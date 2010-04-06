Scalping Histogram Pro mw
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Scalping Histogram Pro" per MT4, senza ridisegno.
- L'indicatore Scalping Histogram Pro può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione principale del momentum dei prezzi dopo una piccola correzione di prezzo.
- L'indicatore Scalping Histogram Pro può essere disponibile in 2 colori: arancione per il momentum ribassista e verde per quello rialzista.
- Quando si vedono almeno 10 barre consecutive dell'istogramma dello stesso colore, significa che si sta verificando un forte momentum.
- Il segnale di ingresso è rappresentato da una colonna con il colore opposto nell'istogramma e dalla colonna successiva con il colore del momentum iniziale (vedere le immagini).
- Utilizza obiettivi di scalping: massimi/minimi più vicini sul grafico.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- L'indicatore ha un display informativo sullo spread e sugli swap: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è associato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile individuare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
COME USARE l'indicatore:
- per segnali di ACQUISTO: almeno 10 barre verdi consecutive dell'istogramma (momentum) + 1 barra arancione sull'istogramma (correzione) + 1 barra verde (apri qui una posizione Long).
- per segnali di VENDITA: almeno 10 barre arancioni consecutive dell'istogramma (momentum) + 1 barra verde sull'istogramma (correzione) + 1 barra arancione (apri qui una posizione Short).
