Grid Feast MT5

Ciao, trader! Molto tempo fa, mentre stavo trasmettendo in streaming su YouTube, mi sono imbattuto in una potente strategia grid di Expert4x. Da appassionato trader forex e programmatore MQL4/5, ho sviluppato un Expert Advisor basato su questa strategia e da allora lo utilizzo. Metto a disposizione di tutti voi l'EA come mio contributo alla comunità dei trader. Guardate il video qui sotto in cui viene spiegata la strategia.

MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867


RACCOMANDAZIONE

La strategia/EA è progettata solo per coppie con range. Personalmente utilizzo l'EA su EURCHF e AUDNZD. Spero che anche voi troviate utile l'EA.


AVVISO SUL RISCHIO DI TRADING!

1. Il trading sui mercati finanziari comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti. Assicuratevi di comprendere che potreste perdere parte o tutto il capitale investito.


2. Vi invitiamo a iniziare a utilizzare questo progetto su un conto demo. Passate a un conto live solo dopo aver compreso appieno la strategia e i rischi connessi all'utilizzo dell'EA e al trading in generale.



Buon trading!!!

Prodotti consigliati
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Experts
x4o B1 Dollar Trader  Heiken Ashi Trend Retest Strategy  Automated trading system combining Heiken Ashi analysis with Moving Average retest methodology for trend-following entries on H1 timeframe. Trading Methodology The EA monitors two 25-period Moving Averages calculated on High and Low prices to identify trend direction. When price closes above MA High with candle high exceeding the moving average, an uptrend is detected. When price closes below MA Low with candle low beneath the moving aver
FREE
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experts
EA351 – Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 is an automated trading system designed for high-frequency scanning and multi-position entries on M5 timeframe , optimized for 0.01 lot trading. The EA continuously scans the market; when all conditions are met, it can open multiple positions (pyramiding) to maximize momentum moves. When profit grows, the EA manages the trade using trailing protection , and it can exit on reversal to protect gains. Key Features Timeframe: M5 (recommended) Default
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
NightTrader
Ugur Oezcan
5 (1)
Experts
No grid! No martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. You can find metatrader4 version here: https://www.mql5.com/de/market/product/18571# This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments in EURUSD and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits also based on indicators. A safety mode further
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Experts
Bitcoin Sniper — Expert Advisor per BTCUSD (MT5) Informazioni generali Bitcoin Sniper è un Expert Advisor automatizzato sviluppato per MetaTrader 5. L’EA è progettato per operare sul simbolo BTCUSD nel timeframe M30 utilizzando regole interne predefinite e parametri configurabili dall’utente. Una volta applicato al grafico, tutte le operazioni di trading vengono gestite automaticamente in base alle impostazioni di input selezionate. Condizioni di trading Simbolo: BTCUSD Timeframe: M30 Deposito
FREE
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Gino Renko EA
Stephane, Andr Valette
Experts
Here is an EA based on the Renko indicator, it can be used with currencies, commodities, and forex. Just associate it with the corresponding graph. The indicator used for the EA is available here, but it is not necessary for its operation, they are 2 independent products: https://www.mql5.com/fr/market/product/87852?source=Site +Market+MT5+Indicator+Search+Rating006%3agino+renko Personally I don't like renko like EA, and I haven't done any tests to find out which configuration is the best. Th
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experts
Here’s the full English translation of your text: --- ### **Operating Principle** The **Golden Extreme Furious EA** is an intelligent buy recovery and accumulation system (BUY Recovery Grid) specially developed for **XAUUSD (Gold)**. It combines advanced technical analysis (using Bill Williams’ AO and AC indicators) with a smart order management system that always aims to close trading cycles in profit — even after adverse market movements. The robot operates exclusively with **buy (BUY)**
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Experts
