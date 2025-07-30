Equity Security

🛡️ Sicurezza del capitale – Proteggi il tuo capitale in modo professionale!


Vuoi smettere di sperperare i tuoi conti di trading? Vuoi smettere di subire ridicoli drawdown a causa di malfunzionamenti dei tuoi Expert Advisor (EA)? Vuoi monitorare le tue vincite e perdite e prendere sul serio la gestione del rischio? Prima di acquistare il tuo prossimo conto presso una società di trading o il tuo prossimo Expert Advisor, aspetta. Innanzitutto, congratulazioni! Ho sviluppato per te la tua prima linea di difesa contro le perdite impreviste nel trading. Questo potente strumento blocca automaticamente il tuo conto da ulteriori operazioni di trading una volta che il tuo obiettivo di profitto giornaliero o il tuo drawdown giornaliero raggiungono il limite preimpostato, proteggendo il tuo capitale da decisioni emotive, mercati volatili o Expert Advisor malfunzionanti. Aggiungi una copia di questo strumento al tuo arsenale di trading e fai trading con fiducia!


Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145639


✅ Caratteristiche principali:


🚫 Blocco automatico del trading: interrompe tutte le attività di trading una volta raggiunto il limite giornaliero di perdita di capitale o il target di profitto giornaliero.

📊 Monitoraggio in tempo reale: tiene costantemente traccia del capitale rispetto al drawdown durante la giornata di trading.

⏰ Reset giornaliero: il limite di drawdown e l'obiettivo di profitto si azzerano automaticamente all'inizio di una nuova giornata di trading.

⚙️ Impostazioni personalizzabili: imposta il tuo obiettivo di profitto e il tuo drawdown in percentuale o importo fisso in base al tuo piano di trading.

🔔 Avvisi e notifiche: ricevi una notifica quando viene raggiunto il limite di capitale.



💡 Perché ne hai bisogno:


