Risk Mananger Utility

Dies ist ein RISK MANAGER Dienstprogramm für MetaTrader. Um es zu aktivieren, müssen Sie nach dem Herunterladen alle Autotrading-Kontrollen auf MetaTrader aktivieren, wie bei EXPERT ADVISORS. Der Benutzer muss die in den Indikatoreigenschaften angegebenen Steuerungseinstellungen eingeben, die anfangs Standarddaten enthalten. RISK MANAGER führt Überprüfungen durch und zeigt Pop-up-Warnungen an, wenn bestimmte Verhaltensweisen die vom Benutzer eingegebenen Einstellungen überschreiten. Es ist kostenlos; nutzen Sie es, probieren Sie es aus, entwickeln Sie es weiter oder tragen Sie Ideen bei. Es ist nur ein Dienstprogramm; der Programmierer übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäßen Gebrauch. Das Dienstprogramm ermöglicht Ihnen die Eingabe bestimmter Höchst- und Mindestwerte, wie z. B. den Kontostand und die Anzahl der täglichen Handelsgeschäfte, und gibt Warnmeldungen aus, wenn diese Grenzen überschritten werden.


Empfohlene Produkte
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
Utilitys
Grid Assistant Pro - Dienstprogramm zur Verwaltung von Grid-Strategien auf MetaTrader 4 Grid Assistant Pro ist ein professionelles Dienstprogramm , das Händlern hilft, unidirektionale Grid-Strategien direkt vom MT4-Chart aus zu verwalten und zu überwachen. Es bietet ein visuelles Dashboard , klare Kontrollen und automatische Risikoschutzfunktionen für einen präzisen und effizienten Grid-Betrieb. Hauptmerkmale Visuelles Dashboard Metriken in Echtzeit: Saldo, Eigenkapital, variabler P/
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilitys
Scalping Day Trading Unterstützung Utility Scalping One MT4 kostenlos Eine Position wird mit einer Taste angezeigt. Anzeige von P & L, Lot und Point in Echtzeit. Es ist möglich, die Anzeige der Positionen von nur Chart-Währungen und allen Währungspaaren zu wechseln (die kostenlose Version hat nur 3 Positionen) Unterstützt automatische Identifikation in Japanisch und Englisch Die Notation der Kontowährung entspricht Dollar, Euro, Pfund, Yen (automatische Erkennung) Die Funktion zum Zeichnen der
FREE
BOA Burn Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator liefert Signale, die auf der Ana Trader Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: MACD & Stochastic Verpassen Sie keine Trades mehr, springen Sie nicht mehr von Chart zu Chart auf der Suche nach Trade-Setups und erhalten Sie alle Signale auf einem Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikatoren mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle Einstellungen des BOA Signalindikators sind anpassbar, um Ihnen
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experten
Automatisches Handelssystem, das auf dem morgendlichen Flat-Indikator basiert, setzt schwebende Orders an den Grenzen des Nachtkanals .Alle Trades haben einen festen Stop-Loss und Take-Profit .Das gehandelte Paar GBPUSD H1, kann nach Optimierung auch auf andere Instrumente angewendet werden. Der EA enthält einen schaltbaren Flat-Indikator .Die Betriebszeit des Roboters in den Eingabeparametern entspricht (+2GMT). bei Umstellung auf Sommerzeit müssen Sie die Zeit manuell anpassen. * Standardei
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Binary Options Advisor
Sergey Yashchenko
Experten
Vollautomatischer Experte für den Handel mit Binären Optionen beim Broker Grand Capital https://clck.ru/3GEm6E. Ich denke, dass es nicht notwendig ist, alle Vorteile des Handels mit Binären Optionen im MT4 zu erklären, ich werde die wichtigsten Vorteile nennen: 1) Kein Verlust von kostbarer Zeit beim Wechsel vom MT4 zum Broker im Browser; 2) Eine Vielzahl von Indikatoren und Skripten für MT4; 3) Die Möglichkeit, automatisch zu handeln. In den meisten Fällen schließt der ADVISER die Position ab
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experten
Harvest FX VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experten
