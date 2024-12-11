Suleiman Levels

5

ملاحظة مهمة:   الصورة سوداء في الغالب وتحتوي على مؤشرين: مؤشر "مستويات سليمان" ومؤشر "RSI Trend V".

مؤشر سليمان ليفلز أداة احترافية متطورة في مكان واحد. مع ما يقرب من 9800 رمز صحيح ، يُمكنك الاطلاع على تحليل الرسوم البيانية في مايو. ليس مجرد مؤشر.    

الوظائف المحتملة لمستويات سليمان:

  1. Riquadri gialli (Rilevamento Flussi Finanziari)   - ملاحظة لكل i riquadri gialli: "Afunctionalità completamente مبتكرة وحصرية للمؤشر - Sviluppata da Zero" : Rileva afflussi finanziari dabanche e التأسيس في شمعة محددة. توفر هذه الأنشطة نشاطًا ماليًا نقديًا فريدًا من نوعه وفقًا لهذا المؤشر.  

  2. مستويات تلوين الرسم - دقة متساوية   - ملاحظة لمستويات التلوين: "وظيفة مبتكرة بالكامل وحصرية للمؤشر - تطوير الصفر" : نظام الألوان المبتكر الحصري الذي لا يمكن طباعته. "Ecco perché l'indicatore prende il name da questi Levellli - perché sono تماما مبتكر وحصري - Unascoperta originale" .   

  3. خط الاتجاهات الديناميكية الجانبية:   يستخدم Rileva تلقائيًا والاتجاه أومبير أو جسم الشمعة. قابلة للتخصيص بالكامل في القاعدة، كل ما تفضله هو تحليل الرسومات.

  4. خط الدعم والمقاومة الديناميكيين:   خط ذكي يتكيف مع سلوك السعر... يمر بسهولة عبر الجسم أو ظل الشمعة.

  5. يحتوي الخط على ألوان الدعم والمقاومة:   فعالة جدًا لكل منطقة رئيسية.

  6. Rettangoli per Levelli RSI sensibili:   الأدلة مهمة بالنسبة لمؤشر القوة النسبية لمنطقة Nelle لكل تخطيط أكبر.

  7. نمط شموع الابتلاع والانعكاس:   تحديد الإشارات الرئيسية الرئيسية الانعكاسية مع شموع الابتلاع قابلة للتخصيص بالكامل.

  8. نظام Nuvole المتطور:   تغيير سريع في الإيجابية أو السلبية للرسومات لكل قرار بسرعة عالية.

مرونة كاملة:   تعديل الألوان والألوان والرؤية والخيارات بسهولة لأكبر جزء من العناصر.

يعتمد هذا الاختبار على الاختبار، وحماية الصور الحقيقية للمادة، وحماية الفيديو والبحث، وهو ما يبسط أسلوبك في تحليل أسعار التداول... تراقب باستمرار عمليات الدفع الخاصة بها من الرسوم البيانية للنسخ، ومراقبة ما إذا كانت تشكل خط المستوى، ثم يتفاعل السعر بشكل واقعي مع هذا - الريمبالزاندو أو الأداء أو oscillando attorno - توتو في اتفاق مع العديد من الفاتوري فورنيتي من المؤشر.

ملاحظة:   إن impostazioni dell'indicatore المحدد مسبقًا لا يتطلب بالتالي migliori. تم أيضًا تخصيص الميزات بشكل كامل في قاعدة تجربتك. شخصيًا، باستخدام الفرضيات المختلفة من مصدر محدد مسبقًا، قم بتعديل جميع تفضيلاتي لتحليل الرسومات.

لضمان متابعة المشهد ورصد المؤشر، يُخطط للتحليل وقراءة ودراسة الرسم البياني. وقد تم اتخاذ القرار المُسبق بشأن التداول.

اطلب من المستخدم إدخال جميع المؤشرات "RSI Trend V1" ، خاصة لمنح اللون الجديد وتوافقه مع إشارات التردد، بالإضافة إلى كل أهمية مؤشر فيبوناتشي ومستوياته المتوقعة:  

https://www.mql5.com/en/market/product/132080

Auguro a tutti successo e trade redditizi! Auguro a tutti successo e trade redditizi!



Recensioni 6
purcemputpcp
57
purcemputpcp 2025.03.18 05:21 
 

Good indicator with helpful support 👍

Zone William
56
Zone William 2025.02.24 09:08 
 

I am completely satisfied with this indicator; there is effort and solid underlying content behind it. I am also satisfied with the creator; he is helpful.

