Smart Breakout Channels MT4

Offerta speciale: ALL TOOLS, solo $35 ciascuno!

Nuovi strumenti a $30 per la prima settimana o per i primi 3 acquisti

Canale Trading Tools su MQL5: unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità

Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di accumulazione o distribuzione usando un calcolo personalizzato della volatilità normalizzata e contrassegna il momento in cui il prezzo esce da tali range, verso l’alto o verso il basso. Ogni canale rappresenta un range strutturato, con ulteriore contesto fornito dal delta del volume, dal volume in aumento/diminuzione e da un indicatore visivo a gradiente che mostra il bias del momentum.

Vedi la versione MT5 su: Smart Breakout Channels MT5 Scanner

Vedi la versione MT4 su: Smart Breakout Channels MT4 Scanner

Vedi altri prodotti su: Tutti i prodotti

CONCETTI

Il calcolo della volatilità dei prezzi normalizzata viene eseguito misurando la deviazione standard del prezzo e mappandola su una scala [0,1] utilizzando i prezzi massimo e minimo su un periodo di lookback definito. Quando la volatilità normalizzata raggiunge un minimo locale e inizia a crescere, viene disegnato un canale a box tra i prezzi massimo e minimo di quella zona. Questi box rimangono finché il prezzo non li supera, con la chiusura della candela (configurabile) o toccando il bordo. Le informazioni sul volume sono visualizzate come barre di delta all’interno del box, mostrando la distribuzione del volume durante il canale. Un indicatore visivo in tempo reale indica la posizione del delta del volume all’interno dell’intervallo del canale.

FUNZIONALITÀ

  • Rilevamento e disegno di canali di breakout basati su pivot di prezzo normalizzati per la volatilità.

  • Canali annidati opzionali per consentire più zone simultanee o una vista a zona singola.

  • Jauge del volume riempita a gradiente con puntatore dinamico per mostrare la posizione corrente del delta all’interno del box.

  • Tre modalità di visualizzazione del volume: volume grezzo, volume comparativo in aumento/in diminuzione e delta.

  • Avvisi per nuova formazione di canali ed eventi di breakout.

SCANNER E AVVISI
Gli utenti possono attivare/disattivare lo scanner per monitorare rapidamente altri grafici.
L’indicatore invia avvisi quando compaiono segnali di Acquisto/Vendita e frecce di breakout; con questi avvisi (soprattutto utilizzando lo Scanner) gli utenti possono cogliere facilmente le informazioni di mercato.
UTILIZZO
Applicare l’indicatore a qualsiasi grafico. Una box di breakout appare quando la volatilità cambia e si forma un range stabile. Monitorare il prezzo rispetto ai bordi della box. Un movimento sopra il bordo superiore può indicare continuazione al rialzo, e un movimento sotto il bordo inferiore può indicare continuazione al ribasso. L’opzione “Strong Closes Only” può essere utilizzata per filtrare i segnali.
Osservare le candele di volume interne per valutare la concentrazione dell’attività di acquisto/vendita all’interno della box. La gauge a destra può essere usata per interpretare se la pressione netta sia orientata verso l’alto o verso il basso prima del breakout.

Gli avvisi possono essere utilizzati per ricevere notifiche di eventi di breakout senza monitorare costantemente il grafico.