Versione MT4  |   Indicatore Valable ZigZag   |   FAQ L'Expert Advisor   Grid HLevel   è perfetto per i trader che vogliono ottenere un profitto stabile sul mercato Forex ogni mese. L'Expert Advisor funziona secondo la strategia di mediazione e vi consiglio di usarla correttamente. Usarla "correttamente" significa aprire operazioni di mediazione nei punti di inversione del mercato e operare solo nella direzione di un trend globale. Per quanto riguarda la direzione del trend principale, suggeris
TrendGap Hunter
Sergey Batudayev
Experts
TrendGap Hunter TrendGap Hunter   is an automated advisor for MetaTrader 5 that combines a proven trend strategy based on SuperTrend and Fair Value Gap (FVG) analysis for precise entries and exits. Main features Combination of   SuperTrend   and   FVG Breakout   indicators to filter out false signals Flexible methods of volume calculation: Fixed lot % of balance or free margin Several ways to set stop loss: By SuperTrend level Along the Fair Value Gap Join our community   and share your results
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
EZ Volchok MT5
Ruslan Brezovskiy
Experts
EZ Volchok is a fully automatic grid expert advisor that opens orders at moments of trend reversal. The basis for finding the entry points are author’s indicators based on Moving Average and Bollinger Bands. If the price moves in the opposite direction of the deal, the grid system will control the trading process. Benefits and features Fully automated and does not require extra attention. Suitable for working with any brokers. Minimum recommended deposit is $ 2000 ( can be used on cent accounts)
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
Experts
SecUnit B22 is a professional   ATR Trailing Stop strategy   designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on 4-hour timeframe. Built with prop firm challenges in mind, it combines dynamic trend following with 15 layers of advanced risk protection. Strategy Overview The EA uses an intelligent ATR-based trailing stop system that adapts to market volatility. It enters trades when price crosses the dynamic ATR stop line and exits when the trend reverses, ensuring you capture strong trends while m
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Gold Compass EA
Reward Ndunga Mubita
Experts
Overview Gold Compass EA   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Optimi
CryptoSlayer
VALU VENTURES LTD
Experts
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Volatility Pullback Expert Advisor – Adaptive Grid Trading Robot Overview: Volatility Pullback Expert Advisor  is an advanced market-neutral Expert Advisor that profits from volatility-based pullbacks. It combines an adaptive grid engine, smart recovery, partial hedging, and dynamic risk control to automate trading while minimizing drawdowns. Perfect for both beginner and experienced traders. Key Features: Adaptive Grid Engine: Optimizes entries within a defined price range. Smart Recovery &
CandlesFinderVolumeLevelsMt5
Alexander Nikolaev
Experts
This EA identifies trading candles that often foreshadow a market reversal and finds volume accumulation levels in the trading history. It opens trades if a candlestick like "Doji" or "Engulfing" appears at the volume level and the price seems to be repelled from the level. To make its strategy clearer to users, it can display volume levels and signal candles (thanks to its good display, it can be used as an indicator). In the strategy tester, some display functions do not work correctly, so wat
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Astra MT5 — Sistema di trading automatizzato basato sui modelli di mercato Astra MT5 è un expert advisor per MetaTrader 5 che utilizza i principali modelli di mercato, inclusi i ritracciamenti di prezzo dopo movimenti bruschi. Il sistema è completamente automatizzato e non richiede monitoraggio costante da parte del trader. Attenzione! Contattami subito dopo l’acquisto per ricevere le istruzioni di configurazione! Caratteristiche di Astra MT5 Algoritmi di analisi: lavora con modelli di prezzo e
Quantum Iron
VALU VENTURES LTD
Experts
Quantum Iron EA v37.0 - Advance/ Authentic Real   Quantum Queen   King  Quantum Baron   Quantum Emperor    Quantum Bitcoin  Reaper   EA with added and enhanced strong strategies and features.  15-in-1 Advanced Trading Robot with Comprehensive Risk Management Quantum Iron EA   combines 15 proven trading strategies in one powerful Expert Advisor, designed for consistent profitability across all market conditions. Perfect for both beginners and professional traders seeking automated trading excelle
Crossing Over
John Signer
Experts
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
VanguardPrime MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experts
