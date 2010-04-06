Scalping Histogram Pro mw

Indicateur Crypto_Forex « Scalping Histogram Pro » pour MT4, sans retouche.





- L'indicateur Scalping Histogram Pro permet de rechercher des signaux d'entrée dans la direction principale de la dynamique des prix après une légère correction.

- L'indicateur Scalping Histogram Pro est disponible en deux couleurs : orange pour une dynamique baissière et vert pour une dynamique haussière.

- L'affichage d'au moins 10 barres consécutives de la même couleur sur l'histogramme indique une forte dynamique.

- Le signal d'entrée est représenté par une colonne de couleur opposée dans l'histogramme, la colonne suivante par la couleur initiale de la dynamique (voir les images).

- Utilisez des cibles de scalping : les plus hauts/plus bas les plus proches sur le graphique.

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.

- L'indicateur affiche les informations sur le spread et les swaps de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

L'indicateur Info Spread Swap est affiché dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





UTILISATION DE L'INDICATEUR :

- Pour les signaux d'ACHAT : au moins 10 barres d'histogramme vertes consécutives (momentum) + 1 barre orange sur l'histogramme (correction) + 1 barre verte (ouverture d'une position longue ici).

- Pour les signaux de VENTE : au moins 10 barres d'histogramme orange consécutives (momentum) + 1 barre verte sur l'histogramme (correction) + 1 barre orange (ouverture d'une position courte ici).





