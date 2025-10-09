Shoryuken Trader

Shoryuken Trader é o robôs especialista em daytrade em miniíndice WIN - B3 Bolsa do Brasil.

O robô tem como estratégia a análise de candlesticks procurando padrões de alta ou baixa para entrada nos trades. Ainda é possível configurar entre ordens a mercado e/ou ordens limit, bem como configurar os stops para fixos ou dinâmicos. O robô conta também com função de trailling stop, parcial, horários de trades e configurações de médias de tendências.

O robô está configurado para miniíndice WINFUT em timeframe M10, com alvos longos.

Ativo: WINFUT, Timeframe: M10.

OBS: Alterar parâmetro BR1 para BR

Prodotti consigliati
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Cybertrade
Emanuel Andriato
Experts
Cybertrade Agile and Flexible - MT5 (Your strategy in any market) https://emanuelandriato.github.io/cybertrade/ Flexible EA regarding parameterization, where the trader can configure his own setup, risk management and trading plan. Our EA is an advanced, high quality solution, always developed with attention focused on performance and flexibility of use and also always attentive to the need of traders to work in different ways. With the diversity of indicators and parameters available, it is p
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
PowerPro Volatility
Tan Christ Boris Boue
Experts
Révolutionnez votre trading avec PowerPro Volatility : une précision automatisée à votre service Êtes-vous prêt à transformer votre approche du trading d’indices synthétiques ? Présentation de PowerPro Volatility, la solution ultime pour ceux qui cherchent à maximiser leurs gains tout en minimisant les efforts. Grâce à   Automatisation avancée et technologie de pointe, ce robot de trading est conçu pour offrir des performances exceptionnelles sans aucune intervention humaine. Découvrez les avan
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experts
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Freya AI EA
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Freya AI è un assistente virtuale all'avanguardia, progettato esclusivamente per il mercato australiano, che sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale avanzata per offrire prestazioni senza pari. Progettato con algoritmi di apprendimento automatico all'avanguardia, Freya AI combina un sofisticato sistema di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) con modelli di deep learning per offrire esperienze utente fluide e intuitive. Completamente automatizzato, questo assistente AI è ottimizza
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto Automatizza il tuo trading di Bitcoin con Bitcoin MT5 Bot! Sfrutta le opportunità del mercato delle criptovalute con un Expert Advisor progettato appositamente per fare trading di Bitcoin. Bitcoin MT5 Bot è un Expert Advisor (EA) avanzato e ottimizzato per il trading di Bitcoin su MetaTrader 5. Utilizza strategie di trend e gestione del rischio, analizzando i trend e i livelli di ipercomprato/ipervenduto su più timeframe per
Gold Algonomics
Max Dong Sen Zhou
Experts
New Release Promotion! Gold Algonomics is launching with a limited-time discount : Starting Price: $200 Price Increases: +$100 every 8 purchases (to preserve exclusivity and maintain a market edge) Final Price: $2,000 After your purchase, please contact me directly — I will personally provide the set files and a list of the trusted brokers that helped me achieve financial independence and early retirement. Special Giveaway: Every buyer during the release promotion automatically partic
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Experts
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
WaterstriderFTMOGold
Helgie Mogi
Experts
Questo EA progettato per superare la sfida propfirm appositamente per FTMO con account swing. Questo EA utilizza un massimo di 3 scambi e un massimo di 2 ingressi in 1 giorno (si aprirà il giorno successivo se è ancora in saldo negativo). utilizzare con il periodo di tempo XAUUSD M1. Regola il saldo in base alle tue esigenze, normalmente lotsize 0.1 per un account da $ 10.000. Si prega di utilizzare a proprio rischio, non garantisco per la perdita del tuo account..
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Alexxander Autotrader
Renato Takahashi
Experts
O Alexxander Autotrader é seu robô especialista em trade em minidólar WDO na bolsa brasileira B3. Com estratégia única, o robô já está configurado para operar minidólar na abertura do pregão, operando em fechamentos de gaps principalmente. O robô também pode ser otimizado para operar além do horário de abertura. Alem disso, o robô pode ser configurado com trailling stop, horários de trades e tipo de stop, se fixo ou dinâmico. OBS: alterar o parâmetro BR1 para BR.
