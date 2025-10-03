Carbon Drift

Price today is 70. When 10 copies are sold, the new price will be 103. Don’t miss the early slot. Currently sold: 1.



Entra in una nuova era di trading automatizzato con Carbon Drift—un EA progettato per interpretare le naturali “dinamiche di flusso” del mercato. Progettato per la precisione, questo sistema si concentra sulla lettura dei cambiamenti di momentum in tempo reale, rilevando zone di esaurimento e eseguendo ingressi dove l'esaurimento di tendenza incontra la forza di inversione. È un approccio non lineare e fluido—ben oltre le configurazioni meccaniche rigide.





Unisciti alla nostra crescente comunità di trader su MQL: (Clicca Qui)

Approfondisci le intuizioni dell'EA:





Need my assistance? For proper backtest outcomes, I’ll send you the setup file and help notes.

Panoramica Simbolo Grafico: GBPCHF (configurazione grafica singola) Intervallo di Tempo: M15 Ideale per: GBPCHF,EURAUD,CHFJPY,AUDNZD,NZDJPY Deposito Minimo: $500 raccomandato Leva: 1:100 a 1:500 ottimale

Perché Carbon Drift Si Distinque

Strategia Principale: Costruita attorno a un sistema noto come Echo delle Tendenze Temporali, questo EA scansiona più intervalli di tempo per rilevare schemi di micro-tendenza ricorrenti che risuonano attraverso il grafico. Blocca le operazioni quando i movimenti a breve termine imitano formazioni storiche ad alta probabilità—trasformando la ripetizione in ricompensa.

Sistema di Gestione Intelligente Opcional: Per i trader che preferiscono un potenziale di profitto aggiuntivo, Carbon Drift include uno che si attiva in condizioni controllate. Non aggiunge mai operazioni alla cieca—piuttosto, calcola la pressione d'ingresso, le zone di drawdown e la validità del recupero prima di aumentare l'esposizione. Questo assicura che anche quando si utilizza la logica, rimanga sicuro, calcolato e guidato da rigorosi limiti di rischio.

Scaling Adattato al Rischio: Le dimensioni delle posizioni si adattano in base alla volatilità in tempo reale, all'equità del conto e alla sensibilità del mercato—quindi la tua esposizione rimane allineata con le condizioni di mercato in ogni momento.

Installazione Semplificata

Passo 1: Attacca Carbon Drift al grafico GBPCHF in MetaTrader.

Passo 2: Utilizza l'intervallo di tempo M15 per risultati ottimali.

Passo 3: Personalizza la dimensione del lotto e scegli se abilitare la modalità di gestione intelligente.

Passo 4: Abilita il Trading Automatico e lascia che Carbon Drift operi senza problemi.





Dopo l'Acquisto:

Contattaci dopo l'acquisto per accedere alla nostra comunità privata su Telegram. Ricevi aggiornamenti live, impostazioni avanzate, risultati delle prestazioni e interagisci direttamente con altri utenti e il team di sviluppo.

Carbon Drift è più di un EA—è il tuo nuovo vantaggio nel trading.