VanguardPrime MT5: The High-Capital Reversal System for AUDUSD VanguardPrime MT5 is a powerful Expert Advisor (EA) engineered for precision reversal trading on the AUDUSD M15 chart. It is a sophisticated automated system designed to identify high-probability reversal setups and generate consistent returns. This EA is built for serious traders seeking a robust and automated solution. Key Features Precision Reversal Strategy: The EA uses a powerful combination of leading indicators, including th
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Experts
Currency EURUSD Timeframe 1H  PRO EA as a price action–based Expert Advisor that can be tuned to work on any Forex currency pair, timeframe by adjusting its settings. With flexible parameters, you can adapt USD PRO EA to trade any Forex symbol by simply adjusting the settings. With the Time Limit Settings, you have full control over when the EA is active. This allows you to fine‑tune trading sessions to match the most liquid and profitable market hours. The Max Trades Per Day setting allow
BB King
Khima Gorania
Experts
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
Dual Switch Grid
Aldo Farandy Medya
Experts
Overview Dual Switch Grid (DSG) is a flexible Grid Expert Advisor designed for traders seeking full control over strategy behavior. It offers two distinct entry models— Donchian trend-following and Bollinger Band mean-reversion —both fully customizable. Users can freely adjust indicator settings, EMA filters to suit their strategy. In addition, DSG features a comprehensive, user-configurable grid recovery system , enabling traders to handle the risk management with ease.  Features it includes :
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
PROMOZIONE LANCIO: SOLO 34 9 $ invece di 990$! Sono rimaste solo poche copie a questo prezzo promozionale! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   Pacchetto combinato EA definitivo   " nel nostro   blog promozionale   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Risultati in tempo reale a basso rischio Risultati dal vivo ad alto rischio Benvenuti in STABILITY PRO   : uno dei sistemi di rete più avanzati, stabili e a basso rischio sul mercato! Questo EA è stato sottoposto a stress test sull'inter
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advi
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD (Oro). Funziona combinando nove strategie di trading indipendenti, ognuna innescata da diverse condizioni di mercato e intervalli temporali (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA è progettato per gestire automaticamente i suoi ingressi e i filtri. La logica principale dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche grid, martingala o di mediazione (averaging) . Tut
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
Segnale live (conto reale) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Questo EA utilizza la stessa logica e le stesse regole di esecuzione del segnale di trading reale verificato mostrato su MQL5. Se utilizzato con le impostazioni consigliate e ottimizzate e con un broker ECN / RAW spread affidabile , il comportamento nel trading reale dovrebbe riflettere da vicino le prestazioni e la struttura del segnale live. Si prega di notare che i risultati individuali p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un consulente di trading professionale per negoziare qualsiasi asset senza martingala o griglie dall'autore con oltre 25 anni di esperienza. La maggior parte dei consulenti top lavora con l'oro in crescita. Appaiono brillanti nei test... finché l'oro sale. Ma cosa succede quando il trend si esaurisce? Chi proteggerà il tuo deposito? HTTP EA non crede nella crescita eterna — si adatta al mercato mutevole e è progettato per diversificare ampiamente il tuo portafoglio d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex Turbo — “Scambia la tempesta, controlla il Vortice” Vortex Turbo rappresenta la prossima fase evolutiva del trading intelligente: uno sviluppo unico che unisce un'architettura di intelligenza artificiale all'avanguardia, una logica di mercato adattiva e un controllo preciso del rischio. Basato su comprovati principi algoritmici, integra molteplici strategie in un ecosistema unificato ad alta velocità, alimentato da un nuovo livello di intelligenza predittiva. Progettato come esperto di
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
P rezzo speciale di  $109  (prezzo regolare: $365) . Guida alla configurazione e all'uso :  ABS Channel . Monitoraggio in tempo reale:   ABS Signal .  File di configurazione dal segnale live File di configurazione di base Cos'è ABS EA? ABS EA è un robot di trading professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. Si basa su un sistema Martingale con controlli di rischio integrati . Progettato sia per trader nuovi che esperti, ABS EA è facile da configurare, comple