Tesla Robo Inteligente
Lucas Marcelo Ribeiro
Experts
O Robô Tesla nasceu da união entre tecnologia, disciplina e visão de futuro. Ele não é apenas um software, mas sim um parceiro estratégico para quem busca se aproximar do universo dos investimentos de forma inovadora, inteligente e alinhada às transformações do mercado financeiro global. Vivemos em uma era marcada pela velocidade da informação e pela evolução constante da tecnologia. Processos que antes demandavam horas de estudo, cálculos complexos e execução manual, hoje podem ser otimizados c
Robo do curso freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
CRIANDO OPORTUNIDADE COM ROBÔ INVESTIDOR O curso “Criando Oportunidade com Robô Investidor” é destinado para pessoas que acreditam serem capazes de gerar suas próprias oportunidades no mercado digital , através da programação de sistemas automatizados você será capaz de criar seus próprios robôs e executar suas operações operando seu próprio capital ou de terceiro, além de descobrir onde e como vender seus robôs.
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Scylla AI
Novin Ghasemi Nik
5 (2)
Experts
Descrizione del Sistema di Trading Scylla AI Nota bene: Il backtesting tradizionale potrebbe non riflettere completamente le prestazioni dell'IA a causa della sua dipendenza dall'analisi dinamica del mercato in tempo reale. Scylla AI è un sistema di trading automatizzato progettato per MetaTrader 5 (MT5). Questo Expert Advisor (EA) utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i mercati finanziari e identificare potenziali opportunità di trading. Impiega un approccio di analisi multisfaccet
ForexM
Marius Civilis
Experts
ForexM Trading completamente automatizzato EA ForexM EA negozia azioni secondo analisi di mercato professionali in tempo reale. Tutti gli ordini inseriti sono del tipo di esecuzione a mercato e ben ponderati grazie al lavoro in tempo reale degli analisti di mercato. EA viene fornito con le migliori impostazioni iniziali e pronto all'uso. Caratteristiche: - Trading completamente automatizzato. - Gestione del rischio. - Funziona su qualsiasi numero di strumenti contemporaneamente. - Nessuna DLL
Phenix Pro MT5
Maksim Vershinin
Experts
Phenix - PRO MT 5 – это полностью автоматизированный торговый робот. Данный робот торгует на хорошо известной валютной паре EUR JPY . По умолчанию параметры подобраны для  валютной пары EUR JPY с Т аймФреймом 1М. Стратегия основана на системе мартингейла. В качестве точки входа в рынок советник использует математическую модель, основанную на  значениях индикатора скользящей средней. Дополнительно можно настроить робота, чтобы он торговал с учетом баланса, для этого необходимо вкл  AutoLot и Auto
Range Breakout MT5 EA
Arjan Hazewinkel
Experts
LIVE SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2308572 Message me after purchase for the correct setfiles! The Range Breakout EA for MetaTrader is built on a time-tested, reliable concept — trading breakouts from tight price ranges. This is one of the oldest and most consistently effective principles in trading, used by professionals for decades. Unlike many Expert Advisors you’ll find on MQL5 that show perfect backtests but fail in live trading, this EA was not curve-fitted to produce idealize
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Experts
Explosive Breakout Hunter è un Expert Advisor (EA) progettato per massimizzare i profitti catturando potenti breakout. Con un tasso di successo di circa il 50% e solo pochi ingressi al mese, questo EA privilegia la qualità rispetto alla quantità. Aspetta pazientemente le migliori opportunità e accumula vittorie significative in modo costante. Scopri quanto profitto puoi aspettarti con questo EA consultando i risultati dei backtest nelle schermate. Inoltre, prova gratuitamente la versione demo pe
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Skyway breakout scalping
Patel Manojkumar
Experts
skyway traders provides copy tradding , algo service and course this algo is based on breakout strategy with trailing stoploss which is best feature of this algo you can use on eurusd with default setting and you may change the 400tp points and set 10% risk of per trade msg me for discound or get more details about algo  telegram id- @pb150817 A breakout represents a price movement after a period of consolidation, often characterized by increasing volume and volatility. Basically, trader
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
Gold Volatality SwingAI Pro
Rene Alfred Rizaldo Tresmonte
Experts
