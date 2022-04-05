Risk Mananger Utility

Esta es una utilidad RISK MANAGER para MetaTrader. Para activarla, después de descargarla, debe habilitar todos los controles de autotrading en MetaTrader, al igual que con EXPERT ADVISORS. El usuario debe introducir los ajustes de control como se indica en las propiedades del indicador, que inicialmente tienen los datos por defecto. RISK MANAGER realizará controles y mostrará alertas emergentes cuando determinados comportamientos superen los ajustes introducidos por el usuario. Es gratuito; utilícelo, pruébelo, desarróllelo o aporte ideas. Es sólo una utilidad; el programador no asume ninguna responsabilidad por un uso inadecuado. La utilidad permite introducir ciertos valores máximos y mínimos, como el saldo de la cuenta de operaciones y el número de operaciones diarias, y proporciona alertas si se superan estos límites.


