HTF Moving Average mx
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex HTF MEDIA MOBILE per MT4.
- Migliora i tuoi metodi di trading con l'indicatore professionale HTF MA per MT4. HTF significa "Higher Time Frame" (intervallo temporale superiore).
- Questo indicatore è eccellente per i trader di tendenza con movimenti di prezzo.
- L'indicatore HTF MA consente di collegare la media mobile da un intervallo temporale superiore al grafico corrente per seguire la direzione principale del trend.
- L'indicatore mostra il trend da un intervallo temporale superiore --> questo è un metodo sempre redditizio.
- L'indicatore HTF MA offre l'opportunità di ottenere grandi profitti con un basso rischio.
Come si usa:
- collega la media mobile da D1 a H4 o H1.
- collega la media mobile da H4 a H1, M30 o M15.
- ecc. (vedi immagini).
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.