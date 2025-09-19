Global Capital Neural MT5
- Experts
- Natalia Rossinskaia
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 24 settembre 2025
- Attivazioni: 12
Global Capital Neural è un Expert Advisor (EA) di nuova generazione per MetaTrader, sviluppato sulla base di un’architettura proprietaria di moduli neurali. La sua unicità risiede nella combinazione di un’analisi di mercato adattiva e di una rigorosa gestione del rischio, che rendono il sistema resiliente in diverse condizioni di trading.
Politica dei Prezzi
Il prezzo di lancio di Global Capital Neural è fissato a un simbolico 149 USD, disponibile esclusivamente all’inizio del progetto. Ciò che rende unica questa politica di prezzo è la sua struttura dinamica: il valore del sistema aumenta in proporzione diretta alle sue prestazioni reali. Dopo ogni operazione redditizia eseguita sul conto reale, il prezzo dell’EA sale immediatamente, riflettendo la sua crescente efficacia e il suo valore di mercato.
Segnale Reale:https://www.mql5.com/en/signals/2332699
Architettura Centrale
L’EA integra diversi livelli neurali proprietari, ciascuno progettato per una funzione specifica all’interno del ciclo di trading:
-
Neural Core Matrix — elabora i dati di prezzo e identifica i pattern ricorrenti.
-
Adaptive Fusion Net — unisce i segnali provenienti da più strutture temporali, filtrando il rumore di mercato.
-
Volatility Mapping Engine — monitora i cluster di volatilità e adatta i parametri della strategia in tempo reale.
-
Equity Guardian Net — garantisce una protezione costante del capitale monitorando l’esposizione e limitando i drawdown.
Combinando questi moduli, Global Capital Neural evita tecniche rischiose come martingala, grid trading, arbitraggio o scalping ad alta frequenza. Al contrario, pone l’accento su un dimensionamento sostenibile delle posizioni e su un approccio a lungo termine alla redditività.
Test e Validazione
Per garantire l’affidabilità, il sistema è stato sottoposto a:
-
test di stress su oltre 15 anni di dati storici,
-
simulazioni di shock di mercato casuali e volatilità dovuta a notizie,
-
verifiche con spread variabili e ritardi di esecuzione.
Parametri Chiave
-
Strumenti: coppie di valute, oro, indici
-
Timeframe raccomandato: H1
-
Deposito minimo: 100 USD
-
Installazione semplice e regolazione automatica dei parametri
Vantaggi di Global Capital Neural
-
Sistema proprietario di reti neurali interconnesse
-
Elevata adattabilità alle condizioni di mercato in evoluzione
-
Protezione del capitale integrata tramite filtri di rischio avanzati
-
Strategia validata in un’ampia gamma di scenari di stress
Avvertenza sui Rischi: Il trading sui mercati finanziari comporta un livello di rischio elevato, e i risultati passati non garantiscono rendimenti futuri.
I have my first deal and it was successful and I hope that this success continues as is clear in the test. It offers a very wonderful performance and the author is quick to respond and cooperative. I thank you for this and I wish everyone success.