Prodotti consigliati
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicatori
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
StdATR Squeeze Channel
Libertas LLC
Indicatori
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." The StdATR Squeeze Channel combines standard
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicatori
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
SMC System MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC è un approccio al trading che aiuta i trader a identificare le zone di liquidità, le posizioni istituzionali degli ordini e i principali punti di svolta del mercato. Sfruttando i principi SMC, i trader possono navigare nel mercato in modo più efficace, trovando punti di ingresso e us
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicatori
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicatori
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Indicatori
Master Scalping M1 è un indicatore innovativo che utilizza un algoritmo per determinare il trend in modo rapido e preciso. L'indicatore calcola il tempo di apertura e chiusura delle posizioni, gli algoritmi dell'indicatore consentono di trovare i momenti ideali per entrare in un trade (acquistare o vendere un asset), il che aumenta il successo delle transazioni per la maggior parte dei trader. Vantaggi dell'indicatore: Facile da usare, non sovraccarica il grafico con informazioni inutili. Può es
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicatori
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicatori
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Linear Regression Channel MT4
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Indicatore di Canale di Regressione Lineare è un potente strumento di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare trend di prezzo e potenziali punti di inversione. Calcolando e visualizzando canali di regressione lineare, bande e proiezioni future, questo indicatore offre una prosp
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Indicatori
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
Kalman Trend Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Kalman Trend Levels è un indicatore avanzato di follow-up delle tendenze che utilizza la tecnologia all'avanguardia dei filtri di Kalman per fornire ai trader segnali analitici potenti. Progettato per precisione e adattabilità, questo strumento non solo identifica zone critiche di suppor
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicatori
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Fibonacci Confluence Toolkit MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Il Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe è uno strumento avanzato di analisi tecnica progettato per trader professionisti, che aiuta a identificare potenziali zone di inversione del prezzo combinando segnali e modelli chiave del mercato. Con capacità di visualizzazione multi-timef
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicatori
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Liquidity Pools è uno strumento avanzato che identifica e segna potenziali zone di liquidità sul grafico analizzando aree di massimo e minimo con frequenti tocchi di stoppino, insieme al numero di rivisitazioni e al volume scambiato all'interno di ciascuna zona. Questo strum
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indicatori
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Experts
The system applies Fibo levels. Apart from basic Fibo levels (23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 100.0;), the EA features custom levels (34.0; 36.0; 64.0; 66.0;). You can decide the levels trading is to be performed from. Sample trade: when the market is bullish and the price rolls back to the levels (as we remember, we select the levels on our own), the EA opens buy orders. The opposite is true for sell orders. The EA can work in three modes. Each of the modes is a separate Fibo levels construction method
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicatori
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experts
Modelli armonici ,scanner e trader Modelli inclusi: Modello ABCD Modello Gartley Modello pipistrello Modello cifrato 3Modello di guida Motivo cigno nero Motivo cigno bianco Motivo Quasimodo o Motivo Over Under Modello alternativo del pipistrello Motivo a farfalla Modello di granchio profondo Modello di granchio Modello di squalo Modello FiveO Modello testa e spalle Modello triangolo ascendente Uno due tre modello E 8 modelli personalizzati Voenix è uno scanner di pattern armonici multi timefram
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "RSI SPEED" per MT4 - ottimo strumento predittivo, senza bisogno di ridisegnare. - Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche. L'RSI SPEED è la derivata prima dell'RSI stesso. - L'RSI SPEED è ottimo per scalping di ingresso nella direzione del trend principale. - Usalo in combinazione con un indicatore di trend appropriato, ad esempio HTF MA (come nelle immagini). - L'indicatore RSI SPEED mostra la velocità con cui l'RSI cambia direzione: è molto sensi
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Support/Resistance Levels Scanner è un indicatore di supporto e resistenza che aggiunge il contesto del volume alla struttura dei prezzi. Mostrando come l’attività di trading si raggruppa attorno ai pivot recenti, aiuta gli utenti a vedere dove l’interesse d
