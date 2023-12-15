Binance MT5 Crypto Trading Tool

Strumento di trading Binance per MT5



1. Questo prodotto include grafico in tempo reale da websocket, grafico storico,

aggiornamenti automatici al riavvio del terminale mt5 per farlo funzionare senza problemi con zero interventi manuali che ti consentono di scambiare Binance senza problemi.



Trading, grafico in tempo reale e dati storici disponibili per Spot e Futures



Come usare :



1. È necessario aggiungere la chiave API e il segreto nel campo di input di questa utility. Quando crei la tua API, assicurati di abilitare i Futures per scambiare Futures

3. Devi aggiungere l'URL dell'API di Binance come menzionato in Strumenti > Opzioni > Consenti richiesta Web dalla scheda URL e anche selezionare la casella di controllo Consenti richiesta Web



Binance Spot

URL 1: api.binance.com

URL 2: stream.binance.com



Futures su Binance

URL 1: fapi.binance.com

URL 2: fstream.binance.com



Aggiungi queste informazioni a Utilità e Webrequest in MT5 per testare il trading demo

Binance Spot Testnet (Per testare lo strumento di trading)

URL 1: testnet.binance.vision

Prefisso: api



Binance Futures Testnet (Per testare lo strumento di trading)

URL 1: testnet.binancefuture.com

Prefisso: fapi



Caratteristiche del grafico:

1. Grafico OHLC in tempo reale tramite Websocket (wss)

2. Aggiorna cronologia dall'API

3. Cronologia di aggiornamento automatico sui grafici ogni volta che apri MT5

4. Tutti i periodi di tempo sono supportati da M1 a MN1

5. Dati disponibili: apertura alto basso volume reale chiusura e volume tick

6. Puoi eseguire il backtest di qualsiasi strategia con il tuo Expert Advisor utilizzando Strategy Tester sui dati crittografici





Istruzioni per il grafico e la cronologia:



1. Aggiungi gli URL alle opzioni MT5

2. Caricare l'Utility su qualsiasi carta e selezionare Modalità LIVE e selezionare Scambia, ad es. Binance Spot e seleziona Crea simboli su true solo per la prima esecuzione in modo che i simboli possano essere creati.

3. Una volta creati tutti i simboli, esci dall'EA facendo clic con il pulsante destro del mouse > seleziona Utilità grafici crittografici e fai clic su Rimuovi.

4. Su Market Watch, fai clic con il pulsante destro del mouse e fai clic su Nascondi tutto per nascondere tutti i simboli e ora puoi cercare per aggiungere simboli a Market Watch, ad es. BTC, ETH

5. Ora carica nuovamente l'Utility su qualsiasi grafico, ma questa volta assicurati che Crea simbolo sia impostato su false.

6. Caricare nuovamente l'Utility su un'altra carta e selezionare Modalità su Cronologia e selezionare Scambio come nel passaggio 2 e selezionare Aggiornamento automatico come falso.

7. Ora aggiorna la cronologia dal pannello per tutto il tempo che desideri. Puoi anche caricare la cronologia da qualsiasi data personalizzata che può essere impostata dal campo Data massima nell'utilità.

8. Una volta terminato l'aggiornamento della cronologia su tutti i simboli selezionati, è possibile impostare l'aggiornamento automatico su vero e al riavvio tutti i dati grafici più recenti per tutti i simboli verranno aggiornati automaticamente.



Caratteristiche dello strumento di trading:

- Negoziazione in spot o futures

- Mostra il saldo

- Supporta la modalità di trading unidirezionale (Hedge non è supportato)

- Tipi di ordini di trading: Mercato, Limite, Limite SL, Mercato SL

- Aggiungi voce, SL, linee orizzontali TP sul grafico

- Modifica l'ordine limite trascinando le linee sul grafico.

- Funzionalità di annullamento automatico dell'ordine:

quando vengono inviati SL e TP:

caso 1: Se SL va a segno, l'ordine TP viene annullato

caso 2: se TP va a buon fine, l'ordine SL viene annullato



- Annulla l'ultimo ordine in sospeso dal pulsante Annulla

- Chiudi Ultima posizione aperta dal pulsante di chiusura

- Seleziona la leva da 1 a 125x e calcola automaticamente la dimensione della posizione che viene riempita nel campo dimensione (quantità).

- Pannello informativo sulla posizione, mostra l'ingresso, le dimensioni, il P&L e il prezzo di liquidazione

- Abilita / Disabilita avvisi su ogni attività di ordine

- Pannello veloce e ottimizzato

- Due modalità: una è il pannello completo, un'altra è il pannello ridotto a icona che può essere abilitato impostando Nascondi posizione su vero dove le informazioni sul saldo e sulla posizione non vengono visualizzate e tutte le altre operazioni di trading sono presenti, utilizzalo solo per l'invio degli ordini

- Intervallo di aggiornamento: inserisci qualsiasi numero in secondi per aggiornare il saldo e la posizione del saldo (5 è predefinito), questo deve essere seguito dai termini dell'API Binance delle chiamate API. Meno di 5 non consigliato.