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experts
Cheat Engine è un sistema di scalping sull’oro di fascia intermedia in grado di prendere decisioni basate sul sentiment globale del forex tramite API web. Segnale live di Cheat Engine in arrivo! Il prezzo attuale verrà aumentato. Prezzo a tempo limitato 199  USD Solo trading a colpo singolo. Nessuna grid o martingala, mai. Uscite con trailing stop intelligente che si adattano alla volatilità giornaliera Il sentiment globale del forex è una misurazione delle posizioni di centinaia di migliaia di
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
Pronto l'impresa di costruzioni! Non progettato per il flipping di conti a breve termine o per profitti rapidi Nessuna Martingala / Nessuna Griglia / Nessuna IA Progettato per i trader focalizzati sulla coerenza a lungo termine Risultati in tempo reale:   Segnale in tempo reale   |   Portafoglio principale   |   Risultati FTMO     |    Comunità pubblica PREZZO DI LANCIO: $ 249, Prezzo successivo: $ 349 (solo 6 copie rimaste) Che cos'è Gold Atlas? Gold Atlas è un sistema di trading automatizzat
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]     [SET FILES] Caratteristiche Prin
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Altri dall’autore
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ciao, trader! Molto tempo fa, mentre stavo trasmettendo in streaming su YouTube, mi sono imbattuto in una potente strategia grid di Expert4x. Da appassionato trader forex e programmatore MQL4/5, ho sviluppato un Expert Advisor basato su questa strategia e da allora lo utilizzo. Metto a disposizione di tutti voi l'EA come mio contributo alla comunità dei trader. Guardate il video qui sotto in cui viene spiegata la strategia. Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866 RACCOMANDA
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilità
CALCOLA IL TUO LOTTO PROPRIO QUI SU METATRADER!!! Ciao trader. Siete trader orientati alla gestione del rischio? Se sì, allora questo è per voi. Mi chiamo Ibrahim e ho sviluppato uno strumento che può aiutarvi a calcolare il vostro lotto in base alla percentuale di rischio rispetto al saldo del vostro conto. Questo strumento può anche aiutarvi a calcolare il vostro lotto se avete un valore assoluto che desiderate rischiare, invece di specificare il rischio in percentuale. Ad esempio, potete sp
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicatori
Ciao, trader! Ho sviluppato un indicatore per i trader che utilizzano l'Average True Range, ovvero il valore ATR, per determinare lo Stoploss e il Takeprofit delle loro operazioni. Con questo indicatore puoi facilmente impostare Takeprofit e Stoploss con il moltiplicatore che preferisci. Per utilizzarlo, adatta il periodo ATR al tuo stile di trading, quindi regola di conseguenza il moltiplicatore Stoploss e il moltiplicatore Takeprofit. Buon trading. Buona fortuna e buon trading!!!
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilità
CALCOLA IL TUO LOTTO PROPRIO QUI SU METATRADER!!! Ciao trader. Siete trader orientati alla gestione del rischio? Se sì, allora questo è per voi. Mi chiamo Ibrahim e ho sviluppato uno strumento che può aiutarvi a calcolare il vostro lotto in base alla percentuale di rischio rispetto al saldo del vostro conto. Questo strumento può anche aiutarvi a calcolare il vostro lotto se avete un valore assoluto che desiderate rischiare, invece di specificare il rischio in percentuale. Ad esempio, potete sp
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicatori
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilità
Ciao, campioni di trading! Spero che stiate andando bene. Vi è mai capitato di entrare in una posizione in cui il mercato inizialmente si muoveva a vostro favore o di avvicinarvi al vostro takeprofit per poi improvvisamente invertirsi? Beh, mi è successo numerose volte e oggi ho deciso di reagire. Vi presento un trade manager che vi aiuta a proteggere le vostre posizioni. Questo progetto vi aiuta a impostare le vostre posizioni al pareggio al raggiungimento di un certo numero di pip da voi spe
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Guadagna tantissimo facendo trading in modo intelligente! Se vuoi aumentare il tuo capitale di trading senza stress, questo sistema completamente automatizzato, versatile e adattivo “AI GOLD ATM” è fatto apposta per te. Il suo compito è aiutarti a fare trading sulla coppia XAUUSD con precisione usando un sistema intelligente che si adatta al mercato, così non perderai mai opportunità redditizie. Prezzo di lancio = 299 $ Prezzo effettivo = 1499 $ AI GOLD ATM utilizza algoritmi avanzati per in
