题中选择，或创建自己的自定义调色板。
=== 功能特点 ===
预设主题：
-
Dark（暗黑）： 现代暗黑主题，暗色背景搭配红绿蜡烛图
-
Dark Muted（暗黑柔和）： 柔和的蜡烛颜色，兼容形态识别指标
-
Light（明亮）： 纯净的白色背景，蜡烛图清晰可见
自定义主题模式：
-
背景颜色
-
前景颜色（文本、标签）
-
网格线颜色
-
牛市（阳线）烛体颜色
-
熊市（阴线）烛体颜色
-
蜡烛灯芯颜色
-
买入价（Bid）线颜色
-
卖出价（Ask）线颜色
显示选项：
-
显示或隐藏网格线
-
显示或隐藏买入/卖出价线
=== 使用方法 ===
-
将 ChartStyler 加载到任何图表
-
从下拉菜单中选择主题（Dark, Dark Muted, Light, Custom）
-
如果选择了 Custom，请在 Custom Theme Colors 部分调整各个颜色
-
根据需要切换网格和买卖价线
=== 兼容性 ===
-
适用于所有品种和时间周期
-
与其他指标兼容
-
Dark Muted 主题专为配合形态检测指标而设计
-
极低的资源占用
=== 输入参数 ===
-
Theme（主题）： 选择预设或自定义模式
-
Background（背景）： 图表背景颜色（自定义模式）
-
Foreground（前景）： 文本和标签颜色（自定义模式）
-
Grid（网格）： 网格线颜色（自定义模式）
-
Bull Candle（阳线）： 看涨蜡烛烛体颜色（自定义模式）
-
Bear Candle（阴线）： 看跌蜡烛烛体颜色（自定义模式）
-
Wick（灯芯）： 蜡烛灯芯/阴影颜色（自定义模式）
-
Bid Line（买入价线）： 买入价线颜色（自定义模式）
-
Ask Line（卖出价线）： 卖出价线颜色（自定义模式）
-
Show Grid（显示网格）： 启用或禁用网格线
-
Show Bid/Ask（显示买卖价）： 启用或禁用价格线
=== 注意事项 ===
-
指标加载后立即应用主题
-
修改输入参数后更改生效
-
指标使用零缓冲区，以实现最小内存占用