Martingale Pulse

5

Il Tuo Toolkit di Trading Multi-Strategia GRATUITO

Smetti di cercare il robot di trading perfetto. Martingale Pulse è un potente Expert Advisor tutto in uno che combina quattro diverse strategie di ingresso con una gestione del rischio e controlli di trading di livello istituzionale.

Sviluppato come strumento educativo di alta qualità, è offerto completamente GRATUITO alla community di MQL5. Usalo per imparare concetti avanzati di programmazione, testare le tue teorie o come solida base per le tue innovazioni di trading.

Caratteristiche Principali in Breve

Questo è più di un semplice EA; è un framework di trading completo e totalmente personalizzabile.

1. Quattro EA in Uno: Scegli il Tuo Motore di Trading Hai il controllo totale. Seleziona la strategia che si adatta al tuo stile e alle attuali condizioni di mercato:

  • Incrocio EMA: Un classico motore di trend-following progettato per catturare movimenti di mercato sostenuti.

  • Inversione RSI: Un motore di mean-reversion che entra in operazioni su segnali di ipercomprato/ipervenduto, anticipando una correzione del prezzo.

  • Candela Engulfing: Un potente motore di price action che identifica segnali di inversione ad alta probabilità.

  • Momentum HFT: Un motore di scalping ad alta frequenza che analizza i dati dei tick per catturare micro-esplosioni di momentum. (Richiede un broker ECN con spread bassi).

2. Gestione Avanzata del Rischio e del Denaro Proteggi e fai crescere il tuo capitale con controlli di precisione:

  • Dimensione del Lotto Flessibile: Scegli tra un Lotto Fisso o una Percentuale del Saldo per scalare automaticamente la dimensione della tua operazione.

  • Martingala Completamente Configurabile: Se un'operazione chiude in perdita, l'EA può avviare una sequenza di recupero. Controlli il Tipo di Martingala, il Moltiplicatore e, aspetto cruciale, il limite di Ordini Massimi per proteggere il tuo account.

  • Limiti di Profitto e Drawdown Giornalieri: Imposta un obiettivo di profitto giornaliero o un drawdown massimo (in % o valuta). Una volta raggiunto un limite, l'EA smette di fare trading per la giornata per bloccare i profitti o prevenire ulteriori perdite.

3. Controllo Preciso delle Operazioni e del Tempo Gestisci ogni aspetto delle tue operazioni, dall'ingresso all'uscita:

  • Stop Loss e Take Profit: Imposta obiettivi iniziali in punti o usa un Rapporto Rischio/Rendimento per il calcolo automatico.

  • Trailing Stop (in Guadagno): Proteggi i tuoi profitti trascinando lo stop loss in base a un importo monetario fisso (es: blocca 5$ di profitto per ogni 10$ di guadagno).

  • Programma di Trading Settimanale Completo: Definisci esattamente in quali ore e giorni della settimana l'EA può operare.

  • Chiusura Automatica a Fine Sessione: Chiudi automaticamente tutte le posizioni aperte alla fine della tua sessione di trading definita.

Coppie e Timeframe Consigliati

  • Trend Following (EMA): EURUSD, GBPUSD, USDJPY su H1, H4.

  • Mean Reversion (RSI): Coppie in ranging come EURCHF, AUDCAD su M15, M30, H1.

  • Price Action (Engulfing): Qualsiasi coppia con pattern chiari su H1 o superiore.

  • Scalping (HFT): Coppie volatili con spread bassi (GBPJPY, Indici) su M1, M5.

Importante: Si Prega di Leggere Prima dell'Uso

  • LA GESTIONE DEL RISCHIO È FONDAMENTALE: Il sistema Martingala è una strategia ad alto rischio. DEVI comprenderne i meccanismi e utilizzare le funzioni Ordini Massimi e Drawdown Giornaliero per controllare il rischio.

  • ESEGUI BACKTEST APPROFONDITI: Testa sempre l'EA in modo estensivo su un conto demo con varie impostazioni prima di utilizzarlo su un conto reale.

  • LE CONDIZIONI DEL BROKER CONTANO: Le performance, specialmente per la strategia HFT, dipendono fortemente da spread bassi, bassa latenza ed esecuzione rapida. Un conto ECN è altamente raccomandato.

Apprezziamo il Tuo Feedback!

Martingale Pulse è un progetto della community. Se hai idee per nuove funzionalità o miglioramenti, lascia un commento dettagliato nella sezione "Commenti".

Se trovi utile questo EA, considera di lasciare una recensione a 5 stelle! Le recensioni positive aiutano lo strumento a guadagnare visibilità e incoraggiano un ulteriore sviluppo gratuito per tutti. Grazie per il tuo supporto!


Recensioni 1
Yong Ming Jiang
406
Yong Ming Jiang 2025.09.13 23:46 
 

Hello! Can BTCUSD be traded? Is there a set file for trading BTCUSD sent to me, thank you!

Altri dall'autore
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Experts
Your Automated Edge for Consistent Trading Success Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? Master the US500 (US S&P 500 Index) with a professional-grade trading robot built for the discipline and consistency required for long-term market success. Get started for just $34/month. License: 20 Devices & Unlimited Accounts.  US500 Pulse is not just another EA. It's a comprehensive, trend-following trading system designed to navigate the fast-paced US500 market with a primary
Spulse EMA DCA
Md Abdul Manann
5 (2)
Experts
Spulse EMA DCA EA - Expert Advisor di Griglia Avanzato con Filtri Intelligenti Un Expert Advisor (EA) di griglia per MetaTrader 5 gratuito, potente e altamente personalizzabile, dotato di funzioni avanzate di gestione del rischio e di filtraggio. Lo Spulse EMA DCA EA è stato creato per i trader che desiderano un controllo preciso sulle loro strategie di griglia automatizzate. Combina un ingresso classico basato sulla EMA con un sofisticato sistema di mediazione del costo in dollari (DCA). Grazie
FREE
Indices Pulse
Md Abdul Manann
Experts
Il Robot Definitivo per Prop Firm e Trader al Dettaglio (US30, NAS100, US500) - Un semplice abbonamento da $34/mese. Stanco di perdere le mosse redditizie sui principali indici? Lotti con le regole di drawdown delle prop firm? Lascia che uno strumento professionale faccia il lavoro pesante. Indices Pulse è un potente Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5, meticolosamente progettato per conquistare la volatilità degli indici globali. Non è solo un altro EA; è il tuo partner
The RSI Engine
Md Abdul Manann
Experts
The RSI Engine EA è un robot di trading automatico per la piattaforma MetaTrader 5 (MT5), sviluppato da SPLpulse. La sua funzione principale è eseguire strategie di trading basate sui segnali dell'indicatore Relative Strength Index (RSI). L'EA è altamente configurabile, consentendo all'utente di selezionare tra molteplici strategie di ingresso basate sull'RSI, applicare filtri di conferma e gestire le operazioni con parametri di rischio specifici. Strategie di Trading e Segnali La logica dell'EA
FREE