GOLD VOLATILITY SWING PRO – Your Ultimate Trading Companion “The uptrend is your friend, but the downtrend is your opportunity.” GOLD VOLATILITY SWING PRO is a powerful AI advisor developed for long-term profitability in the gold market. Designed for MetaTrader 5, this AI doesn’t just follow trends—it strategically capitalizes on both upswings and downswings, identifying high-probability swing entries and exits. Built for serious traders , this system adapts position sizes based on your account
Golden Auto Bot MT5
Mai Van Thang
Experts
Golden Auto Bot one year running! Fully Futomated Trading System, with 8 trading setup for signals.  The EA has been subjected to stress tests for a period of  all time and passes every year . We   DO NOT use Grid   or   Martingale. 80% off now! We backtest again, backtest real - running real As of now, the Golden Auto Bot primarily operates on the main pair XAUUSD   and the secondary pair EUR-USD. With a minimum investment capital of 300 USD, the bot utilizes a micro lot size of 0.01. For the X
GdeAsset Blackbox
Daniel De Almeida Galvao
Experts
Получите бесплатно! Моделирование для трейдеров, фондов управления капиталом и разработчиков MQL5 Получите алгоритм этого эксперта, зарегистрировавшись в Gdeasset Blackbox. Сотрудничество с GdeAsset BlackBox: учитывая очевидную потребность в обмене валютой и финансовыми активами, возникает это совместное предложение по распространению инструментов ценообразования среди участников мирового рынка для противодействия глобальной инфляционной девальвации. GdeAsset ищет партнёров для разработки инстру
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.81 (36)
Experts
Informazioni importanti! Il nostro team è diviso per ruoli: gli sviluppatori si concentrano sullo sviluppo e sugli aggiornamenti, mentre i moderatori aiutano con l'installazione e la configurazione dell'EA. I nostri moderatori sono disponibili per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere: Zolia (Taiwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Inghilterra) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale S
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (337)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (21)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.87 (31)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (484)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una
Syna
William Brandon Autry
5 (8)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (10)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.8 (123)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 1 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (2)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (27)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (105)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.28 (32)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (4)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PROMOTIONAL PRICE $249 – LATER -> $799 USD IMPORTANT:  USE THE EA ONLY WITH THIS SETFILE: DOWNLOAD   (UPDATE 09.10.2025) Six Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests By combining six independent, battle-tested strategies, Weltrix delivers an average of about 4 trades per day, kee
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (28)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor di Trading di Nuova Generazione Non si limita a fare trading: cambia le regole del gioco. EA New Player è un innovativo Expert Advisor di portafoglio per MT5, basato su sette comprovate strategie di analisi tecnica. Non utilizza l'intelligenza artificiale, ma supera molte soluzioni di reti neurali grazie alla sua architettura sofisticata, alla logica trasparente e al sistema di filtraggio dei segnali flessibile. PROMOZIONE 1+1: Acquista un Expert Advisor e rice
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.2 (5)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.86 (7)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.54 (39)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Experts
Perché scegliere un bot di trading senza account di segnali per il tracciamento? Tracciamento trade live:   Account principale  |  Account secondario  | Canale ufficiale AOT  Questo EA è adatto per sfide di prop firm e account di trading personali, combinando strumenti analitici con funzionalità di gestione del rischio per supportare il tuo trading. AOT MT5 EA di trading multi-simbolo: AOT è un EA progettato per assistere il trader utilizzando IA avanzata per l'analisi di mercato su 16 coppi
Altri dall’autore
Dragonfly EA
Renato Takahashi
Experts