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicatori
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Ozi Arrow
Svyatoslav Kucher
Indicatori
Ozi Arrow is a unique indicator that can display signals in the direction of the main trend and counter trend signals. For calculations, the indicator determines a price channel. If recently the price was at its borders, and all conditions of additional filters are observed, a signal is displayed in the form of arrows. Ozi Arrow is suitable for any timeframe and any pair. The indicator signals do not disappear under any conditions. A distinctive feature is the presence of a trend filter. If the
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicatori
Apollo Secret Trend è un indicatore di tendenza professionale che può essere utilizzato per trovare le tendenze su qualsiasi coppia e intervallo di tempo. L'indicatore può facilmente diventare il tuo indicatore di trading principale che puoi utilizzare per rilevare le tendenze del mercato, indipendentemente dalla coppia o dal periodo di tempo che preferisci negoziare. Utilizzando un parametro speciale nell'indicatore puoi adattare i segnali al tuo stile di trading personale. L'indicatore fornisc
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicatori
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicatori
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indicatori
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
Altri dall’autore
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Liquidity Pools è uno strumento avanzato che identifica e segna potenziali zone di liquidità sul grafico analizzando aree di massimo e minimo con frequenti tocchi di stoppino, insieme al numero di rivisitazioni e al volume scambiato all'interno di ciascuna zona. Questo strum
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner è uno strumento di trading all’avanguardia progettato per aiutare i trader a identificare tendenze critiche e rilevare rotture in tempo reale. Con linee di tendenza generate automaticamente basate su punti pivot, questo indicatore consente ai trader di cogl
Predictive Ranges MT4 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nell’attuale panorama di trading finanziario caratterizzato da elevata volatilità, identificare con precisione i livelli di supporto e resistenza è fondamentale affinché i trader possano prendere decisioni informate. Predictive Ranges Scanner Multi-TF è uno strumento avanzato progettato
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Supertrend Fakeout è una versione migliorata del classico indicatore Supertrend , progettata per fornire segnali di tendenza più affidabili. Integrando funzionalità avanzate come Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , questo indicatore aiuta a filtrare i falsi segnali di i
FREE
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – uno strumento versatile e potente progettato per aiutarti a essere sempre un passo avanti alle tendenze di mercato, con funzionalità personalizzabili e avvisi in tempo reale. Basato sulla logica comprovata del SuperTrend di
FREE
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , questo strumento traccia le zone di offerta e domanda basate su candele a forte momentum, permettendoti di identificare queste zone su più timeframe utilizzando la funzione   timeframe selector   . Con etichette di retest e break, insieme
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) è un indicatore avanzato progettato per monitorare le tendenze e analizzare la pressione di acquisto e vendita in ogni fase di una tendenza. Utilizzando il Variable Index Dynamic Average come tecnica principale di smorzamento dinamico, que
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Massimizza il tuo vantaggio nel trading con Follow Line MT5 con Scanner, un indicatore avanzato basato sulla volatilità progettato per trader seri. Questo strumento combina la potenza delle Bande di Bollinger con impostazioni personalizzabili, offrendo intuizioni precise sui movimenti de
FREE
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner è uno strumento di trading all’avanguardia progettato per aiutare i trader a identificare tendenze critiche e rilevare rotture in tempo reale. Con linee di tendenza generate automaticamente basate su punti pivot, questo indicatore consente ai trader di cogl
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Liquidity Pools è uno strumento avanzato che identifica e segna potenziali zone di liquidità sul grafico analizzando aree di massimo e minimo con frequenti tocchi di stoppino, insieme al numero di rivisitazioni e al volume scambiato all'interno di ciascuna zona. Questo strum
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Scopri la potenza del concetto di Inversion Fair Value Gap (IFVG) di ICT con l’ Indicatore Inversion Fair Value Gaps ! Questo strumento all’avanguardia porta i Fair Value Gaps (FVG) a un livello successivo, identificando e visualizzando le zone di FVG invertite – aree chiave di supporto
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il rivoluzionario RSI Kernel Optimized with Scanner, uno strumento all'avanguardia che ridefinisce l'analisi RSI tradizionale integrando il potente algoritmo di stima della densità del nucleo (KDE). Questo indicatore avanzato non solo fornisce informazioni in tempo reale sull