Dieser Expert Advisor analysiert die letzten Kerzen und stellt fest, ob es eine Umkehr oder eine große Korrektur geben wird. Außerdem werden die Messwerte einiger Indikatoren analysiert (ihre Parameter können angepasst werden). Ist eine kostenlose Version von Proftrader . Im Gegensatz zur Vollversion kann in der kostenlosen Version des Beraters das anfängliche Lot nicht höher als 0,1 sein, das Handelspaar nur EURUSD und es hat auch weniger konfigurierbare Parameter. Eingabe-Parameter Lots - Losg
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilitys
Sie können einen Handel manuell eröffnen (ein Klick), und dieser EA kümmert sich um die Einstellung des SL und TP. SL und TP werden basierend auf der Anzahl der Pips gesetzt, die Sie im Eingabebildschirm angeben. Sie können auch monetäre SL und TP wählen. SL und TP werden auf der Grundlage des gewichteten Durchschnittspreises (WAP) festgelegt. Wenn Sie also einen neuen Handel eröffnen, werden SL und TP entsprechend dem neuen WAP aktualisiert. Der WAP ist nicht eindeutig, sondern unterscheidet z
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experten
Dies ist eine kostenlose Version des Expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В der Roboter basiert auf 2 Strategien: an der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte und Bollinger Bands Indikator .In der kostenpflichtigen Version, drei Strategien zur Verfügung stehen, die Rentabilität erhöht mehrere Male .Entwickelt für das Währungspaar EURUSD H1.Es ist möglich, es auf andere Werkzeuge nach der Optimierung zu verwenden.Test nur auf Tick-Daten. ** Verwendet
FREE
Forecast System Gift
Peter Maggen
5 (1)
Indikatoren
--- KOSTENLOSE VERSION - FUNKTIONIERT NUR AUF EURUSD ------------------------------------------------------------------- Dies ist eine einzigartige Ausbruchsstrategie, die zur Bestimmung des nächsten kurzfristigen Trends/der nächsten Bewegung verwendet wird. Das vollständige System ist auf MQL5 unter dem Namen "Forecast System" verfügbar. Hier ist der Link --> https://www.mql5.com/en/market/product/104166?source=Site Ein Backtest ist nicht möglich, da die Berechnungen auf der Grundlage der Daten
FREE
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Expert Advisor Beschreibung: Candle Cross DCR Candle Cross DCR ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5. Er erzeugt präzise Handelssignale, sobald eine Kerze eine exponentielle gleitende Durchschnittslinie (EMA) kreuzt. Optional kann dieses Signal durch den DCR-Filter bestätigt werden, der aus drei technischen Indikatoren besteht: DeMarker, CCI und RSI. Dieser EA ist hochgradig konfigurierbar und eignet sich sowohl für Scalping- als auch für Trendfolgestrategien. Er k
FREE
BinaryFortune
Andrey Spiridonov
3.83 (6)
Indikatoren
Der BinaryFortune-Indikator wurde speziell für den Handel mit kurzfristigen binären Optionen entwickelt und angepasst. Der Algorithmus des Indikators analysiert zahlreiche Faktoren, bevor er ein Signal erzeugt. Der Indikator wird auf herkömmliche Weise installiert. Der Indikator besteht aus einem Informationsfenster, in dem der Name des Handelsinstruments, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie das Signal selbst (KAUFEN , VERKAUFEN oder WARTEN ) angezeigt werden. Ein Signal wird von ei
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Entdecken Sie mit dem MT4-Indikator "Super Auto Fibonacci " die Kraft der Präzision und Effizienz für Ihren Handel. Dieses hochmoderne Tool wurde sorgfältig entwickelt, um Ihre technische Analyse zu verbessern und Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zu liefern, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Hauptmerkmale: Automatisierte Fibonacci-Analyse: Verabschieden Sie sich von der mühsamen manuellen Zeichnung von Fibonacci-Retracements und -Erweiterungen. "Super Auto Fibonacci" ident
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
QualifiedEngulfing - ist die kostenlose Version des ProEngulfing -Indikators. ProEngulfing - ist die kostenpflichtige Version des Advance Engulf-Indikators. Laden Sie ihn hier herunter. Was ist der Unterschied zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Version von ProEngulfing ? Die kostenlose Version hat die Einschränkung von einem Signal pro Tag. Vorstellung von QualifiedEngulfing - Ihr professioneller Engulf-Muster-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft der Präzision mit Qualifie
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indikatoren
Dieser Indikator warnt Sie, wenn/bevor sich eine neue 1 oder 5 Minuten-Kerze bildet. In anderen Worten, dieser Indikator alarmiert Sie alle 1/5 Minuten. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die handeln, wenn neue Bars gebildet. *Dieser Indikator funktioniert nicht richtig im Strategietester, verwenden Sie ihn im Live-Handel, um die Funktionalität zu überprüfen. Es gibt eine leistungsfähigere Pro-Version , in der Sie mehrere Zeitrahmen usw. auswählen können. Eingabe-Parameter
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilitys
SX Theme Setter ist dafür gedacht, das Aussehen des Charts in 2 Modi zu verändern: - Modus "Gradient Background": In diesem Modus erstellt der Indikator einen Gradientenhintergrund für Ihr Diagramm. Farben, Stufen und Gradiententyp können vom Benutzer ausgewählt werden. - Farbthema: Der Farbthema-Modus bietet mehr als 50 integrierte verschiedene Farbthemen, die aus einer Liste ausgewählt werden können. Die meisten dieser Themen wurden aus offiziellen Farbthemen realer Handelsplattformen der V
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
FREE
MACD Arrows indicator
Nedyalka Zhelyazkova
Indikatoren
MACD Crossover Arrows & Alert ist ein MT4 (MetaTrader 4)-Indikator und kann mit allen Forex-Handelssystemen/-Strategien zur zusätzlichen Bestätigung von Handelseintritten oder -austritten auf dem Aktien- und Devisenmarkt verwendet werden. Dieser mt4-Indikator liefert ein KAUFEN-Signal , wenn die MACD-Hauptlinie über der MACD-Signallinie kreuzt. Er zeigt auch ein Verkaufssignal an , wenn die MACD-Hauptlinie unterhalb der MACD-Signallinie kreuzt . STRATEGIE Händler können die MACD-Signalwarnungen
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT4 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 4 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100 T
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Utilitys
Aktualisierung:ver1.53 (16/08/2023) Übersicht und Anforderungen Diese Funktion erzeugt ein Duplikat einer Limit-Order-Reservierung für manuelle Orders oder Orders aus anderen Tools. Es handelt sich um ein spezielles System für die "vereinfachte Ordererteilung". Für die Analyse, die die Orderplatzierung bestimmt, sollte der Benutzer sein Bestes geben, indem er nach Daten sucht, Faustregeln anwendet oder andere Analysetools oder EAs in Verbindung mit der Orderplatzierung verwendet. Die Funktion '
FREE
PZ Random Trader EA
PZ TRADING SLU
Experten
Dieser EA handelt nach dem Zufallsprinzip mit anpassbaren Lotsize-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Gut für die Generierung von Rabatten SL, TP und Losgröße anpassbar Hervorragend geeignet für Benchmarking-Tests mit anderen EAs Funktioniert für ECN/Non-ECN-Broker und 2-3-4-5-stellige Symbole Der Handel ist FIFO-konform (NFA) Eingabe-Parameter Stopverlust: Stop-Loss für
FREE
Tetris
Taras Slobodyanik
5 (1)
Utilitys
Tetris - der berühmteste Zeitkiller ist jetzt auf MT. Spiel entwickelt aktive Logik, Aufmerksamkeit und Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung. Dies ist eine klassische Version des Spiels, ohne Schnickschnack, aber Sie können immer noch die Größe des Glases, die Skala des Spiels, die Farbe der Figuren, und die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen. Das Spiel ist als Indikator gedacht. Steuerungstasten: 'WASD' oder 'Cursor' oder 'NUMPAD'. S - Neues Spiel beginnen. C - Vorheriges Spiel fortset
FREE
Binary Options Trade Simulator
Oleg Pechenezhskiy
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm können Sie Ihre Fähigkeiten beim Handel mit binären Optionen überprüfen und verbessern. Es handelt sich um einen Indikator, nicht um einen Expert Advisor. Daher müssen Sie Ihren aktiven EA nicht aus dem Chart entfernen. Eingaben Ablauf, min - Ablaufzeit der Option; InfoPanel Hintergrundfarbe - Hintergrundfarbe des InfoPanels; InfoPanel Textfarbe - Textfarbe des Info-Panels; InfoPanel text fontsize - Schriftgröße des Info-Panels.