1. Proteggiti dal rischio di perdere tutto a causa di bug dell'EA o di un eccessivo


Prodotti consigliati
Xelar EA
DENIS BRAUN
2 (1)
Experts
Robot Name: Xelar EA Description: Xelar EA - Your Gateway to High-Risk, Potentially Highly Profitable Trading Experiences! Are you in search of a trading robot capable of providing risk-loving traders the opportunity to achieve exceptional profits? Xelar EA could be exactly what you've been looking for. This highly specialized trading robot has been developed to conquer the markets in a unique and efficient manner. Information: After every 5 sales, the price increases by $100. Please contact me
Guardian of the Galaxy
Arwan Prabowo
5 (1)
Utilità
Protect your account from Margin Call when the market is going opposite with your trades. Manage your risk when you're using Martingale, Grid, Average . They are not dangerous anymore, but manageable  Use this EA utilities to accompany your every MT4 installation This EA is a utility to protect your capital when your trading are unfavorable : Maximum loss in money, Maximum Draw-down/ equity loss in percentage, Your minimum equity reached Those are whichever reached first It's simple, straightfor
FREE
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilità
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
GridBreakTimeSuper
Opengates Success International
Utilità
GridBreakTimeSuper is a Utility created based on grid trading strategies. It opens any number of Buystops and Sellstops orders respectively as defined by the User with a predetermined gap up and down from the current price as also set by the User. This EA works based on time set by the User for opening and closing of all orders and trades once in a day according to the time set by user. The general idea here is that each currency pair has specific time that breakout is always most likely as ther
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilità
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Fibo Levels
Igor Semyonov
Utilità
Description  Fibo Levels  is an indicator that automatically plots  Fibonacci  levels. The levels are calculated and plotted    over a certain interval using the number of bars specified by the user . When the price achieve one of the target levels (23.6%, 38.2%, 50% or 61.8%) the indicator at the request of the user gives a sound signal and/or sends the message by e-mail. Example of the e-mail notification: Subject:  Fibo Up Signal Message:  Signal,H1 - Correction of EURUSD reached 23.6% - 2014
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilità
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilità
Vi presentiamo NAS100 Auto SL e TP Maker per MT4: Non perdete mai più l'impostazione di StopLoss e TakeProfit con il nostro NAS100 Auto SL e TP Maker, un assistente indispensabile per i trader che navigano sul mercato del Nasdaq 100 su MetaTrader 4. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare la gestione dei livelli di StopLoss e TakeProfit. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare
FREE
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Close Order EA MT4
Iketut Sudiasa
Utilità
This EA will automatically close all open and pending order when profit or loss is reached according to users setting. Profit or loss can be set by percentage or by amount. When inputting amount for loss make sure to put " - " (minus) sign before the amount. The color of text displayed on the chart can be change in the user input. The text position can also be changed: - left top corner - right top corner - left bottom corner - right bottom corner
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Robot Dream
Serhii Bernatskyi
Experts
Multicurrency Expert Advisor with 100% adaptation for any currency pair and timeframe. Based on the Smart Gread indicator. Very flexible setup allows you to get maximum profit. Profit from transactions is set manually in TakeProfit (standart 200 ). Lot size is set manually by Lot (standart = 1 lot). Each subsequent lot is increased by Kolen (standart 2 ). Maximum lot size MaxLot (standart 10 ). To disable the adviser, there are special functions: StopRightNow - all orders will close rig
Super Scalping Trading System XL
Qun Ying Fu
Utilità
In a trend trading system, find the right entry and exit points. In forex trading, a trading strategy is a fixed plan designed to make a decent return by going long or short the market. The main reason a properly researched trading strategy is helpful is because it is verifiable, quantifiable, consistent, and objective. For each trading strategy, you need to define the assets to be traded, the entry/exit points, and money management rules.
Powerful Price Action EA for MT4
Botond Ratonyi
5 (1)
Experts
Powerful Price Action Engulfing Doji Robot MT4 version Package Contains: (Price includes both versions) SET files in Comment section. 1. Powerful Price Action EA Advanced Version with NomadTrader Money Management System: --Full EA with all adjustable settings and parameters to tweak or optimize. --It uses the NomadTrader Money Management system with Dynamic exit strategy based on Price %(percent) based Stop loss, Take Profit and Adjustable Time Filter to 1 minute preciseness, all parameters a
Close Trades Premium MT4
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Utilità
Like you when I first started trading, It was overwhelming...learning about indicators, about lotsize, leverage and many more things. Its been almost 3 years. I am more knowledgeable in trading. My trading continues to improve as I work on my strategy, technical analysis, trading psychology and trade management. One thing I am not worried about though is being able to close my trades quicky if a trade goes against me or if the trade has reached my take profit level with the help of my Close Tra
SL Stop Orders
Vladimir Khlystov
Experts
