Ask High and Bid Low Lines

Chi di voi ha mai eseguito un back-test visivo utilizzando il modello “Ogni tick basato su tick reali”, avrà notato che lo Strategy Tester visualizza grafici lineari per il prezzo di quotazione massimo Ask e il prezzo di quotazione minimo Bid. Molti lo trovano fastidioso! Tuttavia, alcuni trader seri lo considerano altamente informativo, in quanto aiuta a valutare l'impatto dello Spread sull'attività di trading e sulle decisioni di ingresso/uscita, tanto che avrei voluto che fosse disponibile anche sul grafico live e non solo durante il back-test visivo.

Questo indicatore fa esattamente questo: traccia il prezzo di quotazione Ask più alto/massimo e il prezzo di quotazione Bid più basso/minimo per ciascuna delle barre sul grafico. Ha anche la possibilità di disabilitare la linea del grafico per il Bid più basso, dato che i grafici sono solitamente basati sui prezzi di quotazione Bid.

These values can be used to analyse the impact of the Spread on the lower time-frames, as well as serve as swing points for position entries and exits ...

  • Una posizione “buy” si apre al prezzo Ask e si chiude al prezzo Bid.
  • Una posizione “sell” si apre al prezzo Bid e si chiude al prezzo Ask.

È possibile impostare automaticamente i colori in base alla combinazione di colori del grafico (linee dei prezzi Ask e Bid).

La prima volta che si utilizza l'indicatore su un nuovo simbolo, MetaTrader impiegherà molto tempo per scaricare i dati tick e l'indicatore non visualizzerà nulla, quindi è necessario attendere pazientemente.

Dovrebbe aggiornarsi al prossimo tick in arrivo una volta che i dati saranno disponibili, ma in caso contrario, rimuovere e riapplicare l'indicatore. Purtroppo, MetaTrader non dispone di un metodo di sincronizzazione adeguato per i dati tick.

Inoltre, se si aumenta il numero di barre elaborate, o se il simbolo ha un volume tick elevato per barra, l'indicatore potrebbe impiegare un po' di tempo per elaborare inizialmente le informazioni prima di tracciare i risultati.

Si prega di notare che questo indicatore dipende totalmente dai dati tick storici e non dai dati delle barre.

(Questo testo è stato generato automaticamente dall'originale inglese.) I grafici su MetaTrader mostrano solo le barre/candele basate sui prezzi di quotazione Bid (o Last prezzi di quotazione per alcuni tipi di simboli). Tuttavia, questo non è il quadro completo, poiché ci sono anche i prezzi di quotazione Ask da considerare e lo Spread tra di essi. Ogni trader alle prime armi ha scoperto questa trappola quando ha iniziato a fare trading, solo per rendersi conto che qualcosa non andava. Dopo av