David T
303
David T 2024.12.23 06:22 
 

After only 1 day of testing and now seeing this during live market conditions I can already see that this performs as intended . The Engulfing signals do align with the trend and multi time frame confluence is suggested to go with the higher TF...can be used for scalping as well . Seller was every responsive and welcomed my suggestion for an update...looking forward to that if it can be implemented due to the already complexity of the original code. Even though I am 99% on MT4 this indicator made me use my MT5 terminal more and more as I see the potential in this indicator. Got the full version at a great price. Highly recommended

Prodotti consigliati
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (7)
Indicatori
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
Indicatori
Our BOOM SELL ALERT indicator is specifically engineered to   take candles on BOOM 1000 , BOOM 500 is tool is optimized for M1 (1-minute) timeframe, ensuring you receive timely and actionable insights.   The indicator is a combination of   many indicators. -        AO Oscillator -        Stochastic   HOW TO USE THIS INDICATOR To use well this indicator , it   need to use SCHAFF TREND RSX ( 5 MIN OR M5) IF SCHAFF trend RSX is GREEN and you have a signal then SELL when you have ENTRY and out with
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicatori
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT5 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%.  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Trend Strength Score
Najmulhuda Bin Mohd Salleh
Indicatori
Trend Strength Score – MT5 Indicator Trend Strength Score is a non-repainting technical indicator designed to measure and visualize the strength of market trends. It uses a combination of directional and volatility-based metrics to display a real-time trend strength histogram. Key Features Trend strength visualized in four levels: No Trend, Weak, Moderate, Strong Multi-factor analysis using: ADX (trend strength) ATR (volatility) EMA slope (trend direction) Real-time histogram display based on cl
Rubdfx Divergence Detector
Namu Makwembo
Indicatori
The rubdfx divergence indicator is a technical analysis tool that compares a security's price movement. It is used to identify potential changes in the price trend of a security. The indicator can be applied to any type of chart, including bar charts and candlestick charts. The algorithm is based on MACD, which has been modified to detect multiple positive and negative divergences. Settings  ___settings___ * fastEMA * slowEMA * signalSMA *Alerts:   True/False     #Indicator Usage Buying :
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indicatori
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. The indicator looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long and short positions based on the statistical levels. The indicator is built around index futures, mainly around S&P and the DOW but can be used an any futures contract mainly using AMP Futures to trade. The indicator is
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.59 (126)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicatori
L'indicatore   Haven FVG   è uno strumento per l'analisi dei mercati che permette di identificare le aree di inefficienza (Fair Value Gaps, FVG) nel grafico, fornendo ai trader livelli chiave per l'analisi dei prezzi e la presa di decisioni commerciali. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Impostazioni dei colori individuali: Colore per FVG rialzista   (Bullish FVG Color). Colore per FVG ribassista   (Bearish FVG Color). Visualizzazione flessibile di FVG: Numero massimo di candele
FREE
Squeeze Momentum Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora il tuo vantaggio nel trading con l'indicatore Squeeze Momentum Indicator Alert MT5, uno strumento versatile per volatilità e momentum ispirato alla rinomata strategia TTM Squeeze di John Carter. Sviluppato all'inizio degli anni 2000 e popolare grazie a piattaforme come Thinkorswim e TradingView, questo indicatore combina Bande di Bollinger e Canali di Keltner per identificare "squeeze"—periodi di bassa volatilità che segnalano potenziali breakout esplosivi. I trader in tutto il mondo l
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicatori
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicatori
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicatori
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicatori
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicatori
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (66)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (16)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicatori
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicatori
Was: $299  Now: $149  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicatori
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend Pro Catcher
Saqib Ayub
Indicatori
TrendCatcher Indicator - Features and Usage Guide =============================================== Overview -------- TrendCatcher is a MetaTrader 5 (MT5) custom indicator designed for identifying trend changes using Exponential Moving Average (EMA) crossovers with optional Average Directional Index (ADX) filtering. It provides visual signals, alerts, and dynamic trend zones for better trading decisions. Key Features ------------ 1. EMA Crossover Signals    - Fast EMA (default: 20-period) and Sl
BCSpikes
Shamsul Arfeen
Indicatori
Modern Spike Indicator Features: 1. Support and Resistance Lines: Displays dynamic horizontal dashed lines on the chart representing current support and resistance levels calculated from recent price swings. 2. Spike Detection Arrows: Shows up arrows (green) for potential upward spikes and down arrows (red) for potential downward spikes, triggered when price breaks S/R levels with RSI confirmation. 3. Trend Analysis: Incorporates ADX (Average Directional Index) to determine market trend stre
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicatori
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Precision Spike Detector V2
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Indicatori
Introdução O Precision Spike Detector V2 é um indicador avançado para MetaTrader 5 (MT5) projetado para identificar potenciais picos de preço (movimentos bruscos de mercado) em índices sintéticos (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX e PainX). Ele combina análises de RSI (Índice de Força Relativa) e ATR (Amplitude Média Real) para fornecer sinais precisos e confiáveis. Funciona apenas no período M5 (5 minutos) . Em outros períodos, nenhuma seta será exibida. Principais características Filtro ba
Altri dall’autore
Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (8)
Indicatori
Per favore, lascia una recensione positiva. Nota importante: L'immagine mostrata negli screenshot è quella dei miei indicatori, l'indicatore Suleiman Levels e l'indicatore RSI Trend V, inclusa ovviamente la "Time Candle" allegata, che fa originariamente parte dell'indicatore completo per l'analisi avanzata e i livelli esclusivi, Suleiman Levels. Se ti piace, prova l'indicatore "RSI Trend V": https://www.mql5.com/en/market/product/132080 e se ti piace, prova l'indicatore "Suleiman Levels": https
FREE
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
Indicatori
Indicatore Shock Pullback - Una vera svolta nell'analisi di mercato L'Indicatore Shock Pullback rappresenta un'autentica innovazione nel rilevamento dei pullback e delle zone di accumulo. Basato su un algoritmo completamente innovativo, permette ai trader di identificare opportunità di trading, monitorare i movimenti dei prezzi e rilevare pullback, zone di accumulo, gap e breakout con facilità e assoluta chiarezza. Caratteristiche principali: Linee Shock Pullback standard e graduate:   Fornisce
Volume Liquidity Hunter Scalping
Suleiman Alhawamdah
Indicatori
Volume & Liquidity Hunter – Scalping è un indicatore professionale per lo scalping progettato per tracciare in tempo reale i picchi di volume e le zone di liquidità su più timeframe. Unisce concetti di "smart money" alle condizioni reali di mercato, rendendolo lo strumento ideale per operazioni di scalping precise. Che tu stia operando su inversioni, rottura di livelli o gap di valore equo (FVG) — questo indicatore ti aiuta a identificare dove si concentra la reale pressione d'acquisto e di vend
Data Historical Suleiman
Suleiman Alhawamdah
Experts
IMPORTANTE: QUESTO EXPERT È SOLO PER IL DOWNLOAD DEI DATI E NON ESEGUE ALCUNA OPERAZIONE DI TRADING Funzione dell'Expert Advisor: Scaricare dati storici in modo preciso, corretto e veloce. Necessità: A volte notiamo che alcuni indicatori contenenti disegni, grafici, linee e frecce si comportano in modo strano quando vengono posizionati sul grafico o quando si passa da un timeframe all'altro. I disegni e le linee potrebbero muoversi in modo innaturale sullo schermo principale. Questo problema si
FREE
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Indicatori
Prezzo di benvenuto: 35 $ Il modello   Testa e Spalle   è ideale per i trader che cercano un riconoscimento affidabile dei modelli, includendo formazioni rialziste e ribassiste di Testa e Spalle, con livelli di Fibonacci integrati, rilevamento della rottura del neckline e tecniche di previsione anticipata. Uno strumento MT5 potente per chi apprezza l'analisi tecnica e la precisione nell'identificare strutture grafiche e inversioni di tendenza. Metodi di Rilevamento Doppio Metodo 1 - Rilevamento
RSI Trend V1
Suleiman Alhawamdah
Indicatori
Nota importante: "Alcune delle immagini" mostrate negli screenshot sono dei miei 2 indicatori: l'indicatore "Suleiman Levels" e l'indicatore "RSI Trend V". L'indicatore "RSI Trend V5" ora dispone di potenti nuovi aggiornamenti e aggiunte all'indicatore Fibonacci con fantastiche funzionalità. L'indicatore "RSI Trend" è pratico, utile e solido. Preferisco usarlo insieme all'indicatore "Suleiman Levels", specialmente per confermare e far corrispondere la nuvola colorata, nonché per le funzioni spe
Filtro:
purcemputpcp
57
purcemputpcp 2025.03.18 05:21 
 

