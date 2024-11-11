GoldExcel MT5 Version

4.5

illusione   consulente Excel Gold   Per quanto riguarda MetaTrader5, è una soluzione perfetta per il trading automatizzato dello strumento finanziario XAUUSD (GOLD).

Da allora, il nostro sistema ha dimostrato la sua efficacia tenendo conto delle procedure contabili.   Da $ 1.000 a $ 34.000   Ottieni prestazioni a 5 stelle entro il 2024. 


GoldExcel è stato costantemente redditizio negli ultimi 12 mesi ed è un'opzione affidabile nel mondo del trading. Scopri le potenti funzionalità di GoldExcel progettate per prestazioni ottimali nei mercati dell'oro altamente liquidi e volatili.

Il sistema GoldExcel effettua ordini per coppie d'oro solo una volta al giorno. Le coppie d'oro sono ideali per questo tipo di trading grazie al loro elevato tasso di cambio giornaliero, all'elevata volatilità e alla correlazione con le aperture del mercato azionario. L’oro tende ad essere scambiato ed eseguito meglio perché è complessivamente più liquido.

GoldExcel è un sistema classico che utilizza i movimenti dei prezzi e il time trading per generare grandi profitti attraverso test approfonditi a lungo termine. I risultati del trading di futures in tempo reale sono direttamente coerenti con i dati storici, offrendoti tranquillità durante il trading. GoldExcel è progettato per fornire efficienza utilizzando i mercati aperti come catalizzatore per determinare il movimento iniziale delle coppie d'oro all'inizio delle negoziazioni negli Stati Uniti. L'hard stop dell'oro è stato a 7,50$ ed entrambe le operazioni hanno avuto performance eccezionalmente buone durante tutta la giornata, confermando la longevità dell'oro. Costruisci il tuo sistema con le naturali dinamiche del mercato.

Gold Excel in genere esegue più ordini al giorno, ma viene aperta solo una transazione alla volta senza la necessità di tecniche di replica aggiuntive o l'aggiunta di più transazioni oltre alle perdite. Ciò consente agli utenti di determinare facilmente il rischio di ribasso in anticipo prima di effettuare ogni operazione. Il sistema si attiva quando il prezzo dell'oro aumenta di 175 centesimi e avvia uno stop profit che continua a muoversi fino alla chiusura. (Cioè, se il trading è iniziato a 2051,00, il trading dei profitti inizierà quando raggiunge 2052,75.)

GoldExcel utilizza la funzionalità di ripristino 3.0. Se il giorno prima si è verificata una perdita, il giorno successivo la dimensione del lotto aumenta. Il sistema è molto stabile senza la funzione di ripristino (testato nella sezione commenti), quindi puoi scegliere se desideri utilizzare o meno la funzione di ripristino. La scelta è tua. Tuttavia, se il tuo tasso di successo storico è superiore all'85%, è più probabile che utilizzi la funzione di rimbalzo per migliorare le prestazioni. I clienti possono rimuovere la funzionalità di ripristino e testare la stessa dimensione del batch inserendo <aumentare la dimensione del batch dopo la perdita>=1.0.

GoldExcel offre grandi vantaggi ai singoli utenti e ai trader regolari consentendo loro di risolvere rapidamente i problemi negoziando senza problemi i propri conti finanziari. A differenza dei robot di trading ad alta frequenza, GoldExcel segue le regole del volume ed è quindi compatibile con qualsiasi azienda che offra spread XAU regolari. Funziona in modo efficace per conti a partire da $ 50, rendendolo una soluzione completa per trader di tutte le dimensioni. Facendo trading solo dopo l'apertura del mercato statunitense, GoldExcel evita strategicamente grandi comunicati stampa e garantisce un ambiente commerciale più stabile.

GoldExcel utilizza la funzionalità di ripristino della versione 3.0. Se si è verificata una perdita il giorno prima, la dimensione del lotto verrà aumentata il giorno successivo. Il sistema è molto stabile anche senza la funzionalità di rollback (un backtest è disponibile nei commenti), quindi i clienti possono scegliere se utilizzare o meno la funzionalità di rollback. Tuttavia, se il tuo tasso di successo storico è superiore all'85%, è più probabile che utilizzi la funzione di rimbalzo per migliorare le prestazioni.

