Spread and Price Tracker

(Questo testo è stato generato automaticamente dall'originale inglese.)

I grafici su MetaTrader mostrano solo le barre/candele basate sui prezzi di quotazione Bid (o Last prezzi di quotazione per alcuni tipi di simboli). Tuttavia, questo non è il quadro completo, poiché ci sono anche i prezzi di quotazione Ask da considerare e lo Spread tra di essi.

Ogni trader alle prime armi ha scoperto questa trappola quando ha iniziato a fare trading, solo per rendersi conto che qualcosa non andava. Dopo aver appreso le basi, impara che c'è lo Spread da considerare e che...

Una posizione di "acquisto" si apre al prezzo Ask e si chiude al prezzo Bid .

e si chiude al prezzo . Una posizione di "vendita" si apre al prezzo Bid e si chiude al prezzo Ask.

Tuttavia, sul grafico vengono solitamente visualizzati solo i prezzi storici di Bid o Last, il che rende piuttosto difficile prevedere con precisione quando lo Spread potrebbe ampliarsi durante la giornata, o conoscere i livelli di prezzo ideali su cui posizionare stop o effettuare inversioni.

Lo scopo di questo indicatore è quello di contribuire a migliorare la situazione consentendo di tracciare i dati storici dei tick e di rappresentarli sul grafico come candele in una sottofinestra sotto il grafico principale. Principalmente, può tracciare lo Spread in punti, ma è anche possibile tracciare e visualizzare il prezzo Ask. Se si preferisce, può anche visualizzare il prezzo Mid (che si trova a metà strada tra i prezzi di quotazione Ask e Bid). E come bonus, per quei simboli i cui grafici si basano sui prezzi Last, può anche tracciare e visualizzare i prezzi di quotazione Bid.

La prima volta che si utilizza l'indicatore su un nuovo simbolo, MetaTrader impiegherà parecchio tempo per scaricare i dati tick e l'indicatore non visualizzerà nulla, quindi sii paziente mentre lo fa. Dovrebbe aggiornarsi al successivo tick in arrivo non appena i dati saranno disponibili, ma in caso contrario, rimuovi e riapplica l'indicatore. Sfortunatamente, MetaTrader non dispone di un metodo di sincronizzazione adeguato per i dati tick. Inoltre, se si aumenta il numero di barre elaborate, o se il simbolo ha un volume tick elevato per barra, potrebbe volerci un po' di tempo prima che l'indicatore elabori inizialmente le informazioni prima di tracciare i risultati.

Si prega di notare che questo indicatore dipende totalmente dai dati tick storici e non dai dati barre. Quindi, non aumentare troppo il numero di barre passate, altrimenti il ​​grafico potrebbe diventare molto lento e inutilizzabile.