Dragonfly EA is a trend or reversal expert advisor that uses indicators Ichimoku Kinko Hyo , Bollinger Bands , Parabolic SAR , Stochastic Oscillator , Relative Strength Index RSI and On Balance Volume . Dragonfly can be configured to trade on trend or reversal behavior. Ichimoku Kinko Hyo, Bollinger Bands, Parabolic SAR and Stochastic Oscillator works together to recognize a bull or bear trend, while the indicator RSI filter entry signals according to its configuration and optimization. Dragonfl
Reversal EA
Renato Takahashi
Experts
Reversal EA is a price action  mean reversal trend expert advisor that recognizes candlestick patterns such as DOJI , ENGULF , THREE WHITE SOLDIER and THREE BLACK CROWS and HARAMI , either for long or short trades. The indicator Relative Strength Index RSI can be used to filter only reversal trends. Takeprofit and Stoploss can be configured with fixed values or dynamic values according Bollinger Bands. Indicators: -           Relative Strength Index RSI. -           Bollinger Bands. Features: -
Doji Hunter EA
Renato Takahashi
Experts
*** SALE *** PROMO PRICE *** Doji Hunter EA  is a  candlestick reader  reversal expert advisor that recognizes candlestick pattern  DOJI , either for  long  or  short  trades.  Stochastic Oscillator ,  Bollinger Bands  and  On Balance Volume (OBV)  can be configured and used as  trade in filters. So, it´s possible to trade only dojis that are created under determined region of bands or a limit value of stochastic.  Takeprofit  and  Stoploss  can be configured as  fixed  ones or as  Stochastic  
Fibo Exhaustion Kangaroo EA
Renato Takahashi
Experts
Fibo Exhaustion Kangaroo EA is an expert advisor that uses Relative Strength Index RSI and Stochastic Oscillator indicators for entry signals, either long or short trades. Takeprofit and stoploss can be configured as fixed stops or  Fibonacci percent. Stochastic and RSI can be used to trade out . In case of trade out, the trading system will close orders even if Fibonacci takeprofit and stoploss were enabled. A autolot function can also be configured, as soon as a partial execution function. A
Trading Bee EA
Renato Takahashi
Experts
Trading Bee EA is a trend or reversal expert advisor that uses Ichimoku Kinko Hyo , Bollinger Bands , Parabolic SAR , Stochastic Oscillator , Relative Strength Index RSI and OBV . Ichimoku and SAR works to recognize trend, while RSI, Bollinger Bands and Stochastic makes entry signals according to its optimization. Trading Bee EA can be configured to trade trends or against trends. It´s possible to configure maximum spread for orders, maximum number of opened orders and others general settings. I
SARchastic Frog EA
Renato Takahashi
Experts
*** MT5 SIGNAL *** https://www.mql5.com/en/signals/991449 PM for optimization set files! SARchastic Frog EA  ( HAHAHA ) is an expert advisor that uses  Parabolic SAR ,  Stochastic Oscillator  and  On Balance Volume OBV  as indicators. Parabolic SAR is used to detect   trend   or not trend prices and can be configured for   different timeframes   and on trend or against trend. Stochastic Oscillator is used to open buy or sell orders according to a bull ou bear trend, according to   trade in  
MAverage Spider EA
Renato Takahashi
Experts
MAverage Spider EA  is an expert advisor that uses  three moving averages , either long or short trades. While MA3 is used for trend, MA1 and MA2 are used for  entry signals  and  trade out , by crossing of them. Stochastic Oscillator and On Balance Volume OBV can be configured as a filter for  entry signals . Stochastic can be used to trade out . Indicators: -          Moving average 1. -          Moving average 2. -          Moving average 3. -          Stochastic Oscillator. -          On Bal
CubicMedia Fibo EA
Renato Takahashi
Experts
*** SALE *** PROMO PRICE *** Cubic Media Fibo EA  is an expert advisor that uses  three moving averages  for  entry signals , either long or short trades. Stochastic Oscillator and On Balance Volume OBV can be configured as a filter for  entry signals . Besides,  takeprofit  and  stoploss  can be configured as  fixed  or  Fibonacci . Stochastic and Bollinger bands can be used to trade out. Indicators: -          Moving average 1. -          Moving average 2. -          Moving average 3. -     
Girafee Bands EA
Renato Takahashi
Experts
Girafee Bands EA  is an expert advisor that uses  Bollinger Bands  and  On Balance Volume  as indicators. Girafee  entry signals  and  trade out  depends on  Bollinger complex averages and bands crosses , according to Girafee strategy and a  Magic Multiplier  that can be configured for low to high frequency trading, even in trend trades or not. Also, Bollinger Bands can be enabled as trade out system. In addition,  OBV  can be used as a  filter to trade in , according to a growth volume or not.