Breve descrizione della strategia:

  • Coppia di valute: XAUUSD (Oro)
  • Deposito minimo: $50
  • Intervallo di tempo: 30 minuti
  • Suggerimento del broker – Un buon broker d’oro avrà spread non superiori a 10-15 centesimi. (IC/Fusion/VT/Axi//Pepperstone/Tickmill/Vantage/Tradeview, ecc.)
  • Tipo di conto: Spread bassi con commissioni. (Luminoso/Laser/ECN)
  • Scegli il tuo broker: IC Markets, Pepperstone, Raw e Razor hanno gli spread più bassi.
  • Nota importante: gli spread bassi sull'oro sono migliori di quelli alti. Ho visto spread superiori a 80 centesimi con alcuni broker scadenti. L'obiettivo è 10 centesimi. (Esempio: i circuiti integrati generalmente costano 5 centesimi.)
  • Si applica anche il tipo di conto: Hedging o Clearing, First In, First Out (FIFO).
Specifiche della transazione:
  • Ordina una volta al giorno
  • Invio: effettua un ordine limite
  • La liquidazione viene effettuata tramite un ordine stop loss o un ordine trailing profit.
  • Lo stop loss e il take profit per ogni operazione sull'oro sono fissati a 7,50$.
  • L'ordine è stato annullato o terminato prima dell'EOD.
  • Non sono previste rotazioni giornaliere né operazioni notturne.
  • Il VPS non è obbligatorio ma consigliato
  • La configurazione è semplice. Cambia semplicemente la tua posizione e l'ora GMT secondo necessità.
  • La prova della cronologia e tutti i file di installazione necessari possono essere trovati nei commenti.

Esegui i tuoi test.

I broker 7 Digit Gold e GMT0 richiedono file di installazione.


Recensioni 9
Lorenz
150
Lorenz 2025.02.26 14:48 
 

Unfortunately this bot took loss after loss since I bought it.. Maybe it is because trump is trolling the markets right now but I can not recomment using it at this moment. Maybe it works after the market cooled down a bit. Also the signal is not updating and the second signal from IC was removed. Doesnt really create trust in this bot.

Alno Markets Ltd
5164
Risposta dello sviluppatore Gregory Hay 2025.10.01 11:17
hi,
But there is loss days, need to run long time to see benefit, dont be concerned from 1 loss trade !!!
Fedgie Aguto
56
Fedgie Aguto 2025.02.04 06:06 
 

Good product and good user guide with explanations. Only took me a short time to setup. I'm on the winning tracks now. No more manual trading for me :)

Alno Markets Ltd
5164
Risposta dello sviluppatore Gregory Hay 2025.02.05 08:09
hi Fedgie,
thanks for comment, glad to have you onboard! Any help, send me a DM. Have a great february!
Nors
38
Nors 2025.02.04 03:57 
 

Goldexcel is a fabulous EA, very consistent and stable and works perfectly for my timezone. Gold spread has got high in some brokers lately, but my RAW accounts are still great for this system. Author very, very helpful to me getting setup to maximize my risk/reward. Thanks!

Alno Markets Ltd
5164
Risposta dello sviluppatore Gregory Hay 2025.02.05 08:09
hi Nors
thanks for comment, glad to have you onboard! Any help, send me a DM
yolanda412
54
yolanda412 2025.02.01 01:45 
 

请问GMT+0要改成什么设置？

Alno Markets Ltd
5164
Risposta dello sviluppatore Gregory Hay 2025.02.01 08:41
I send you private message
David Garcia Antona
386
David Garcia Antona 2025.01.24 16:17 
 

The EA works very well after 3 months using it. You need to adjust the risk based on your capital; it’s true that you can have 2 or 3 consecutive losses, but if you manage the risk properly, it won’t affect you at all. The developer replies quickly and is proactive.

Darryl Palma
74
Darryl Palma 2024.12.20 21:36 
 

A very special system and so accurate. Just watch it work on market open. Used other types of systems before without much success. This one is very good and real good backtest on different brokers which is the true test. Great track record, kudos to author, it's a great year of trading on this EA he did. I hope it continues into 2025! Good luck.

Alno Markets Ltd
5164
Risposta dello sviluppatore Gregory Hay 2025.02.05 20:31
Thanks Darryl, great!. Hit me up on dm for anything !!!
Amanda Nunes
23
Amanda Nunes 2024.12.18 14:38 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Alno Markets Ltd
5164
Risposta dello sviluppatore Gregory Hay 2025.10.01 11:18
thanks amanda thats great
Dectecting Lancers
23
Dectecting Lancers 2024.12.18 13:49 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

chake
21
chake 2024.12.18 11:40 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