Good indicator with helpful support 👍

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.03.19 20:27
Thank you my friend.. You are welcome and I wish you all the best
Zone William
56
Zone William 2025.02.24 09:08 
 

I am completely satisfied with this indicator; there is effort and solid underlying content behind it. I am also satisfied with the creator; he is helpful.

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.02.24 15:02
All my thanks to you my friend Zone. Your words reflect your nobility and character... I wish you all the best.
Boluwatife_06
35
Boluwatife_06 2025.01.30 12:37 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.01.30 14:10
thank you Boluwatife for your support and review.
I truly appreciate it. At the moment, I don’t have a group, as managing one requires time and responsibility. However, I think the idea of a group for sharing ideas is great, especially since using the indicator and Levels with certain trading and financial analysis methods, such as ICT or other, leads to very positive results.
Sebastian Schmidt
1332
Sebastian Schmidt 2025.01.20 12:59 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.01.25 19:24
Thank you very much, Mr. Sebastian, for your kind review...truly appreciate your encouragement.
I wish you success and good luck in your chart analysis.
micllAblen
65
micllAblen 2025.01.12 19:06 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.01.13 22:06
Thank you so much. I was pleased with your review. I wish you all the best with your strategy.
David T
303
David T 2024.12.23 06:22 
 

After only 1 day of testing and now seeing this during live market conditions I can already see that this performs as intended . The Engulfing signals do align with the trend and multi time frame confluence is suggested to go with the higher TF...can be used for scalping as well . Seller was every responsive and welcomed my suggestion for an update...looking forward to that if it can be implemented due to the already complexity of the original code. Even though I am 99% on MT4 this indicator made me use my MT5 terminal more and more as I see the potential in this indicator. Got the full version at a great price. Highly recommended

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2024.12.23 09:43
Thank David so much, for your kind review.
I will try to add the timeframes soon, but as I mentioned, this might take some time since the code for the levels is very large, complex, and interconnected with other codes.
I wish you all the best and success in your trading!
Rispondi alla recensione