Ichimoku Ninja BR EA
Renato Takahashi
Experts
*** NOVIDADE: Takeprofit e Stoploss com valores fixos em pontos *** *** Comece a negociar na bolsa brasileira de forma automática *** O Ichimoku Ninja EA é um robô de negociação para Mini-Índice (WIN) e Mini-Dólar (WDO) , negociados na bolsa brasileira Bovespa. O robô opera conforme tendência, com base no indicador Ichimoku Kinko Hyo , de acordo com sua dinâmica. Ainda, os alvos de Takeprofit e Stoploss podem ser configurados conforme valores fixos ou a  Banda de Bollinger , de acordo com o pe
Samurai Canarinho EA
Renato Takahashi
Experts
*** Comece a negociar AÇÕES na bolsa brasileira de forma automática *** O  Samurai Canarinho EA  é um robô de negociação para  Ações na B3  - bolsa brasileira Bovespa. O robô opera conforme tendência, com base no indicador   Ichimoku Kinko Hyo , de acordo com sua dinâmica. Os alvos de Takeprofit e Stoploss podem ser configurados conforme a   Banda de Bollinger . É possível configurar também um sistema de trail, conforme a dinâmica da Banda de Bollinger. Um percentual configurável pode ser estab
Monkey Springs EA
Renato Takahashi
Experts
Monkey Springs EA   is an expert advisor that analysis   two moving averages difference (stretch) . It´s possible to trade on trend or reversal. It´s possible to configure each moving average and its difference value - stretch, as soon as a   stochastic and OBV filter . Takeprofit and stoploss are configured according to a percent of the moving averages difference. A   trail system   can also be configured, according to moving averages and stochastic. It´s also possible to configure a   average
MC Datrix EA
Renato Takahashi
Experts
All words I spent time to describe this EA trading system does not worth a download that you can do to test this expert advisor. MC Datrix EA is a trading system that combines trend filter, trigger points with specific conditions, smart takeprofit and stoploss calculations, a break orders system based on smart reversal trend. Trend filter was developed with TRIX indicator and also can be enabled or not. Trigger points were specially projected with MACD indicators values and signals. Trigger
King of Trades
Renato Takahashi
Experts
Let the KING trades!!! KING of TRADES  is a trading system that can be optimized according to: - Trend indicator:  Ichimoku Kinko Hyo (either in different timeframe) - Trigger system:  Fractals - Filter - trade in:  Stochastic Oscillator (values and upper and lower limits) - Stops definition:  ATR (period and long and short takeprofit and stoploss) - General:  magic number, autolot (% balance), symbol digits, max spread and max number of openned orders Default configuration on EURUSD, H1.
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experts
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
ALL IN Trading System MT5
Renato Takahashi
5 (1)
Experts
ALL IN Trading System MT5  is an expert advisor that used  3 Stochastic Oscillator  indicator. While 2 stochastic oscillators are used for  trend detection , the other one is used for  entry signals . Takeprofit and Stoploss can be configured as fixed one or a  trade out  system can be configured using stochastic oscillator. OBV can be configured as trade in filter. Recomm. symbol:  EURUSD ,  GBPUSD ,  USDJPY ,  AUDUSD Recomm. timeframe:   M15
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Experts
Violet Panther Scalper MT5 is specially designed to work as scalper and a trend trade system. Panther strategy is based on two moving average crosses and candlestick reader relative to theses averages. A trade in filter based on ATR values can be configured to make EA works only on true trends. So, if trigger condition is true, Panther strat to trade on each new condition achieved. An aditional trend filter can be configured based on TRIX indicator , making possible to confirm such trend behavio
Kroko Trader EA
Renato Takahashi
Experts
Kroko Trader EA is a trading system that uses William´s Alligator indicator as trend and trigger signals. Also, as a filter, ATR can be configured to trade only in certain volatility. Takeprofit and Stoploss are calculated according to multiplier of ATR values, resulting in a dynamic stop function. Optimized EA was on EURUSD , H1 . But, it´s possible to optimize on other timeframes and currencies, such as EURUSD , M15 Scalper . Please download it and don´t let to test other expert advisors of my
One Period EA
Renato Takahashi
Experts
One Period EA is the expert advisor that uses only ONE PERIOD to be configured on Diretional Movement Index DMI . Besides this, ATR indicator must be configured to filter some trades and to calculate Takeprofit and Stoploss , either for long or short trades. A partial execution system can be optimized to save profits. Autolot function and number of opened orders and spread can also be optimized. Optimized EA is on EURUSD , H1 . Please download it and don´t let to try and test other EA on my prof
Taka Taka Scalper Pro
Renato Takahashi
Experts
Taka Taka Scalper Pro is a simple expert advisor that can be configured according to moving averages signals, such as triple, double or exponential moving average . Trigger signals are configured when these averages crosses. Besides, there is a important ATR filter to trade only on such volatility. A trend filter can also be configured according to averages. Takeprofit and stoploss are calculated according to ATR multiplier , even for long or short trades. You can also configure a non scalper mo
Smartingale EA
Renato Takahashi
Experts
Smartingale EA is a trading system that can operate  martingale levels based on Ichimoku clouds . It´s possible to configure Ichimoku indicator, as soon as martingale parameters. Smartingale EA is optimized for EURUSD , M15 , but it can also be optimized for other pairs and timeframes. Download it now and let it trades. Let me know if you wanna some other set files! PM!