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilità
Ciao, campioni di trading! Spero che stiate andando bene. Vi è mai capitato di entrare in una posizione in cui il mercato inizialmente si muoveva a vostro favore o di avvicinarvi al vostro takeprofit per poi improvvisamente invertirsi? Beh, mi è successo numerose volte e oggi ho deciso di reagire. Vi presento un trade manager che vi aiuta a proteggere le vostre posizioni. Questo progetto vi aiuta a impostare le vostre posizioni al pareggio al raggiungimento di un certo numero di pip da voi spe
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ciao, campioni del trading! Spero che stiate andando bene. Vi ho proposto un progetto interessante basato sul breakout di prezzo. Questo progetto è ideale per i trader interessati o che operano con breakout basati sul tempo. Il progetto vi protegge dall'applicare decisioni emotive al vostro trading. L'EA può essere utilizzato anche per le sfide prop firm: dovete solo adattare il time breakout range a vostro piacimento, impostare la percentuale di conto/lotto fisso che desiderate utilizzare e si
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilità
LA MISURA DIFENSIVA DELLE VOSTRE STRATEGIE DI PROFITTO! Come disse il Maestro Sun Tzu: la sicurezza contro la sconfitta implica tattiche difensive; la capacità di sconfiggere il nemico significa passare all'offensiva. Volete smettere di subire ridicole perdite a causa di malfunzionamenti dei vostri Expert Advisor (EA)? Volete tenere traccia delle vostre vincite e perdite e prendere sul serio la gestione del rischio? Prima di acquistare il tuo prossimo conto presso una società di trading o il t
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Guadagna tantissimo facendo trading in modo intelligente! Se vuoi aumentare il tuo capitale di trading senza stress, questo sistema completamente automatizzato, versatile e adattivo “AI GOLD ATM” è fatto apposta per te. Il suo compito è aiutarti a fare trading sulla coppia XAUUSD con precisione usando un sistema intelligente che si adatta al mercato, così non perderai mai opportunità redditizie. Prezzo di lancio = 299 $ Prezzo effettivo = 1499 $ MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/pr
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilità
Ciao, trader. Siete il tipo di trader che è sicuro del suo ingresso ma che di solito finisce per essere oggetto di caccia allo stop loss? Le vostre analisi sono corrette per oltre il 70% ma le vostre operazioni di solito raggiungono lo stop loss a causa della caccia allo stop loss o di manipolazioni di mercato? Se è così, allora è il momento di prendere il controllo! Con questo strumento potete vincere tutte le vostre operazioni accurate senza preoccupazioni. Questo strumento vi aiuta anche a m
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ciao, campioni di trading! Spero che stiate andando bene. Vi ho proposto un progetto interessante basato sul breakout di prezzo. Questo progetto è ideale per i trader interessati o che operano con breakout basati sul tempo. Il progetto vi protegge dall'applicare decisioni emotive al vostro trading. L'EA può essere utilizzato anche per le sfide prop firm: dovete solo adattare il range di breakout a vostro piacimento, impostare la percentuale di conto/lotto fisso che desiderate utilizzare e siete
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilità
️ Sicurezza del capitale – Proteggi il tuo capitale in modo professionale! Vuoi smettere di sperperare i tuoi conti di trading? Vuoi smettere di subire ridicoli drawdown a causa di malfunzionamenti dei tuoi Expert Advisor (EA)? Vuoi monitorare le tue vincite e perdite e prendere sul serio la gestione del rischio? Prima di acquistare il tuo prossimo conto presso una società di trading o il tuo prossimo Expert Advisor, aspetta. Innanzitutto, congratulazioni! Ho sviluppato per te la tua prima li
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilità
Ciao, trader. Siete il tipo di trader che è sicuro del suo ingresso ma che di solito finisce per essere oggetto di caccia allo stop loss? Le vostre analisi sono corrette per oltre il 70% ma le vostre operazioni di solito raggiungono lo stop loss a causa della caccia allo stop loss o di manipolazioni di mercato? Se è così, allora è il momento di prendere il controllo! Con questo strumento potete vincere tutte le vostre operazioni accurate senza preoccupazioni. Questo strumento vi aiuta anche a m
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione