Alexxander Autotrader
- Experts
- Renato Takahashi
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 26 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
O Alexxander Autotrader é seu robô especialista em trade em minidólar WDO na bolsa brasileira B3.
Com estratégia única, o robô já está configurado para operar minidólar na abertura do pregão, operando em fechamentos de gaps principalmente.
O robô também pode ser otimizado para operar além do horário de abertura. Alem disso, o robô pode ser configurado com trailling stop, horários de trades e tipo de stop, se fixo ou dinâmico.
OBS: alterar o parâmetro BR1 para BR.