При старте советник выставляет два отложенных стоп ордера образовывая канал. Если один ордер срабатывает то второй переустанавливаем на его SL с увеличением лота. При срабатывании ТП советник начинает цикл с ноля. Оптимизируемые параметры: Объем ордеров (   Lot   ) нам нет смысла оптимизировать. Его проще сразу установить в соответствии с размером вашего депозита. Например для депозита менее 500 usd ставим минимальный лот 0,01 Размер прибавки лота (   Plus_Lot   ) ставим в зависимости от перво
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicatori
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Semi automatic trading and tester
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Utilità
This trading system requires the user to manually add Fibonacci, trend lines, horizontal lines, channel to perform semi-automatic or manual trading. The trading system can also be used in the tester. Trading panel provides: spread information margin information free marging Information The swap information to order for lots (requires your dealer support)
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilità
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
Trading Lines
Oleg Pechenezhskiy
Utilità
This utility is an Expert Advisor for semi-automatic trading within a price channel. It enters the market when the price crosses the channel boundary. Trend lines with a special type of description should mark the boundaries of the price channel. Trader is responsible for creating and aligning such trade lines on the required chart. The lines should be placed according to the same rules the "buy limit" and "sell limit" pending orders are placed. A trend line with a description of type "buy x" (w
RewardsTaker Expert
Opengates Success International
Utilità
Rewards Taker Utility EA Rewards Taker Utility EA is a portable semi-automated utility expert advisor which can close profitable trades when the amount set as a profit target by the user is reached on a single currency pair. The idea comes from the fact that, forex profit does not stay forever in the account, your trade(s) many be in profits now and be in losses in the next minutes or hour but by this method, you will detain already made profits by closing the profitable trades to increase
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilità
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
Indicatori
This EA is an extension for the free trade indicator Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 The main idea is to support your decision to  trade  according to the current trend. It is possible to configure alert and push notification to receive when entering to first candle for bull / bear trend. For this extension of the free indicator now it is possible to filter the current trend info with other timeframes. For example show trend for timeframe M5 considering also timeframe
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.46 (54)
Experts
Utilizza il modello di una famosa strategia chiamata Swinger (Pendulum, Cheburashka) - posizionamento alternativo di ordini pendenti con aumento del lotto. La strategia consiste nel piazzare due ordini pendenti opposti. Quando il prezzo si muove in una determinata direzione, viene attivato un ordine pendente, mentre la dimensione del lotto dell'altro ordine viene aumentata. L'EA prevede tre tipologie di apertura degli ordini pendenti (TypeofTrade) Apertura automatica dopo il posizionamento (Ape
FREE
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (419)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (101)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
Alert Signal Trading MT4
Trinh Dat
Utilità
The product is used to trade base on any Alert signal in MT4 Easy to setup, simple format with custom keyword All option to management orders as trailing stop, breakeen, partial close, time filter, news filter ... Option to auto open grid orders How to setup and guide: Let read all details about setup and download indicator for auto get Alert Signal   here Do not buy if you even can not install demo EA to your VPS ( some VPS block download EA from mql5 market) We always bring customers high qua
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [Istruzioni  
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Utilità
Exp-Averager   è progettato per calcolare la media delle operazioni che hanno ricevuto un certo prelievo aprendo operazioni di media. Il consulente ha la capacità di aprire nuove posizioni in tendenza o contro la tendenza attuale. Include anche una funzione intelligente di trailing stop che si applica a una serie di posizioni. Il consulente può aumentare o diminuire la dimensione del lotto delle posizioni. Questa è una strategia ampiamente utilizzata per riportare le posizioni in perdita al pre
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.48 (21)
Utilità
L'Expert Advisor   ripete   operazioni e posizioni un numero prestabilito di volte sul tuo conto   MetaTrader 4   . Copia tutte le operazioni aperte manualmente o da un altro Expert Advisor. Copia i segnali e aumenta il lotto dai segnali   ! Aumenta il numero di altri EA. Sono supportate le seguenti funzioni: lotto personalizzato per operazioni copiate, copia di Stop Loss, Take Profit, utilizzo di trailing stop. Versione MT5 Descrizione completa +DEMO +PDF Come comprare Come installare     C
Daily Drawdown Limit EA Prop Firm trading MT4
Mathieu, Frede Alfaro
Utilità
If you found this EA, it's probably because you want to get a funded account with a prop firm, but you see a rule that most of traders fear :   Maximum Daily Drawdown.  I've been through this problem myself as   I'm a prop firm trader   and I've made a bot to solve this rule, and you can get it to solve this problem too. How does it work ? When you first setup this EA, you need to input the   initial deposit   which corresponds to the size of your funded account. For exemple if you get a 10k$ f
