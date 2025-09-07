Il Tuo Toolkit di Trading Multi-Strategia GRATUITO

Smetti di cercare il robot di trading perfetto. Martingale Pulse è un potente Expert Advisor tutto in uno che combina quattro diverse strategie di ingresso con una gestione del rischio e controlli di trading di livello istituzionale.

Sviluppato come strumento educativo di alta qualità, è offerto completamente GRATUITO alla community di MQL5. Usalo per imparare concetti avanzati di programmazione, testare le tue teorie o come solida base per le tue innovazioni di trading.

Caratteristiche Principali in Breve

Questo è più di un semplice EA; è un framework di trading completo e totalmente personalizzabile.

1. Quattro EA in Uno: Scegli il Tuo Motore di Trading Hai il controllo totale. Seleziona la strategia che si adatta al tuo stile e alle attuali condizioni di mercato:

Incrocio EMA: Un classico motore di trend-following progettato per catturare movimenti di mercato sostenuti.

Inversione RSI: Un motore di mean-reversion che entra in operazioni su segnali di ipercomprato/ipervenduto, anticipando una correzione del prezzo.

Candela Engulfing: Un potente motore di price action che identifica segnali di inversione ad alta probabilità.

Momentum HFT: Un motore di scalping ad alta frequenza che analizza i dati dei tick per catturare micro-esplosioni di momentum. (Richiede un broker ECN con spread bassi).

2. Gestione Avanzata del Rischio e del Denaro Proteggi e fai crescere il tuo capitale con controlli di precisione:

Dimensione del Lotto Flessibile: Scegli tra un Lotto Fisso o una Percentuale del Saldo per scalare automaticamente la dimensione della tua operazione.

Martingala Completamente Configurabile: Se un'operazione chiude in perdita, l'EA può avviare una sequenza di recupero. Controlli il Tipo di Martingala , il Moltiplicatore e, aspetto cruciale, il limite di Ordini Massimi per proteggere il tuo account.

Limiti di Profitto e Drawdown Giornalieri: Imposta un obiettivo di profitto giornaliero o un drawdown massimo (in % o valuta). Una volta raggiunto un limite, l'EA smette di fare trading per la giornata per bloccare i profitti o prevenire ulteriori perdite.

3. Controllo Preciso delle Operazioni e del Tempo Gestisci ogni aspetto delle tue operazioni, dall'ingresso all'uscita:

Stop Loss e Take Profit: Imposta obiettivi iniziali in punti o usa un Rapporto Rischio/Rendimento per il calcolo automatico.

Trailing Stop (in Guadagno): Proteggi i tuoi profitti trascinando lo stop loss in base a un importo monetario fisso (es: blocca 5$ di profitto per ogni 10$ di guadagno).

Programma di Trading Settimanale Completo: Definisci esattamente in quali ore e giorni della settimana l'EA può operare.

Chiusura Automatica a Fine Sessione: Chiudi automaticamente tutte le posizioni aperte alla fine della tua sessione di trading definita.

Coppie e Timeframe Consigliati

Trend Following (EMA): EURUSD, GBPUSD, USDJPY su H1, H4.

Mean Reversion (RSI): Coppie in ranging come EURCHF, AUDCAD su M15, M30, H1.

Price Action (Engulfing): Qualsiasi coppia con pattern chiari su H1 o superiore.

Scalping (HFT): Coppie volatili con spread bassi (GBPJPY, Indici) su M1, M5.

Importante: Si Prega di Leggere Prima dell'Uso

LA GESTIONE DEL RISCHIO È FONDAMENTALE: Il sistema Martingala è una strategia ad alto rischio. DEVI comprenderne i meccanismi e utilizzare le funzioni Ordini Massimi e Drawdown Giornaliero per controllare il rischio.

ESEGUI BACKTEST APPROFONDITI: Testa sempre l'EA in modo estensivo su un conto demo con varie impostazioni prima di utilizzarlo su un conto reale.

LE CONDIZIONI DEL BROKER CONTANO: Le performance, specialmente per la strategia HFT, dipendono fortemente da spread bassi, bassa latenza ed esecuzione rapida. Un conto ECN è altamente raccomandato.

Apprezziamo il Tuo Feedback!

Martingale Pulse è un progetto della community. Se hai idee per nuove funzionalità o miglioramenti, lascia un commento dettagliato nella sezione "Commenti".

Se trovi utile questo EA, considera di lasciare una recensione a 5 stelle! Le recensioni positive aiutano lo strumento a guadagnare visibilità e incoraggiano un ulteriore sviluppo gratuito per tutti. Grazie per il tuo supporto!