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie The New
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Utilitys
Wenn Sie einen Berater für beliebige Pfeilindikator-Signale benötigen, wird Ihnen dieses Dienstprogramm definitiv helfen. Mit Hilfe dieses Dienstprogramms können Sie eine unbegrenzte Anzahl von EAs auf IHREN Signalen erstellen, mit Ihren Einstellungen, mit Ihrem Urheberrecht und dem vollständigen Quellcode . Sie werden in der Lage sein, die resultierenden EAs unbegrenzt zu nutzen, einschließlich des Hinzufügens zum Markt und anderen Ressourcen. Kostenlose einfache Version des Generierungsskript
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilitys
Dies ist ein einfaches Dienstprogramm, das automatisch Stop Loss und Take Profit setzt. Es hat auch Trailing Stop Loss und Break Even Funktionen. Der Eingabewert für den Stop Loss und Take Profit ist in Pips. Wann immer Sie einen Handel eröffnen, werden Stop Loss und Take Profit automatisch in Pips gesetzt. *Wenn Sie einen praktischeren Stop-Loss und Take-Profit für Ihre Trades benötigen, dann könnte Ihnen dieses ATR-basierte Stop-Loss-Utility gefallen, hier! Eingaben: 1. SL und Trailing SL - Di
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Weitere Produkte dieses Autors
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experten
Hüten Sie sich vor SCAMS! SCIPIO GOLD BOT wird nur über MQL5.com vertrieben. Dies ist kein kommerzieller BOT, aber er ist professionell, der Vertrieb ist auf insgesamt 100 Kopien begrenzt und der Preis kann ohne Vorankündigung erhöht werden. Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der TRADER eingeben muss + eröffnet immer nur 1 Trade auf einmal + verwendet immer Close und feste STOP LOSS + SL und TP an die Volatilität d
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Risk Manager Utility mt5
Stefano Frisetti
Utilitys
Dies ist ein RISK MANAGER Dienstprogramm für MetaTrader. Um es zu aktivieren, müssen Sie nach dem Herunterladen alle Autotrading-Kontrollen auf MetaTrader aktivieren, wie bei EXPERT ADVISORS. Der Benutzer muss die in den Indikatoreigenschaften angegebenen Steuerungseinstellungen eingeben, die anfangs Standarddaten enthalten. RISK MANAGER führt Überprüfungen durch und zeigt Pop-up-Warnungen an, wenn bestimmte Verhaltensweisen die vom Benutzer eingegebenen Einstellungen überschreiten. Es ist koste
FREE
Spreadex per TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
SPREADEX ist ein Indikator für MT4 und MT5, der den Abstand des ASSET vom GP anzeigt. Der GP ist der Preis des wahren Wertes des zugrunde liegenden ASSET, der durch Schätzung ermittelt wird. Der GP ist wie ein Magnet, er zieht den Preis des ASSET mit hoher Wahrscheinlichkeit und innerhalb desselben Handelstages an. So zeigt SPREADEX in Echtzeit an, welche Vermögenswerte im Moment am weitesten vom GP entfernt sind. Dies gibt dem Trader einen Anhaltspunkt, auf welche Vermögenswerte er sich konzent
FREE
Spreadex per TrendMaestro
Stefano Frisetti
Indikatoren
SPREADEX ist ein Indikator für MT4 und MT5, der den Abstand des ASSET vom GP anzeigt. Der GP ist der Preis des wahren Wertes des zugrunde liegenden ASSET, der durch Schätzung ermittelt wird. Der GP ist wie ein Magnet, er zieht den Preis des ASSET mit hoher Wahrscheinlichkeit und innerhalb desselben Handelstages an. So zeigt SPREADEX in Echtzeit an, welche Vermögenswerte im Moment am weitesten vom GP entfernt sind. Dies gibt dem Trader einen Anhaltspunkt, auf welche Vermögenswerte er sich konzent