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Experts
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
Trend Phoenix EA
Renato Takahashi
Experts
Trend Phoenix EA is the new state of art of Stochastic Oscillator indicator. In this trading strategy, stochastic can be configured as trend filter and trigger . The trend stochastic is configured with bull and bear limits and it´s possible to use different timeframes. The trigger stochastic works together with trend, sending orders according to it. The trigger stochastic can be configured with limits to buy under long trade in limit and sell above short trade in limit. It´s also possible to con
Cangaceiro B3 Trader
Renato Takahashi
Experts
NOVIDADE!!! STOPS FIXOS , dando mais estabilidade ao robô e do jeito que você gosta! CANGACEIRO B3 TRADER é um robô especializado para negociação na Bolsa Brasileira B3 , em minicontratos de miniíndice ( WIN ) e minidólar ( WDO ). O robô tem como característica a entrada em operações na tendência do mercado (alta ou baixa), de acordo com pontos de entrada (trigger) consistentes e que podem ser configurados para cada ativo e gerenciamento de riscos. O robô Cangaceiro B3 Trader utiliza o indicad
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Experts
O Alpha B3 Renko Trader  é um robô especialista para negociação no Bovespa B3  (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3 . O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise. Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos. O robô permite também a configuração de funções, tais como número de c
Betovem B3 Robo Trader
Renato Takahashi
Experts
Betovem B3 Robo Trader é um robô especialista em negociação na Bolsa Brasileira Bovespa B3, em contratos de miniíndice WIN e minidólar WDO . O robô utiliza médias móveis para trigger dos sinais de entrada e média móvel também para filtro de tendência . Também pode-se configurar um filtro de entrada de ordens a partir de análise de candlestick . Os stops ( takeprofit e stoploss ) são fixos . Pode-se também configurar lotes, em minicontratos, bem como função daytrade , horários de negociação e met
Delta B3 ATR Renko Scalper
Renato Takahashi
Experts
Delta B3 ATR Renko Scalper é um robô especialista para negociação na Bolsa Brasileira B3 , em contratos de mini índice WIN e mini dólar WDO. O robô é programado para utilizar os cálculos Renko como análise de tendência e também como sinal de entrada, podendo operar como scalper , emitindo diversas ordens ( CUIDADO com os lotes e número de ordens!). O tamanho do Renko pode ser fixo ou variável de acordo com o indicador ATR (Average True Range) , possibilitando maior dinamismo ao robô. Os stops (
Infinite B3 Trader
Renato Takahashi
Experts
Infinite B3 Trader é um robô de negociação na Bolsa Brasileira B3 (iBovespa) para negociar minicontratos futuros de miniíndice (WIN) e minidólar (WDO). O robô utiliza a estratégia de mean reversal a partir das Bandas e Bollinger, que podem ser configuradas no período e no desvio padrão. Ainda, o robô permite a configuração de funções adicionais, tais como: - Takeprofit e Stoploss fixos. - Takeprofit como opção pela média de Bollinger. - Valor máximo de distância das bandas para ordens. - Sistema
Ze Trader B3 Robo
Renato Takahashi
Experts
Zé Trader B3 Robô é o seu robô de negociação para a Bolsa Brasileira B3, operando miniíndice WIN e minidólar WDO , a partir de uma estratégia consistente baseada em indicadores técnicos relevantes. Tendência : SAR Parabólico simples ou com cruzamento de média móvel . Trigger : 2 médias móveis que podem ser configuradas em simples ou exponenciais, com sistema de trail de stoploss . Filtro de entrada : Estocástico em limites de compra e venda. Alvos e Stops : Fixos ou conforme valor do indicador A
Just EurUsd M5
Renato Takahashi
Experts
JUST EURUSD M5 !! That´s it! Just attach this EA to EURUSD M5 Chart and let it trade yourself. Based on a particular strategy, this EA follow trends and trades according to it. You can configure some parameters, such as lot size, magic number, spread, number of opened orders, takeprofit, stoploss, trigger filter, trade out system and a calendar trade filter. Takeprofit and Stoploss can be fixed in points (10 x pips). Please PM if you have some doubt.
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione