GoldExcel MT5 Version

illusione consulente Excel Gold Per quanto riguarda MetaTrader5, è una soluzione perfetta per il trading automatizzato dello strumento finanziario XAUUSD (GOLD).

Da allora, il nostro sistema ha dimostrato la sua efficacia tenendo conto delle procedure contabili. Da $ 1.000 a $ 34.000 Ottieni prestazioni a 5 stelle entro il 2024.





GoldExcel è stato costantemente redditizio negli ultimi 12 mesi ed è un'opzione affidabile nel mondo del trading. Scopri le potenti funzionalità di GoldExcel progettate per prestazioni ottimali nei mercati dell'oro altamente liquidi e volatili.

Il sistema GoldExcel effettua ordini per coppie d'oro solo una volta al giorno. Le coppie d'oro sono ideali per questo tipo di trading grazie al loro elevato tasso di cambio giornaliero, all'elevata volatilità e alla correlazione con le aperture del mercato azionario. L’oro tende ad essere scambiato ed eseguito meglio perché è complessivamente più liquido.

GoldExcel è un sistema classico che utilizza i movimenti dei prezzi e il time trading per generare grandi profitti attraverso test approfonditi a lungo termine. I risultati del trading di futures in tempo reale sono direttamente coerenti con i dati storici, offrendoti tranquillità durante il trading. GoldExcel è progettato per fornire efficienza utilizzando i mercati aperti come catalizzatore per determinare il movimento iniziale delle coppie d'oro all'inizio delle negoziazioni negli Stati Uniti. L'hard stop dell'oro è stato a 7,50$ ed entrambe le operazioni hanno avuto performance eccezionalmente buone durante tutta la giornata, confermando la longevità dell'oro. Costruisci il tuo sistema con le naturali dinamiche del mercato.

Gold Excel in genere esegue più ordini al giorno, ma viene aperta solo una transazione alla volta senza la necessità di tecniche di replica aggiuntive o l'aggiunta di più transazioni oltre alle perdite. Ciò consente agli utenti di determinare facilmente il rischio di ribasso in anticipo prima di effettuare ogni operazione. Il sistema si attiva quando il prezzo dell'oro aumenta di 175 centesimi e avvia uno stop profit che continua a muoversi fino alla chiusura. (Cioè, se il trading è iniziato a 2051,00, il trading dei profitti inizierà quando raggiunge 2052,75.)

GoldExcel utilizza la funzionalità di ripristino 3.0. Se il giorno prima si è verificata una perdita, il giorno successivo la dimensione del lotto aumenta. Il sistema è molto stabile senza la funzione di ripristino (testato nella sezione commenti), quindi puoi scegliere se desideri utilizzare o meno la funzione di ripristino. La scelta è tua. Tuttavia, se il tuo tasso di successo storico è superiore all'85%, è più probabile che utilizzi la funzione di rimbalzo per migliorare le prestazioni. I clienti possono rimuovere la funzionalità di ripristino e testare la stessa dimensione del batch inserendo <aumentare la dimensione del batch dopo la perdita>=1.0.

GoldExcel offre grandi vantaggi ai singoli utenti e ai trader regolari consentendo loro di risolvere rapidamente i problemi negoziando senza problemi i propri conti finanziari. A differenza dei robot di trading ad alta frequenza, GoldExcel segue le regole del volume ed è quindi compatibile con qualsiasi azienda che offra spread XAU regolari. Funziona in modo efficace per conti a partire da $ 50, rendendolo una soluzione completa per trader di tutte le dimensioni. Facendo trading solo dopo l'apertura del mercato statunitense, GoldExcel evita strategicamente grandi comunicati stampa e garantisce un ambiente commerciale più stabile.

Breve descrizione della strategia:



Coppia di valute: XAUUSD (Oro)

Deposito minimo: $50

Intervallo di tempo: 30 minuti

Suggerimento del broker – Un buon broker d’oro avrà spread non superiori a 10-15 centesimi. (IC/Fusion/VT/Axi//Pepperstone/Tickmill/Vantage/Tradeview, ecc.)

Tipo di conto: Spread bassi con commissioni. (Luminoso/Laser/ECN)

Scegli il tuo broker: IC Markets, Pepperstone, Raw e Razor hanno gli spread più bassi.

Nota importante: gli spread bassi sull'oro sono migliori di quelli alti. Ho visto spread superiori a 80 centesimi con alcuni broker scadenti. L'obiettivo è 10 centesimi. (Esempio: i circuiti integrati generalmente costano 5 centesimi.)

Si applica anche il tipo di conto: Hedging o Clearing, First In, First Out (FIFO).

Ordina una volta al giorno

Invio: effettua un ordine limite

La liquidazione viene effettuata tramite un ordine stop loss o un ordine trailing profit.

Lo stop loss e il take profit per ogni operazione sull'oro sono fissati a 7,50$.

L'ordine è stato annullato o terminato prima dell'EOD.

Non sono previste rotazioni giornaliere né operazioni notturne.

Il VPS non è obbligatorio ma consigliato

La configurazione è semplice. Cambia semplicemente la tua posizione e l'ora GMT secondo necessità.

La prova della cronologia e tutti i file di installazione necessari possono essere trovati nei commenti.



Esegui i tuoi test.

I broker 7 Digit Gold e GMT0 richiedono file di installazione.