FREE
Hedge Trading King
Stefano Frisetti
5 (1)
Indikatoren
Hedge Trading Monitor ist mein Indikator, der auf einen Blick die Differenz oder das Verhältnis zwischen zwei Vermögenswerten anzeigt, die für den Hedge-Handel nützlich sind. Wie man ihn benutzt + den Indikator herunterladen + Wenden Sie den Indikator auf einen offenen Chart an + Sie können die Vermögenswerte ändern, indem Sie in den Einstellungen handeln. Vertrieb + er wird nur auf MQL5.vom verteilt + kostenlose Lizenz (FREE)
FREE
Hedge Trading Monitor
Stefano Frisetti
5 (1)
Indikatoren
Hedge Trading Monitor ist mein Indikator, der auf einen Blick die Differenz oder das Verhältnis zwischen zwei Vermögenswerten anzeigt, die für den Hedge-Handel nützlich sind. Wie man ihn benutzt + den Indikator herunterladen + Wenden Sie den Indikator auf einen offenen Chart an + Sie können die Vermögenswerte ändern, indem Sie in den Einstellungen handeln. Vertrieb + er wird nur auf MQL5.vom verteilt + kostenlose Lizenz (FREE)
FREE
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator ist sehr nützlich, um Handelsspannen zu handeln und hilft, den folgenden TREND zu identifizieren. Jeder Trader weiß, dass jeder Markt 80% der Zeit in Handelsspannen und nur 20% der Zeit in TRENDs verbleibt; dieser Indikator wurde entwickelt, um Tradern beim Handel mit Handelsspannen zu helfen. Anstatt auf den nächsten TREND zu warten, können Sie jetzt mit diesem einfachen, aber sehr effektiven Indikator auf Handelsspannen HANDELN. TRADING mit dem CONGESTIONI INDICATOR: Der CON
Chaos Indicator
Stefano Frisetti
Indikatoren
BESCHREIBUNG Der CHAOS INDICATOR wurde entwickelt, um für die im Buch beschriebene HANDELSSTRATEGIE DES CHAOS verwendet zu werden. Das Buch ist nur in italienischer Sprache und kann nur über meine unten angegebene Website bezogen werden. DIE GESAMMELTEN DATEN WERDEN IN DEN DIAGRAMMEN DARGESTELLT. Der CHAOS-INDIKATOR lässt sich leicht auf jedes Diagramm und jeden Vermögenswert anwenden und ist ein TRADING FACILITATOR, da er die folgenden Elemente auf jedem Diagramm sofort erkennt: - Der GP (= R
Risk Controller mgr
Stefano Frisetti
Utilitys
MANAGER FÜR RISIKOKONTROLLE Jetzt können Sie die gleiche Kontrolle über das Risikomanagement haben wie große Handelsräume, institutionelle Anleger und Hedge-Fonds. Das Risikomanagement ist eine grundlegende Operation für Ihr Brokerage. Wählen Sie Ihr maximal gewünschtes Risiko in Prozent für Ihr Konto, legen Sie es im RISIKOKONTROLLMANAGER fest, und der EA überprüft und stellt sicher, dass Sie diesen Wert niemals überschreiten werden. Wenn Sie das Handelsrisiko ignorieren und Ihre Operationen
Chaos Algo Trading EA
Stefano Frisetti
3.67 (3)
Experten
BESCHREIBUNG Mit dem CHAOS ALGO TRADING EA brauchen Sie nicht mehr die Richtung der Preise zu erraten, Sie können profitieren, wenn sich die Preise entweder nach oben oder nach unten bewegen, sobald Sie den EA in Ihrem Handelskonto aktivieren. Der ALGO TRADING EA wurde entwickelt, um die TRADING STRATEGIE von CHAOS vollständig zu automatisieren, indem er die einzelnen TRADE OPEN und TRADE CLOSE dem EA überlässt und dem TRADER nur die Entscheidung überlässt, wann er ihn aktiviert oder schließt.