Risk to R Ratio Manager
Omar Alkassar
Utilità
Il Risk to Reward Ratio Manager è uno strumento visivo di gestione degli ordini e di calcolo delle dimensioni delle posizioni, progettato per supportare un trading disciplinato e una gestione professionale del rischio. Consente ai trader di impostare visivamente i livelli di ingresso, stop-loss e take-profit direttamente sul grafico, calcolando automaticamente la dimensione del lotto e il rapporto rischio/rendimento prima di inviare un ordine. Lo strumento aiuta a standardizzare la preparazione
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilità
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Altri dall’autore
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
3 (1)
Experts
Ciao, trader! Molto tempo fa, mentre stavo trasmettendo in streaming su YouTube, mi sono imbattuto in una potente strategia grid di Expert4x. Da appassionato trader forex e programmatore MQL4/5, ho sviluppato un Expert Advisor basato su questa strategia e da allora lo utilizzo. Metto a disposizione di tutti voi l'EA come mio contributo alla comunità dei trader. Guardate il video qui sotto in cui viene spiegata la strategia. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867 RACCOMANDAZ
FREE
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ciao, trader! Molto tempo fa, mentre stavo trasmettendo in streaming su YouTube, mi sono imbattuto in una potente strategia grid di Expert4x. Da appassionato trader forex e programmatore MQL4/5, ho sviluppato un Expert Advisor basato su questa strategia e da allora lo utilizzo. Metto a disposizione di tutti voi l'EA come mio contributo alla comunità dei trader. Guardate il video qui sotto in cui viene spiegata la strategia. Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866 RACCOMANDA
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilità
Ciao, campioni di trading! Spero che stiate andando bene. Vi è mai capitato di entrare in una posizione in cui il mercato inizialmente si muoveva a vostro favore o di avvicinarvi al vostro takeprofit per poi improvvisamente invertirsi? Beh, mi è successo numerose volte e oggi ho deciso di reagire. Vi presento un trade manager che vi aiuta a proteggere le vostre posizioni. Questo progetto vi aiuta a impostare le vostre posizioni al pareggio al raggiungimento di un certo numero di pip da voi spe
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicatori
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilità
️ Sicurezza del capitale – Proteggi il tuo capitale in modo professionale! Vuoi smettere di sperperare i tuoi conti di trading? Vuoi smettere di subire ridicoli drawdown a causa di malfunzionamenti dei tuoi Expert Advisor (EA)? Vuoi monitorare le tue vincite e perdite e prendere sul serio la gestione del rischio? Prima di acquistare il tuo prossimo conto presso una società di trading o il tuo prossimo Expert Advisor, aspetta. Innanzitutto, congratulazioni! Ho sviluppato per te la tua prima l
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilità
Ciao, campioni di trading! Spero che stiate andando bene. Vi è mai capitato di entrare in una posizione in cui il mercato inizialmente si muoveva a vostro favore o di avvicinarvi al vostro takeprofit per poi improvvisamente invertirsi? Beh, mi è successo numerose volte e oggi ho deciso di reagire. Vi presento un trade manager che vi aiuta a proteggere le vostre posizioni. Questo progetto vi aiuta a impostare le vostre posizioni al pareggio al raggiungimento di un certo numero di pip da voi spe
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ciao, campioni del trading! Spero che stiate andando bene. Vi ho proposto un progetto interessante basato sul breakout di prezzo. Questo progetto è ideale per i trader interessati o che operano con breakout basati sul tempo. Il progetto vi protegge dall'applicare decisioni emotive al vostro trading. L'EA può essere utilizzato anche per le sfide prop firm: dovete solo adattare il time breakout range a vostro piacimento, impostare la percentuale di conto/lotto fisso che desiderate utilizzare e si
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Guadagna tantissimo facendo trading in modo intelligente! Se vuoi aumentare il tuo capitale di trading senza stress, questo sistema completamente automatizzato, versatile e adattivo “AI GOLD ATM” è fatto apposta per te. Il suo compito è aiutarti a fare trading sulla coppia XAUUSD con precisione usando un sistema intelligente che si adatta al mercato, così non perderai mai opportunità redditizie. Prezzo di lancio = 299 $ Prezzo effettivo = 1499 $ MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/pr
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ciao, campioni di trading! Spero che stiate andando bene. Vi ho proposto un progetto interessante basato sul breakout di prezzo. Questo progetto è ideale per i trader interessati o che operano con breakout basati sul tempo. Il progetto vi protegge dall'applicare decisioni emotive al vostro trading. L'EA può essere utilizzato anche per le sfide prop firm: dovete solo adattare il range di breakout a vostro piacimento, impostare la percentuale di conto/lotto fisso che desiderate utilizzare e siete
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Guadagna tantissimo facendo trading in modo intelligente! Se vuoi aumentare il tuo capitale di trading senza stress, questo sistema completamente automatizzato, versatile e adattivo “AI GOLD ATM” è fatto apposta per te. Il suo compito è aiutarti a fare trading sulla coppia XAUUSD con precisione usando un sistema intelligente che si adatta al mercato, così non perderai mai opportunità redditizie. Prezzo di lancio = 299 $ Prezzo effettivo = 1499 $ AI GOLD ATM utilizza algoritmi avanzati per in
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione