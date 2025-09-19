Global Capital Neural MT5

5

Global Capital Neural è un Expert Advisor (EA) di nuova generazione per MetaTrader, sviluppato sulla base di un’architettura proprietaria di moduli neurali. La sua unicità risiede nella combinazione di un’analisi di mercato adattiva e di una rigorosa gestione del rischio, che rendono il sistema resiliente in diverse condizioni di trading.

Politica dei Prezzi
Il prezzo di lancio di Global Capital Neural è fissato a un simbolico 149 USD, disponibile esclusivamente all’inizio del progetto. Ciò che rende unica questa politica di prezzo è la sua struttura dinamica: il valore del sistema aumenta in proporzione diretta alle sue prestazioni reali. Dopo ogni operazione redditizia eseguita sul conto reale, il prezzo dell’EA sale immediatamente, riflettendo la sua crescente efficacia e il suo valore di mercato.

Segnale Reale:https://www.mql5.com/en/signals/2332699

Architettura Centrale
L’EA integra diversi livelli neurali proprietari, ciascuno progettato per una funzione specifica all’interno del ciclo di trading:

  • Neural Core Matrix — elabora i dati di prezzo e identifica i pattern ricorrenti.

  • Adaptive Fusion Net — unisce i segnali provenienti da più strutture temporali, filtrando il rumore di mercato.

  • Volatility Mapping Engine — monitora i cluster di volatilità e adatta i parametri della strategia in tempo reale.

  • Equity Guardian Net — garantisce una protezione costante del capitale monitorando l’esposizione e limitando i drawdown.

Combinando questi moduli, Global Capital Neural evita tecniche rischiose come martingala, grid trading, arbitraggio o scalping ad alta frequenza. Al contrario, pone l’accento su un dimensionamento sostenibile delle posizioni e su un approccio a lungo termine alla redditività.

Test e Validazione
Per garantire l’affidabilità, il sistema è stato sottoposto a:

  • test di stress su oltre 15 anni di dati storici,

  • simulazioni di shock di mercato casuali e volatilità dovuta a notizie,

  • verifiche con spread variabili e ritardi di esecuzione.

Parametri Chiave

  • Strumenti: coppie di valute, oro, indici

  • Timeframe raccomandato: H1

  • Deposito minimo: 100 USD

  • Installazione semplice e regolazione automatica dei parametri

Vantaggi di Global Capital Neural

  • Sistema proprietario di reti neurali interconnesse

  • Elevata adattabilità alle condizioni di mercato in evoluzione

  • Protezione del capitale integrata tramite filtri di rischio avanzati

  • Strategia validata in un’ampia gamma di scenari di stress

Avvertenza sui Rischi: Il trading sui mercati finanziari comporta un livello di rischio elevato, e i risultati passati non garantiscono rendimenti futuri.


Recensioni 1
raja5655
762
raja5655 2025.09.25 12:42 
 

I have my first deal and it was successful and I hope that this success continues as is clear in the test. It offers a very wonderful performance and the author is quick to respond and cooperative. I thank you for this and I wish everyone success.

