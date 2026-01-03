ChartStyler MT5

ChartStyler 为您的 MetaTrader 5 图表应用配色方案。您可以从预设主题中选择，或创建自己的自定义调色板。

=== 功能特点 ===

预设主题：

  • Dark（暗黑）： 现代暗黑主题，暗色背景搭配红绿蜡烛图

  • Dark Muted（暗黑柔和）： 柔和的蜡烛颜色，兼容形态识别指标

  • Light（明亮）： 纯净的白色背景，蜡烛图清晰可见

自定义主题模式：

  • 背景颜色

  • 前景颜色（文本、标签）

  • 网格线颜色

  • 牛市（阳线）烛体颜色

  • 熊市（阴线）烛体颜色

  • 蜡烛灯芯颜色

  • 买入价（Bid）线颜色

  • 卖出价（Ask）线颜色

显示选项：

  • 显示或隐藏网格线

  • 显示或隐藏买入/卖出价线

=== 使用方法 ===

  1. 将 ChartStyler 加载到任何图表

  2. 从下拉菜单中选择主题（Dark, Dark Muted, Light, Custom）

  3. 如果选择了 Custom，请在 Custom Theme Colors 部分调整各个颜色

  4. 根据需要切换网格和买卖价线

=== 兼容性 ===

  • 适用于所有品种和时间周期

  • 与其他指标兼容

  • Dark Muted 主题专为配合形态检测指标而设计

  • 极低的资源占用

=== 输入参数 ===

  • Theme（主题）： 选择预设或自定义模式

  • Background（背景）： 图表背景颜色（自定义模式）

  • Foreground（前景）： 文本和标签颜色（自定义模式）

  • Grid（网格）： 网格线颜色（自定义模式）

  • Bull Candle（阳线）： 看涨蜡烛烛体颜色（自定义模式）

  • Bear Candle（阴线）： 看跌蜡烛烛体颜色（自定义模式）

  • Wick（灯芯）： 蜡烛灯芯/阴影颜色（自定义模式）

  • Bid Line（买入价线）： 买入价线颜色（自定义模式）

  • Ask Line（卖出价线）： 卖出价线颜色（自定义模式）

  • Show Grid（显示网格）： 启用或禁用网格线

  • Show Bid/Ask（显示买卖价）： 启用或禁用价格线

=== 注意事项 ===

  • 指标加载后立即应用主题

  • 修改输入参数后更改生效

  • 指标使用零缓冲区，以实现最小内存占用


