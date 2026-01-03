ChartStyler MT5
- Utilitários
- Ich Khiem Nguyen
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
ChartStyler aplica esquemas de cores aos seus gráficos do MetaTrader 5. Escolha entre temas predefinidos ou crie a sua própria paleta de cores personalizada.
=== CARACTERÍSTICAS ===
Temas Predefinidos:
-
Dark: Tema escuro moderno com velas verdes/vermelhas num fundo escuro
-
Dark Muted: Cores de velas suaves para compatibilidade com indicadores de padrões
-
Light: Fundo branco limpo com visibilidade clara das velas
Modo de Tema Personalizado:
-
Cor de fundo
-
Cor do primeiro plano (texto, etiquetas)
-
Cor da linha da grade
-
Cor do corpo da vela de alta (Bull)
-
Cor do corpo da vela de baixa (Bear)
-
Cor do pavio da vela
-
Cor da linha de preço Bid
-
Cor da linha de preço Ask
Opções de Exibição:
-
Mostrar ou ocultar linhas de grade
-
Mostrar ou ocultar linhas de preço Bid/Ask
=== COMO USAR ===
-
Anexe o ChartStyler a qualquer gráfico
-
Selecione o Tema no menu suspenso (Dark, Dark Muted, Light, Custom)
-
Se Custom for selecionado, ajuste as cores individuais na seção Custom Theme Colors
-
Alterne a grade e as linhas Bid/Ask conforme necessário
=== COMPATIBILIDADE ===
-
Funciona com todos os símbolos e períodos de tempo
-
Compatível com outros indicadores
-
Tema Dark Muted projetado para uso com indicadores de detecção de padrões
-
Uso mínimo de recursos
=== PARÂMETROS DE ENTRADA ===
-
Theme: Selecionar modo predefinido ou personalizado
-
Background: Cor de fundo do gráfico (modo Custom)
-
Foreground: Cor de texto e etiquetas (modo Custom)
-
Grid: Cor da linha da grade (modo Custom)
-
Bull Candle: Cor do corpo da vela de alta (modo Custom)
-
Bear Candle: Cor do corpo da vela de baixa (modo Custom)
-
Wick: Cor do pavio/sombra da vela (modo Custom)
-
Bid Line: Cor da linha de preço Bid (modo Custom)
-
Ask Line: Cor da linha de preço Ask (modo Custom)
-
Show Grid: Ativar ou desativar linhas de grade
-
Show Bid/Ask: Ativar ou desativar linhas de preço
=== NOTAS ===
-
O tema é aplicado imediatamente quando o indicador é anexado
-
As alterações entram em vigor após a modificação dos parâmetros de entrada
-
O indicador utiliza buffers zero para uma utilização mínima de memória