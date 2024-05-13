Supply Demand EA ProBot

Un EA completamente automatizzato basato sui principi della domanda e dell'offerta . La prima azienda a offrire un servizio di consulenza su domanda e offerta completamente automatizzato . Fare trading è più facile che mai. Assumi il pieno controllo della tua strategia di trading con la nostra dashboard di trading con grafici di facile utilizzo. Ottieni un software di trading algoritmico di alta qualità che copre tutti gli stili di trading (manuale, semi-automatico, completamente automatizzato). Una varietà di impostazioni e opzioni di personalizzazione consentono a ogni trader di sviluppare una strategia su misura per le proprie esigenze e il proprio stile di trading personale. Il bello di questo esclusivo servizio di consulenza specialistica è che offre infinite possibilità.


Guida alla domanda e all'offerta di EA ProBot || Come utilizzare il pannello di trading || autopilota


Per favore inviami un messaggio dopo l'acquisto. Ti manderò una fascia per capelli . Costa 199 $, ma dopo l'acquisto è completamente gratuito .



Modalità di trading di domanda e offerta di EA ProBot

Negoziazione manuale: puoi contrassegnare/limitare manualmente le negoziazioni cliccando sulle etichette degli intervalli accanto alle zone di domanda e offerta. Per fare ciò, è necessario abilitare il trading manuale nelle impostazioni di immissione e disabilitare i pulsanti "Acquista" e "Vendi" nel pannello di trading.

Trading semi-automatico: EA esegue automaticamente le negoziazioni quando il prezzo raggiunge un certo intervallo. Le azioni vengono eseguite in base ai parametri selezionati nella finestra di trading. Per fare trading, è necessario attivare il pulsante Acquista una volta che il prezzo raggiunge la zona di domanda. Per chiudere una transazione, è necessario attivare il pulsante Vendi quando il prezzo raggiunge la zona di offerta. Ciò ti consente di regolare la direzione della tua operazione (acquisto o vendita) e altri parametri importanti come la gestione del rischio, la dimensione del lotto, lo stop loss e il take profit, direttamente dal pannello di trading. La dashboard direzionale fornisce informazioni sulle tendenze in tempo reale per ogni intervallo di tempo della coppia di valute selezionata, aiutandoti a identificare i buoni trend di mercato.

Trading completamente automatizzato: l'EA decide automaticamente se eseguire un'operazione di acquisto quando il prezzo raggiunge la zona di domanda o un'operazione di vendita quando il prezzo raggiunge la zona di offerta. Per fare ciò, è necessario abilitare almeno uno dei parametri di input della configurazione del pilota automatico (Primo intervallo di tempo, Secondo intervallo di tempo, Terzo intervallo di tempo, Quarto intervallo di tempo). Queste impostazioni consentono di filtrare le negoziazioni in base alle tendenze e alla direzione del mercato a lungo termine.


Quali metodi di trading sono disponibili?

Domanda e offerta EA ProBot può essere utilizzato con tutti i tipi di metodi di trading. Può essere utilizzato per il day trading, lo swing trading e lo scalping. Il pannello di trading offre una varietà di impostazioni, consentendoti di scegliere il periodo di trading desiderato e i rapporti TP e SL. È lo strumento perfetto per tutti i tipi di stili di trading.

Cosa rende Supply Demand EA Pro diverso?

Supply Demand EA Pro è progettato per il trading manuale.   Gli utenti effettuano operazioni utilizzando la funzione di trading con un clic. Questa funzione consente agli utenti di creare mercati e limitare le negoziazioni cliccando sull'indicatore di intervallo accanto alla zona di acquisto o di vendita. Domanda e offerta di EA ProBot   Le negoziazioni possono essere eseguite automaticamente nelle zone di domanda e offerta in base alle impostazioni del pannello di trading. Questa funzionalità non è disponibile nella versione Pro. Se utilizzi Supply and Demand EA ProBot, puoi anche fare trading manualmente utilizzando il trading con un clic.   Il principio di funzionamento è lo stesso della versione Professional.


Come funziona?

Gli utenti possono monitorare i movimenti di specifiche coppie FX/Indici/CFD/Metalli e identificare le direzioni di trading visualizzandole su intervalli di tempo giornalieri e di 4 ore (day trading) o settimanali e mensili (swing trading). Quando si sceglie una direzione di acquisto, il consulente inserisce posizioni lunghe solo nella zona di domanda formata. Quando si seleziona una direzione di vendita, le posizioni lunghe vengono inserite solo nella zona di offerta formata. Puoi quindi scegliere gli intervalli di tempo in cui desideri che il tuo consulente lavori. Questo consulente è progettato per più fusi orari, quindi puoi usarlo per fare trading da un fuso orario a qualsiasi altro. Inoltre, puoi utilizzare il pannello di trading per filtrare ulteriormente il tipo di area su cui vuoi fare trading e impostare trailing stop loss, half-profit e punti di pareggio. È anche possibile creare intervalli di prezzo specifici o canali di tendenza al rialzo/al ribasso. EA opera solo all'interno di questa specifica fascia di prezzo.


Tutte le transazioni vengono eseguite e gestite automaticamente. Basta scegliere le funzionalità di cui hai bisogno, rilassarti e vedere crescere i tuoi profitti.

È anche possibile eseguire azioni manualmente cliccando sulle etichette delle aree accanto a ciascuna.