TrendMaestro
Stefano Frisetti
5 (3)
Indikatoren
Achtung: Hüten Sie sich vor SCAMS, TRENDMAESTRO wird nur über den MQL5.com-Marktplatz vertrieben. Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wollen, ist dies der Link: https: //www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator unters
Trendalgo AI MT4
Stefano Frisetti
Experten
TRENDALGO ist ein EA, der ARTIFICIAL INTELLIGENCE verwendet, um 100% automatisch zu handeln. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen TREND FOLLOWING EA, d.h. er funktioniert gut bei ASSETs, die im TREND sind. Die künstliche Intelligenz wird verwendet, um den Moment zu identifizieren, in dem Volumen, Volatilität und Momentum explodieren, entsprechend einer von mir entwickelten Gleichung, die diese Werte als objektive Daten berücksichtigt und niemals einen Indikator verwendet. TRENDALGO
Tradex no slippage
Stefano Frisetti
5 (1)
Utilitys
TRADEX ai Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Slippage-Kosten bei jedem HANDEL vermeiden! Es handelt sich um unvermeidbare Kosten, die bei fast jedem zu Marktpreisen ausgeführten Handel anfallen. Der Begriff „Slippage“ beschreibt die Differenz zwischen dem Auftrags- und Ausführungspreis eines Handels. Im Durchschnitt beträgt sie 1 Pip oder 10 Basispunkte, manchmal ist sie jedoch höher. TRADEX AI tut genau das: Es vermeidet Slippage bei jeder Order, die Sie eröffnen, und spart Ihnen so sofort
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Risk Control Mgr
Stefano Frisetti
Utilitys
MANAGER FÜR RISIKOKONTROLLE Jetzt können Sie die gleiche Kontrolle über das Risikomanagement haben wie große Handelsräume, institutionelle Anleger und Hedge-Fonds. Das Risikomanagement ist eine grundlegende Operation für Ihr Brokerage. Wählen Sie Ihr maximal gewünschtes Risiko in Prozent für Ihr Konto, legen Sie es im RISIKOKONTROLLMANAGER fest, und der EA überprüft und stellt sicher, dass Sie diesen Wert niemals überschreiten werden. Wenn Sie das Handelsrisiko ignorieren und Ihre Operationen
Tradex No Slippage MT5
Stefano Frisetti
Utilitys
TRADEX ai Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Slippage-Kosten bei jedem HANDEL vermeiden! Es handelt sich um unvermeidbare Kosten, die bei fast jedem zu Marktpreisen ausgeführten Handel anfallen. Der Begriff „Slippage“ beschreibt die Differenz zwischen dem Auftrags- und Ausführungspreis eines Handels. Im Durchschnitt beträgt sie 1 Pip oder 10 Basispunkte, manchmal ist sie jedoch höher. TRADEX AI tut genau das: Es vermeidet Slippage bei jeder Order, die Sie eröffnen, und spart Ihnen so sofort
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension