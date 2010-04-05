Taurus MT4
- Experts
- Daniel Stein
- Versione: 1.39
- Aggiornato: 18 ottobre 2024
- Attivazioni: 10
Scatenate coerenza e fiducia nel vostro trading con Taurus
Taurus rappresenta l'apice dell'innovazione e della raffinatezza nel trading di Mean Reversion, grazie ai nostri esclusivi dati sui volumi di trading reali. Progettato per offrire un eccezionale equilibrio tra rischio e rendimento, Taurus garantisce un'esperienza di trading priva di stress, gestendo le operazioni con precisione e attenzione.
Perché scegliere Taurus?
- Strategia avanzata di mean reversion: Basata su dati proprietari di volume reale, Taurus identifica opportunità ad alta probabilità con una precisione senza pari.
- Gestione del rischio senza stress: Niente griglie, martingale o tecniche di mediazione rischiose: solo operazioni semplici e calcolate.
- Precisione su 28 coppie Forex: Negozia su tutti i principali simboli utilizzando impostazioni ottimizzate e specifiche per ogni simbolo per ottenere il massimo delle prestazioni.
- Un'operazione per simbolo con SL fisso: ogni operazione include uno stop loss predefinito, per garantire una gestione disciplinata del rischio.
- Rischio personalizzabile: rischio completamente regolabile per ogni operazione, adatto allo stile e alla tolleranza al rischio di ogni trader.
- Pronto per la conformità: 100% compatibile con FIFO e approvato da PROP-firm per i trader che vogliono rispettare gli standard istituzionali.
Iniziare rapidamente con Taurus
1. Impostare la connettività:
- Aggiungete questi URL agli URL consentiti dal vostro terminale:
- Dati sul volume:https://stein.investments
- Modulo notizie:https://nfs.faireconomy.media
2. Installare SI Connect:
- Eseguite SI Connect su un grafico separato per gestire e scaricare automaticamente tutti i dati critici.
3. Eseguire Taurus su un grafico:
- Taurus è un EA multi-simbolo, quindi è necessario un solo grafico per gestire tutte le operazioni senza sforzo.
4. Ottimizzate le prestazioni con un VPS:
- Per un funzionamento senza problemi, consigliamo un VPS affidabile. Contattateci per trovare fornitori affidabili e convenienti.
Perché Taurus è giusto per voi
- Costruito per ogni trader: Le impostazioni di rischio regolabili rendono Taurus adatto a principianti, trader avanzati e professionisti istituzionali.
- Nessuna incertezza: Le impostazioni preconfigurate, specifiche per ogni simbolo, semplificano il trading e massimizzano l'efficienza.
- Pronto per gli standard elevati: Completamente conforme a PROP-firm e FIFO, è ideale per gli ambienti di trading professionali.
Ulteriori risorse e supporto
Avete domande? Contattateci in qualsiasi momento: siamo qui per aiutarvi!
Provate Taurus oggi stesso
Portate il vostro trading a un livello superiore con Taurus, l'EA Mean Reversion all'avanguardia che combina precisione, affidabilità e facilità d'uso per risultati di trading eccezionali.
Auguri e buon trading,
Daniel e Alain