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) è un indicatore avanzato progettato per monitorare le tendenze e analizzare la pressione di acquisto e vendita in ogni fase di una tendenza. Utilizzando il Variable Index Dynamic Average come tecnica principale di smorzamento dinamico, que
Market Structure Trend Targets MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Introduzione Market Structure Trend Targets Scanner è uno strumento potente per analizzare le tendenze di mercato, identificare i punti di breakout e gestire il rischio tramite uno stop loss dinamico. Tracciando i massimi e i minimi precedenti per individuare i breakout, questo strum
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore del modello di inversione a tre barre offre uno strumento potente per i trader, identificando e evidenziando automaticamente i modelli di inversione a tre barre direttamente sul grafico dei prezzi. Questo indicatore è una risorsa preziosa per individuare potenziali inversion
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Panoramica OA SnR Power è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a identificare e valutare la forza dei livelli di supporto e resistenza. Integrando fattori chiave come il volume di trading, la frequenza dei rimbalzi e il numero di test, questo indicatore offre una vision
FREE
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Experts
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Cominciamo con le caratteristiche eccezionali: L'EA è dotato di un FILTRO NOTIZIE e di un FILTRO RSI. Basso rischio (alcune coppie di valute hanno un DrawDown <10%, persino del 5%). Questo EA non utilizza alcuna funzione di martingala o griglia. L'EA può visualizzare zone visive per il t
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Supertrend Fakeout è una versione migliorata del classico indicatore Supertrend , progettata per fornire segnali di tendenza più affidabili. Integrando funzionalità avanzate come Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , questo indicatore aiuta a filtrare i falsi segnali di i
FREE
SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Scopri la potenza dell'IA con il SuperTrend AI Clustering MT5 con Scanner , uno strumento di trading rivoluzionario per MetaTrader 5 (MT5). Questo indicatore ridefinisce l'analisi del mercato combinando il clustering K-means con l'ampio indicatore SuperTrend, dando ai trader un vantaggio
Linear Regression Channel MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Indicatore di Canale di Regressione Lineare è un potente strumento di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare trend di prezzo e potenziali punti di inversione. Calcolando e visualizzando canali di regressione lineare, bande e proiezioni future, questo indicatore offre una prosp
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il rivoluzionario RSI Kernel Optimized with Scanner per MT5, uno strumento all'avanguardia che ridefinisce l'analisi RSI tradizionale integrando il potente algoritmo di stima della densità del nucleo (KDE). Questo indicatore avanzato non solo fornisce informazioni in tempo re
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Massimizza il tuo vantaggio nel trading con Follow Line con Scanner, un indicatore avanzato basato sulla volatilità progettato per trader seri. Questo strumento combina la potenza delle Bande di Bollinger con impostazioni personalizzabili, offrendo intuizioni precise sui movimenti dei pr
FREE
SnR Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nell'ambiente in continua evoluzione del trading finanziario, identificare e analizzare accuratamente i livelli di supporto e resistenza è essenziale per prendere decisioni di investimento informate. SnR Retest and Break Multi-Timeframe è un indicatore di supporto e resistenza progettato
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore AI Channels utilizza il clustering K-means mobile —una potente tecnica di apprendimento automatico nell'analisi dei cluster—per fornire intuizioni in tempo reale sulle tendenze di prezzo sottostanti. Questo indicatore crea canali adattivi basati su dati di prezzo raggruppati
FREE
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore AI Channels utilizza il clustering K-means mobile —una potente tecnica di apprendimento automatico nell'analisi dei cluster—per fornire intuizioni in tempo reale sulle tendenze di prezzo sottostanti. Questo indicatore crea canali adattivi basati su dati di prezzo raggruppati
FREE
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – uno strumento versatile e potente progettato per aiutarti a essere sempre un passo avanti alle tendenze di mercato, con funzionalità personalizzabili e avvisi in tempo reale.  Puoi regolare il metodo di calcolo dell' ATR tra RMA
FREE
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nei mercati finanziari dinamici, identificare i segnali di inversione di tendenza è essenziale per un trading efficace. L'RSI Divergence Scanner è progettato per aiutarti a rilevare segnali di divergenza RSI su varie coppie di valute e timeframe in modo accurato ed efficiente. Vedi più v
FREE
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Panoramica OA SnR Power è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a identificare e valutare la forza dei livelli di supporto e resistenza. Integrando fattori chiave come il volume di trading, la frequenza dei rimbalzi e il numero di test, questo indicatore offre una vision
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione