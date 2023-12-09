GoldExcel

illusione   GoldExcel EA è un programma ad alte prestazioni, ideale per il day trading sulla coppia di valute XAUUSD (oro). Sviluppato dal nostro team, questo programma è adatto a conti standard, conti di trading proprietari finanziati e conti di trading proprietari.

Rapporto sulle prestazioni: https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller

Il profilo della nostra azienda contiene informazioni più dettagliate sui nostri conti di trading.

Medaglia d'oro per prestazioni eccezionali   Questa strategia di day trading si concentra esclusivamente sulle coppie di valute, in particolare sull'oro. Queste coppie di valute sono ideali per questo tipo di trading grazie alla loro elevata volatilità giornaliera e alla stretta correlazione con gli orari di apertura del mercato azionario. L'oro beneficia di una liquidità globale estremamente elevata, garantendo generalmente un'esecuzione stabile e un volume di scambi significativo.

GoldExcel è un sistema di trading tradizionale basato sulle fluttuazioni dei prezzi e sulle tempistiche, la cui eccezionale efficacia è stata dimostrata attraverso numerosi test. I risultati in tempo reale sono perfettamente coerenti con i risultati dei test precedenti, offrendo ai clienti la massima fiducia nelle prestazioni future del sistema. Il principio di GoldExcel è semplice ma altamente efficace. Utilizza gli orari di apertura del mercato come catalizzatore per monitorare il prezzo di apertura delle coppie di valute garantite dall'oro fin dall'inizio delle contrattazioni negli Stati Uniti. Il sistema applica uno stop loss rigoroso di 5 $ per garantire la sicurezza di tutte le operazioni durante la giornata. Basato sulla logica naturale del mercato e sulla priorità alla tempistica precisa, GoldExcel è destinato al successo a lungo termine.

Medaglia d'oro per prestazioni eccezionali   Questa piattaforma mantiene una sola posizione alla volta, senza applicare ulteriori strategie di investimento o accumulare perdite, consentendo così agli utenti di valutare facilmente il rischio di ogni posizione prima di chiuderla.

GoldExcel utilizza una funzione di compensazione che aumenta il volume di trading il giorno successivo in caso di perdita il giorno precedente. Questa funzione può essere abilitata, ma il sistema rimane molto stabile anche senza (i risultati dei test retrospettivi sono disponibili nei commenti). Abilitarla è quindi una questione di preferenze personali. Tuttavia, dato un tasso di successo fino all'85%, abilitare la compensazione generalmente migliora le prestazioni. È possibile disabilitare la compensazione impostando il valore "Aumenta volume di trading dopo una perdita" su 1,0 ed eseguendo un test retrospettivo con la stessa dimensione del batch.

Medaglia d'oro per prestazioni eccezionali   GoldExcel è utile sia per gli investitori individuali che per quelli istituzionali. Risolve rapidamente diverse problematiche e garantisce un trading stabile con un conto bilanciato. GoldExcel non è un robot di trading ad alta frequenza e non viola le regole di trading abusive, rendendolo adatto a tutti gli investitori individuali (anche a coloro che negoziano regolarmente oro con spread). Infatti, GoldExcel offre una soluzione completa per tutti gli investitori. Gli investitori individuali possono iniziare con un minimo di 50 dollari. Il sistema si attiva solo dopo l'apertura del mercato azionario statunitense, garantendo così la diffusione tempestiva di tutte le informazioni importanti e la sua indipendenza dagli eventi attuali.

Panoramica strategica:

  • Coppia di valute: XAUUSD (Oro)
  • Deposito minimo: $50
  • Durata: 5 minuti
  • Broker consigliati: Broker affidabili con spread sull'oro pari o inferiori a 10-15 centesimi (ad esempio IC/Fusion/VT/Axi/Pepperstone/Tickmill/Vantage/Tradeview, ecc.).
  • Tipo di conto: conto a basso spread (RAW/RAZOR/ECN).
  • Broker disponibili: IC Markets e Pepperstone. I conti Raw e Razor offrono gli spread più bassi.
  • importante:   Uno spread più basso sull'oro è preferibile a uno più alto. Ho visto broker inaffidabili offrire spread fino a 80 centesimi. Lo spread ideale è di 10 centesimi. (Ad esempio, gli spread di IC sono solitamente di 5 centesimi.)
  • Tipologia di conto: Liquidazione netta o copertura. Si applica anche il metodo FIFO (first-in, first-out).
Caratteristiche commerciali:
  • Trading intraday
  • Inserisci – Ordine in sospeso
  • Strategia di uscita: utilizzare un ordine stop loss o un ordine trailing stop loss.
  • I livelli di stop-loss e take-profit per ogni transazione sono fissati a $ 7,50.
  • È dotato di una funzione di arresto rapido integrata.
  • Gli ordini vengono annullati o terminati ogni giorno alle ore 20:00 (ora del Regno Unito).
  • È vietato cambiare posizione, sia di giorno che di notte.
  • Un VPS non è obbligatorio, ma consigliato.
  • L'impostazione è semplice: basta modificare il layout e l'ora del meridiano di Greenwich in base alle proprie esigenze.
  • I file necessari per eseguire i test retrospettivi e tutti i file di dati richiesti sono disponibili nei commenti.

Il backtesting su MT5 è estremamente utile per tutti i trader. I modelli di MT5 raggiungono una precisione del 99% e possono memorizzare molti più dati rispetto ai server MT4. Anche se si prevede di fare trading su MT4, consigliamo di utilizzare MT5 per il backtesting. Inoltre, entrambe le versioni degli Expert Advisor (EA) funzionano in modo identico sui conti reali.


Nors
38
Nors 2025.02.10 09:46 
 

I bought MT5 version of Gold Excel as well as I use both platforms. This is hands-down the most profitable EA I ever used. I always over traded but Gold Excel taught me that it's possible to make great profits from a single trade per day. Congrats its excellent! :)

GoldSky
Alno Markets Ltd
Experts
illusione       GoldSKY EA   è un potente programma di day trading per la coppia XAUUSD (oro). Sviluppato dal nostro team...       Conto corrente, conto aziendale, chiamata aziendale!     Visualizza tutti i prodotti:       https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  Si tratta di un'offerta speciale scontata, valida solo per un periodo limitato, a $ 499 e riser
GoldExcel MT5
Alno Markets Ltd
Experts
benvenuto a       Versione GoldExcel EA MT5   , trading valido per la coppia di valute XAUUSD (GOLD) di oggi. È stato progettato dal nostro team per gestire account regolari, account sponsorizzati e attività. Non utilizzare il trading ad alta frequenza. IMPORTANT! After purchase contact me for any ongoing bonus, manual and installation guide, also for risk assessment if you use prop etc. Il prezzo iniziale aumenta ogni poche settimane. JinZhuo       Questa è una strategia di trading giornaliero
