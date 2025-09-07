Martingale Pulse
- Experts
- Md Abdul Manann
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 7 settembre 2025
Il Tuo Toolkit di Trading Multi-Strategia GRATUITO
Smetti di cercare il robot di trading perfetto. Martingale Pulse è un potente Expert Advisor tutto in uno che combina quattro diverse strategie di ingresso con una gestione del rischio e controlli di trading di livello istituzionale.
Sviluppato come strumento educativo di alta qualità, è offerto completamente GRATUITO alla community di MQL5. Usalo per imparare concetti avanzati di programmazione, testare le tue teorie o come solida base per le tue innovazioni di trading.
Caratteristiche Principali in Breve
Questo è più di un semplice EA; è un framework di trading completo e totalmente personalizzabile.
1. Quattro EA in Uno: Scegli il Tuo Motore di Trading Hai il controllo totale. Seleziona la strategia che si adatta al tuo stile e alle attuali condizioni di mercato:
-
Incrocio EMA: Un classico motore di trend-following progettato per catturare movimenti di mercato sostenuti.
-
Inversione RSI: Un motore di mean-reversion che entra in operazioni su segnali di ipercomprato/ipervenduto, anticipando una correzione del prezzo.
-
Candela Engulfing: Un potente motore di price action che identifica segnali di inversione ad alta probabilità.
-
Momentum HFT: Un motore di scalping ad alta frequenza che analizza i dati dei tick per catturare micro-esplosioni di momentum. (Richiede un broker ECN con spread bassi).
2. Gestione Avanzata del Rischio e del Denaro Proteggi e fai crescere il tuo capitale con controlli di precisione:
-
Dimensione del Lotto Flessibile: Scegli tra un Lotto Fisso o una Percentuale del Saldo per scalare automaticamente la dimensione della tua operazione.
-
Martingala Completamente Configurabile: Se un'operazione chiude in perdita, l'EA può avviare una sequenza di recupero. Controlli il Tipo di Martingala, il Moltiplicatore e, aspetto cruciale, il limite di Ordini Massimi per proteggere il tuo account.
-
Limiti di Profitto e Drawdown Giornalieri: Imposta un obiettivo di profitto giornaliero o un drawdown massimo (in % o valuta). Una volta raggiunto un limite, l'EA smette di fare trading per la giornata per bloccare i profitti o prevenire ulteriori perdite.
3. Controllo Preciso delle Operazioni e del Tempo Gestisci ogni aspetto delle tue operazioni, dall'ingresso all'uscita:
-
Stop Loss e Take Profit: Imposta obiettivi iniziali in punti o usa un Rapporto Rischio/Rendimento per il calcolo automatico.
-
Trailing Stop (in Guadagno): Proteggi i tuoi profitti trascinando lo stop loss in base a un importo monetario fisso (es: blocca 5$ di profitto per ogni 10$ di guadagno).
-
Programma di Trading Settimanale Completo: Definisci esattamente in quali ore e giorni della settimana l'EA può operare.
-
Chiusura Automatica a Fine Sessione: Chiudi automaticamente tutte le posizioni aperte alla fine della tua sessione di trading definita.
Coppie e Timeframe Consigliati
-
Trend Following (EMA): EURUSD, GBPUSD, USDJPY su H1, H4.
-
Mean Reversion (RSI): Coppie in ranging come EURCHF, AUDCAD su M15, M30, H1.
-
Price Action (Engulfing): Qualsiasi coppia con pattern chiari su H1 o superiore.
-
Scalping (HFT): Coppie volatili con spread bassi (GBPJPY, Indici) su M1, M5.
Importante: Si Prega di Leggere Prima dell'Uso
-
LA GESTIONE DEL RISCHIO È FONDAMENTALE: Il sistema Martingala è una strategia ad alto rischio. DEVI comprenderne i meccanismi e utilizzare le funzioni Ordini Massimi e Drawdown Giornaliero per controllare il rischio.
-
ESEGUI BACKTEST APPROFONDITI: Testa sempre l'EA in modo estensivo su un conto demo con varie impostazioni prima di utilizzarlo su un conto reale.
-
LE CONDIZIONI DEL BROKER CONTANO: Le performance, specialmente per la strategia HFT, dipendono fortemente da spread bassi, bassa latenza ed esecuzione rapida. Un conto ECN è altamente raccomandato.
Apprezziamo il Tuo Feedback!
Martingale Pulse è un progetto della community. Se hai idee per nuove funzionalità o miglioramenti, lascia un commento dettagliato nella sezione "Commenti".
Se trovi utile questo EA, considera di lasciare una recensione a 5 stelle! Le recensioni positive aiutano lo strumento a guadagnare visibilità e incoraggiano un ulteriore sviluppo gratuito per tutti. Grazie per il tuo supporto!
Hello! Can BTCUSD be traded? Is there a set file for trading BTCUSD sent to me, thank you!