Parametri di input del pannello:

  • Seleziona la direzione di trading (acquisto o vendita)
  • Seleziona il periodo di tempo su cui vuoi fare trading .
  • Seleziona l'area che desideri modificare (Grande, Media, Piccola, Extra piccola).
  • Scegli una delle tre opzioni di gestione finanziaria
  • Quando il consulente chiude un'operazione, sceglie se realizzare un profitto o una perdita .
  • Scegli tra rapporti TP e SL basati sul rischio o basati su ATR
  • Seleziona le aree di trading nei canali ascendenti o discendenti
  • Selezionare i limiti superiore e inferiore dell'intervallo
  • Seleziona un intervallo di tempo se desideri fare trading solo in determinati orari della giornata.
  • Scegli tra una varietà di funzioni di trailing stop , half-profit e breakeven.


Quando si collega un EA a un grafico, è possibile visualizzare fino a tre intervalli di tempo principali.

Ad esempio, se si utilizza un intervallo di tempo di 30 minuti, è possibile abilitare zone di domanda e offerta di 1 ora, 4 ore e giornaliere.

Inoltre , riceverai notifiche sul tuo telefono ogni volta che viene effettuata una nuova operazione o ne viene chiusa una esistente, indipendentemente dal fatto che sia stata redditizia o meno .

In questo modo potrai avere una panoramica in tempo reale dell'attività della piattaforma, ovunque tu sia.

Se avete domande, non esitate a inviarmi un messaggio privato in qualsiasi momento. Ti invieremo informazioni dettagliate su come utilizzare questo strumento per massimizzare i tuoi profitti di trading.



IMPORTANTE: Strategy Tester non supporta la dashboard di trading. Tutti i compiti dello Strategy Tester sono casuali.


Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117023




Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision   è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingr
Filtro:
ZHE A
51
ZHE A 2025.05.10 20:58 
 

Review after using this EA for over a month Pros: Logical, clear, and honest EA. There are very few true price action experts in this market. Although we can't backtest it, we do get an excellent panel to customize our strategy, especially with the manual custom trendlines. The UI design reflects the developer's effort. Cons: Still trying to figure out how the automated direction detects trends. It seems overly sensitive (e.g on the 15M chart with 3 tf trend filters enabled, the EA opened both a buy and a sell on the same day). If the automated direction is based on trendlines or channels, I hope the developer can add visual trend graphics to the chart. Showing the trendlines or channels would be more helpful than just the trend direction panel. Result: Tested on 15M–4H with 3 trend filters, and 1H–4H with 2 trend filters. Currently at a small loss. I need to better understand how the automated direction works. Most of the time, the trends shown on the panel don’t match the trends I see. Its not reasonable to simply turn on all timeframe filters, as price always needs to pull back and bounce in those high quality zones.

Update: great support, thanks to the author's detailed explanation. it's a pity that the automated direction isn't based on the trend channel/line, but a pure price action system still has strong potential to survive in the long run.

Update again: After using this ea for nearly half a year, I have to say it's not as profitable as expected. The ea is honest and the author provides kind support, but most issues I faced I ended up diagnosing myself. This time, however, I couldn't solve the problem, it sometimes opened trades against the trend (even with three trend filters on) and occasionally during news periods. Some functions on the panel extension don't work. Due to the large loss, I've decided to stop using it. Maybe supply and demand was once a great strategy, but market conditions seem to have changed.

Georgios Kalomoiropoulos
6781
Risposta dello sviluppatore Georgios Kalomoiropoulos 2025.08.21 12:58
Thank you for sharing your feedback.
I want to clarify a few points: --> Supply and Demand is the concept that will always work in any market conditions cause it is the reason that moves the financial markets. It is based on the fundamental dynamics and imbalances between buyers and sellers. --> Automated direction system is based on higher timeframe price action. Sometimes, a trade may look against the trend when viewed on a lower timeframe, but it is actually in compliance with the overall market bias. You can check the price action of any timeframe on the “Directional Panel” indicator. --> Regarding the panel extension functions, I had no reported issues so far. However, if you experienced any issue i would like to check and solve it as soon as possible. I am here to solve any issue or question you have regarding trading or panel features.
mgl5fjn
630
mgl5fjn 2025.04.22 06:24 
 

Till now I only used indicator of the EA. I`ts very powerful. Support is quick and helpful.

Maik Siebel
801
Maik Siebel 2025.04.01 09:40 
 

The EA has become a central component of all my trading activities. I am very satisfied. The support from the developer is also fast and friendly.

Steffen
278
Steffen 2025.01.16 11:23 
 

Never seen such a highly sophisticated and helpful tool. Support by Georgios is fantastic. Highly recommended, but learning curve must be considered.

olah76
1118
olah76 2025.01.15 22:55 
 

The bot is a masterpiece. Wondefully curated and crafted and the creator is prompt to reply and support when needed. This is the 3rd product i bought from him with no regrets.

Shamroc
20
Shamroc 2025.01.01 16:08 
 

You have opened a new trading world for me that changed totally my mindset. I am using the EA in a semi-auto mode. This way i have better control over my trades. My profits vary between 1-5% per day so far. Congratulations George.

RusDim
19
RusDim 2024.12.31 14:53 
 

First time i see such a complete EA. It is able to cover all trading styles, semi-auto and full-auto. It contains everything a trader needs to be profitable. Very easy to use and also very fast. Support is great . Thank you for everything.

Jasarekay99
174
Jasarekay99 2024.10.20 10:20 
 

This Bot is amazing coupled with the Directional indicator. It makes trading super simple.

Steven H
183
Steven H 2024.08.23 08:10 
 

In my opinion this one of the best concepts and EA strategies. Georgios is an awesome trader and support. He always tries to get better with his product. I am really looking forward to use future releases. Thank u so much for ur know-how and engagement.

GoodMan54
104
GoodMan54 2024.07.16 16:16 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

