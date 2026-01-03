ChartStyler MT5

ChartStyler aplica esquemas de cores aos seus gráficos do MetaTrader 5. Escolha entre temas predefinidos ou crie a sua própria paleta de cores personalizada.

=== CARACTERÍSTICAS ===

Temas Predefinidos:

  • Dark: Tema escuro moderno com velas verdes/vermelhas num fundo escuro

  • Dark Muted: Cores de velas suaves para compatibilidade com indicadores de padrões

  • Light: Fundo branco limpo com visibilidade clara das velas

Modo de Tema Personalizado:

  • Cor de fundo

  • Cor do primeiro plano (texto, etiquetas)

  • Cor da linha da grade

  • Cor do corpo da vela de alta (Bull)

  • Cor do corpo da vela de baixa (Bear)

  • Cor do pavio da vela

  • Cor da linha de preço Bid

  • Cor da linha de preço Ask

Opções de Exibição:

  • Mostrar ou ocultar linhas de grade

  • Mostrar ou ocultar linhas de preço Bid/Ask

=== COMO USAR ===

  1. Anexe o ChartStyler a qualquer gráfico

  2. Selecione o Tema no menu suspenso (Dark, Dark Muted, Light, Custom)

  3. Se Custom for selecionado, ajuste as cores individuais na seção Custom Theme Colors

  4. Alterne a grade e as linhas Bid/Ask conforme necessário

=== COMPATIBILIDADE ===

  • Funciona com todos os símbolos e períodos de tempo

  • Compatível com outros indicadores

  • Tema Dark Muted projetado para uso com indicadores de detecção de padrões

  • Uso mínimo de recursos

=== PARÂMETROS DE ENTRADA ===

  • Theme: Selecionar modo predefinido ou personalizado

  • Background: Cor de fundo do gráfico (modo Custom)

  • Foreground: Cor de texto e etiquetas (modo Custom)

  • Grid: Cor da linha da grade (modo Custom)

  • Bull Candle: Cor do corpo da vela de alta (modo Custom)

  • Bear Candle: Cor do corpo da vela de baixa (modo Custom)

  • Wick: Cor do pavio/sombra da vela (modo Custom)

  • Bid Line: Cor da linha de preço Bid (modo Custom)

  • Ask Line: Cor da linha de preço Ask (modo Custom)

  • Show Grid: Ativar ou desativar linhas de grade

  • Show Bid/Ask: Ativar ou desativar linhas de preço

=== NOTAS ===

  • O tema é aplicado imediatamente quando o indicador é anexado

  • As alterações entram em vigor após a modificação dos parâmetros de entrada

  • O indicador utiliza buffers zero para uma utilização mínima de memória


Mais do autor
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Visual ATR Candlestick Scanner Pro
Ich Khiem Nguyen
Indicadores
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO - Reconhecimento de Padrões Aprimorado O Visual ATR Candlestick Scanner Pro é um indicador projetado para identificar e filtrar automaticamente padrões comuns de velas, proporcionando uma visão mais clara de potenciais reversões ou continuações do mercado. I. Principais Características e Funcionalidade 1. Reconhecimento Automatizado de Padrões de Velas O indicador reconhece automaticamente mais de 25 padrões de velas profissionais, classificados em grupos clar
Price Volume Distribution MT5
Ich Khiem Nguyen
Indicadores
Price Volume Distribution - Análise Profissional de Distribuição de Volume Ferramenta de análise Volume Profile de alta performance para MetaTrader 5 com exibição visual e suporte para integração com EA. Introdução O Price Volume Distribution é um indicador que analisa a distribuição do volume de negociação por nível de preço, ajudando a identificar zonas de alta liquidez, o ponto POC (Point of Control) e a Área de Valor (Value Area). O indicador utiliza dados M1 para cálculos precisos, exibindo
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário